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اصغر جهانگیر

محکومانی که برای نخستین بار مشمول عفو شدند!

سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفت: به‌دلیل اهمیت محصولات خودرویی برای وضعیت مردم، دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی با پیگیری موضوعات مربوط به مقابله با گرانی‌ها وارد عمل شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۸۴
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محکومانی که برای نخستین بار مشمول عفو شدند!

جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از اقدامات امسال، به ویژه پس از جنگ ظالمانه رمضان و آسیب‌های کلان به مردم در حوزه‌های مختلف، طراحی طرح پدافند اجتماعی است که در ۱۰ ضلع دنبال می‌شود. یکی از این اضلاع، بسته همدلی و هماهنگی اجتماعی برای کمک به مردم است.

به گزارش تابناک به نقل از دانشجو، وی افزود: افرادی که در جنگ آسیب دیده‌اند، نیازمند کمک هستند و بخشی از مردم نیز به دلیل تحریم‌ها و محاصره، با مشکلات کسب و کار رو‌به‌رو شده‌اند. همچنین، گران شدن اقلام معیشتی مردم تأثیرات خود را بر ملک و مسکن گذاشته است. تلاش ما به عنوان قوه قضاییه این بوده که راه‌هایی پیدا کنیم تا موجرین به کمک مستاجرین بیایند و از افزایش اجاره‌بها خودداری کنند

جهانگیر بیان کرد: شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین وزارت اقتصاد برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده‌اند تا افرادی که قرارداد‌های اجاره طولانی‌مدت با مردم امضا می‌کنند، از معافیت‌های مالیاتی بر اجاره بهره‌مند شون.

 توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره وجوه بازگشتی به بیت‌المال طی ۵ سال گذشته

چند وزیر و معاون وزیر طی پنج سال گذشته به خاطر ترک فعل در حوزه قانون هوای پاک تحت تعقیب قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص کاهش آلودگی، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی فعال بودند. علاوه بر پیگیری، با نصب تجهیزات در حوزه‌هایی مثل کارخانه‌ها و شرکت‌های آلوده‌کننده، آنها را موظف کردند که از امکانات فیلتر و سایر ابزار لازم برای جلوگیری از آلودگی هوا استفاده کنند.

وی افزود: همچنین دستگاه‌هایی که وظایف خود را به درستی انجام ندادند تحت تعقیب قرار گرفتند. در پنج سال گذشته، چند وزیر و معاون وزیر به خاطر ترک فعل در این حوزه پرونده تشکیل داده و تحت تعقیب قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مسئله آلودگی هوا فرابخشی است و علاوه بر رصد دستگاه قضایی برای حفظ حقوق مردم، باید زیرساخت‌ها و بودجه‌های لازم برای مجموعه‌های مختلف در نظر گرفته شود تا موضوع آلودگی به نحو احسن حل و فصل شود.

 در خصوص قیمت خودرو باید حقوق مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و قطعه‌سازان لحاظ شود/ با گرانی بی‌جهت برخورد می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه افزود: وقتی مواد اولیه و دستمزد کارگران گران شود، مطمئنا در حوزه‌های دیگر از جمله خودروسازی نیز تأثیر خواهد گذاشت. اما به‌دلیل اهمیت محصولات خودرویی برای وضعیت مردم، دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی با پیگیری موضوعات مربوط به مقابله با گرانی‌ها وارد عمل شده‌اند.

وی ادامه داد: هر جا که احساس کنند گرانی بی‌جهت در حال اتفاق افتادن است، بلافاصله دخالت کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دهند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: در خصوص گرانی فعلی در حوزه خودرو، تلاش می‌شود تا هم حقوق مصرف‌کننده رعایت شود و هم شرایط برای تولیدکنندگان و قطعه‌سازان به‌نحو مطلوبی فراهم گردد تا امکان ادامه فعالیت داشته باشند. اگر تنها به گران شدن برخی اقلام بدون برنامه‌ریزی برای سایر حوزه‌ها بپردازیم، ممکن است تولیدکنندگان با ورشکستگی یا تعطیلی رو‌به‌رو شوند.

 کسانی که در جریان جنگ رمضان یا فتنه اخیر بوده و جرایم امنیتی داشتند مشمول عفو قرار نگرفتند 

 ۱۳۹ محکوم به اعدام، مشمول عفو شدند

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: برای نخستین بار ۱۳۹ نفر از محکومان به مجازات سلب حیات و اعدام نیز مشمول عفو قرار گرفتند. این افراد فاقد شاکی خصوصی و سابقه جرایم امنیتی بودند و با توجه به اصلاح رفتار، ابراز ندامت و طی کردن فرآیندهای اصلاحی در زندان، شرایط بهره‌مندی از عفو را پیدا کردند.

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اصغر جهانگیر گرانی خودرو دستگاه‌های نظارتی سخنگوی قوه قضاییه اجاره بها
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
2
پاسخ
یک خودروی هشت هزار دلاری چینی رو بهمون میدن ۱۳ هزار دلار یک سومش هم خودشون تولید می کنند و پول حاصل به دلار تبدیل میشه و از مشور خارج میشه و ضرر هم مبدن
پس بهتره فکر بهتری بکنند
کیا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
2
پاسخ
قاتل ها مشمول عفو شدن چون شاکی خصوصی نداشتن؟!؟ این حرف جوکه یا واقعا دارن میکنن
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