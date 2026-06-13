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ذخایر اورانیوم جهان در اختیار کدام کشورهاست؟

داده‌های انجمن جهانی هسته‌ای نشان می‌دهد تولید سالانه اورانیوم در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ با تغییرات مهمی همراه بوده و قزاقستان همچنان جایگاه نخست خود را حفظ کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۹۲
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9796 بازدید
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ذخایر اورانیوم جهان در اختیار کدام کشورهاست؟

به گزارش تابناک؛ داده‌های انجمن جهانی هسته‌ای نشان می‌دهد تولید سالانه اورانیوم در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ با تغییرات مهمی همراه بوده و قزاقستان همچنان جایگاه نخست خود را حفظ کرده است. 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
5
7
پاسخ
آیا تاکنون آژانس گروسی از این کشورها به انداره ایران بازرسی کرده است؟ آیا شورای حکام این آژانس قطعنامه‌ای علیه این کشورها صادر کرده است؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
4
پاسخ
هدف زورتپان کردن هست داداش.
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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