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سنتکام مدعی سرنگونی پهپادهای ایران شد!

سازمان تروریستی سنتکام مدعی است که «چندین پهپاد تهاجمی» ایران را که می‌خواستند به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز حمله کنند، هدف قرار داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۴۷
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سنتکام مدعی سرنگونی پهپادهای ایران شد!

ادعای «فرماندهی مرکزی ایالات متحده» (سنتکام) در حالی مطرح شده که ایران اعلام کرده که عبور و مرور از تنگه هرمز تنها با مجوز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میسر است. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در بیانیه سنتکام آمده است: «ایران چندین پهپاد تهاجمی یک‌طرفه را در تلاش برای حمله به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز به پرواز درآورد.»

فرماندهی مرکزی ایالات متحده مدعی شد: «نیروهای آمریکایی در ساعات اخیر همه آنها را سرنگون کرده‌اند.»

سنتکام بلافاصله پس از این جمله به سراغ ادعای تکراری آمریکایی‌ها درباره «باز بودن» تنگه هرمز رفت؛ ادعایی که حتی در میان حامیان غربی واشنگتن هم خریدار ندارد و آنها هم مایل به عبور بدون مجوز کشتی‌هایشان از تنگه هرمز نیستند.

سنتکام اما مدعی شد: «جریان عبور و مرور از طریق تنگه (هرمز) بدون مانع ادامه دارد. این کریدور تجاری بین‌المللی همچنان برای عبور و مرور باز است.» 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
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سنتکام همیشه مدعی!
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