ذخایر اورانیوم جهان در اختیار کدام کشورهاست؟
دادههای انجمن جهانی هستهای نشان میدهد تولید سالانه اورانیوم در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ با تغییرات مهمی همراه بوده و قزاقستان همچنان جایگاه نخست خود را حفظ کرده است.
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به گزارش تابناک؛ دادههای انجمن جهانی هستهای نشان میدهد تولید سالانه اورانیوم در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ با تغییرات مهمی همراه بوده و قزاقستان همچنان جایگاه نخست خود را حفظ کرده است.
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