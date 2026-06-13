دستگیری عامل جاسوسی در شهرستان پیشوا

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت سیدالشهدا(ع)استان تهران، سربازان گمنام سازمان اطلاعات سپاه شهرستان پیشوا طی یک عملیات دقیق و اطلاعاتیٰ موفق به دستگیری فردی شدند که با عناصر جاسوسی خارج از کشور در ارتباط بود.

‌این فرد از طریق تصاویر گرفته شده از لحظات اصابت چند فروند موشک کشور متخاصم آمریکا به اماکن نظامی با شبکه‌های سلطنت طلب و شبکه منحوس ایران اینترنشنال و رسانه‌های صهیونیستی ارتباط برقرار کرده است که با هوشیاری و اقدام به‌ موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه پاسداران شهرستان پیشوا، عامل خاطی کمتر از چهار ساعت از لحظه انتشار فیلم شناسایی، دستگیر و به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

در این گزارش از مردم درخواست شده تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک امنیتیٰ مراتب را به سامانه ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه گزارش داده و اطمینان داشته باشند که دستگاه اطلاعاتی و قضایی با مخلان امنیت مردم برخورد قاطع خواهد داشت.شهرستان پیشوا با بیش از 80 هزار نفر جمعیت در 45 کیلومتری جنوب‌شرق تهران واقع شده است.