واکنش قطر و مصر به پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا
به گزارش تابناک به نقل از الحزیره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه این کشور در گفتوگو با بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، آخرین تحولات مربوط به روند میانجیگری میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را بررسی کردهاند.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه قطر، دو طرف از اعلام میانجیگری پاکستان مبنی بر دستیابی به متن نهایی توافق میان ایران و آمریکا ابراز خرسندی کردند.
در این گفتوگو همچنین نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر و وزیر امور خارجه مصر، نسبت به امضای قریبالوقوع توافق از سوی تهران و واشنگتن ابراز امیدواری کردند.
دوحه و قاهره همچنین بر حمایت کامل خود از تلاشها برای حل مسائل باقیمانده از طریق گفتوگو، دیپلماسی و ابزارهای مسالمتآمیز تأکید کردند.
این موضعگیری در شرایطی مطرح میشود که «شهباز شریف» نخستوزیر پاکستان روز جمعه در پیامی اعلام کرد که متن نهایی توافق صلح میان ایران و آمریکا تهیه شده و پاکستان درحال همکاری با طرفین برای نهایی کردن مراحل بعدی است.