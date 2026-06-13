شوک در ساختار اطلاعاتی آمریکا

کنگره آمریکا در پی اختلافات سیاسی و بن‌بست بر سر انتصاب ریاست نهادهای اطلاعاتی، نتوانست قانون کلیدی «بخش ۷۰۲» از قانون نظارت اطلاعات خارجی را تمدید کند.

قانون موسوم به «بخش ۷۰۲ قانون نظارت اطلاعات خارجی» که از سال ۲۰۰۸ به نهادهای امنیتی آمریکا اجازه می‌داد بدون حکم قضایی، ارتباطات افراد غیرآمریکایی در خارج از کشور را هدف شنود قرار دهند، برای نخستین‌بار از زمان تصویب، در پی عدم تمدید در کنگره منقضی شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این قانون طی سال‌های گذشته به یکی از ستون‌های اصلی سیستم اطلاعاتی آمریکا در مقابله با تهدیدات خارجی، از جمله تروریسم و حملات سایبری، تبدیل شده بود؛ اما همواره به دلیل نگرانی‌های جدی درباره حریم خصوصی و امکان دسترسی غیرمستقیم به داده‌های شهروندان آمریکایی، محل مناقشه سیاسی و حقوقی بوده است.

بر اساس گزارش‌ها، بن‌بست سیاسی در کنگره زمانی تشدید شد که اختلافات بر سر تأیید گزینه جنجالی معرفی شده توسط ترامپ، برای ریاست نهادهای اطلاعاتی آمریکا، روند مذاکرات برای تمدید این قانون را متوقف کرد و در نهایت مانع تصویب آن شد.

در مقابل، مدافعان حریم خصوصی این رویداد را یک نقطه عطف مهم در کنترل اختیارات نظارتی دولت آمریکا توصیف می‌کنند و آن را نشانه‌ای از افزایش حساسیت افکار عمومی و قانون‌گذاران نسبت به گسترش قدرت شنود دیجیتال می‌دانند.