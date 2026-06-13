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خراسان: توافق به تعویق انداختن نبرد نهایی است

کارکرد اصلی این توافق، نه پذیرش حاکمیت ما بر تنگه هرمز است (که بدون توافق نیز به هرحال پذیرفته شده است) نه آزادی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و نه هیچ آورده واقعی دیگری که در متن توافق به آن تصریح شده باشد، بلکه کارکرد واقعی آن، به تعویق افتادن نبرد نهایی و تعیین‌کننده پیروز قطعی است.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۳۵
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3255 بازدید
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۵
خراسان: توافق به تعویق انداختن نبرد نهایی است

به گزارش تابناک؛ روزنامه خراسان در یادداشتی با نگاهی آنتاگونیستی، توافق احتمالی بین ایران و آمریکا را تنها  «فرصت تنفس و بازسازی توان رزم آفندی و پدافندی و آماده‌شدن برای یک نبرد تمام عیار و بزرگ» دانست.

در این یادداشت آمده است: «فارغ از این که مفاد توافق احتمالی چه باشد و این که آیا واقعا توافقی امضا شود یا نه، این چند نکته را باید درباره هرگونه توافقی در این مقطع در نظر داشت:

اول: این صرفاً یک توافق برای پایان دادن به جنگ جاری‌ است، نه توافقی برای حل و فصل نهایی مسائل بین ایران و آمریکا؛ جنگی که آمریکا و اسرائیل با هدف نابودی ایران آغاز کردند و به اهداف خود نرسیدند و حالا مجبور به پایان آن از طریق توافق شدند. 
 
دوم: مسائل بین ایران و آمریکا و خصوصاً ایران و اسرائیل، به سطح و مرحله‌ای از نبرد موجودیتی رسیده است که عملا جز با پیروزی قاطع یکی از دو طرف پایان نخواهد یافت و چیزهایی مثل این مذاکرات و توافقات و... تأثیر خاصی در این مسیر ندارد و صرفاً مرحله‌ای‌ است که باید طی شود تا به مرحله نبرد نهایی برسیم. 

سوم: کارکرد اصلی این توافق، نه پذیرش حاکمیت ما بر تنگه‌ هرمز است(که بدون توافق نیز به هرحال پذیرفته شده است) نه آزادی دارایی‌های بلوکه‌شده‌ ایران و نه هیچ آورده‌ واقعی دیگری که در متن توافق به آن تصریح شده باشد، بلکه کارکرد واقعی آن، به تعویق افتادن نبرد نهایی و تعیین‌کننده‌ پیروز قطعی‌ است. در واقع کارکرد اصلی آن، فرصت تنفس و بازسازی توان رزم آفندی و پدافندی و آماده‌شدن برای یک نبرد تمام عیار و بزرگ است. فرصتی که دو طرف از آن به سود خود بهره خواهند برد.»

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روزنامه خراسان توافق نبرد جنگ ایران و آمریکا ایران پایان جنگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
16
11
پاسخ
درست گفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
9
10
پاسخ
به نظر منم همینه جنگ دوباره رو به تعویق میندازه فقط
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
6
11
پاسخ
آره راست میگی !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
13
پاسخ
حرفش درسته. اما چه میشه کرد؟ جنگ کنیم؟ تا کی؟ تا کجا؟ خیلی خیلی پیچیده شده شرایط
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
7
پاسخ
اگه اینطوریه یارو چرا باید امتیاز اقتصادی بده وقتی میدونه بازم جنگ می شه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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