ترامپ: توافق با ایران احتمالا آخر هفته یا دوشنبه امضا شود/عراقچی: هنوز توافق امضا نشده

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا کمتر از ۲۴ ساعت بعد از ادعای ترامپ مبنی بر توافق با ایران، اظهاراتی متناقض را مطرح کرد.

او مدعی شده است: ایرانی‌ها هیچ پول نقدی دریافت نمی‌کنند. در واقع پول نقدی صرفاً برای امضای یک توافق آزاد نمی‌شود.

ونس در ادامه ادعا کرد: این توافق به گونه‌ای طراحی شده است که نگرانی‌های ایالات متحده و متحدانش اولویت داشته باشد. اگر جمهوری اسلامی ایران تعهدات خود را انجام دهد، فواید اقتصادی به آنها و کل منطقه سرازیر خواهد شد.

معاون ترامپ در پایان نیز نوشت: رئیس‌جمهور قرار است به هر روشی که باشد، نتیجه خوبی برای ما به دست آورد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در فضای مجازی نوشت: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است. تا زمان تکمیل و نهایی شدن آن، رسانه‌ها باید از گمانه‌زنی درباره محتوای آن خودداری کنند.

عراقچی بیان کرد: در راستای رویکرد مسئولانه و شفاف ما، تمامی جزئیات در زمان مقتضی با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از بازنشر توئیت عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت: من توئیت وزیر خارجه ایران درباره توافق را بسیار مثبت ارزیابی کردم.

بر اساس گزارش اکسیوس، ترامپ در ادامه اظهاراتش و طبق عادت خود مبنی بر نقل سخنان بدون منبع افزود: ایران به طور محرمانه بابت ارائه اطلاعات نادرست درباره توافق عذرخواهی کرده است.

وی همچنین ادعا کرد: من همچنان بر این باورم که توافق ممکن است تا پایان هفته یا روز دوشنبه امضا شود.

رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد: من خواستار شفاف‌سازی عمومی درباره گزارش‌های رسمی رسانه‌های ایران مبنی بر دریافت میلیارد‌ها دلار از دارایی‌های بلوکه شده تهران بلافاصله پس از امضای توافق شده‌ام.

ترامپ پیش از این در اظهارنظراتی تند، جزئیات منتشر شده از این توافق را زیر سوال برد و در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: شرایطی که از سوی ایران به رسانه‌های جعلی درز کرده، هیچ ارتباطی با شرایطی که به صورت کتبی توافق شده بود، ندارد.

ترامپ در ادامه مدعی شد: آنچه ایرانی‌ها گفته‌اند، از جمله بیانیه ضعیف و رقت‌انگیزشان در مورد دستیابی به توافق، کاملاً نادرست است.

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: ایرانی‌ها در تعاملات خود صداقت ندارند و با آنها، چیزی به نام معامله با حسن نیت وجود ندارد. شگفت‌انگیز است!

ترامپ همچنین بدون اشاره به حمله چند روز گذشته تروریست‌های سنتکام به نفتکش هندی و کشته شدن سه ملوان این کشور در سواحل دریای عمان نوشت: حمله پهپادی دیشب ایران به کشتی‌های هندی هنگام خروج از تنگه هرمز خنثی شد و غیرقابل قبول است.

وی در پایان پیامش در توصیه‌ای که بیشتر بیانگر سرگردانی و بلاتکلیفی خود اوست، «به ایرانی‌ها توصیه کرد هر چه سریع‌تر خودشان را جمع و جور کنند».

این در حالی است که ترامپ روز گذشته از نهایی شدن توافق خبر داده و اعلام کرده بود این توافق آخر هفته در یکی از کشور‌های اروپایی احتمالا امضا می‌شود و عنوان کرده بود که «ونس» معاونش این توافق را امضا خواهد کرد.

در این راستا، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در سخنانی مطرح کرد: یک متن مورد توافق میان ایران و آمریکا حاصل شده است.

او گفت: پاکستان اکنون با ۲ طرف برای نهایی کردن مراحل بعدی همکاری می‌کند؛ صلح هیچ‌گاه به این اندازه نزدیک نبوده است.

جلسه نهادهای ذی‌ربط برای بررسی متن پیش نویس تفاهم اولیه درحال برگزاری

سخنگوی وزارت خارجه در برنامه به وقت ایران گفت: در حال حاضر، درباره بخش عمده‌ای از موضوعات، تفاهم حاصل شده و ما در مرحله پایانی جمع‌بندی‌های داخلی قرار داریم. از این رو، نکته‌ای که آقای دکتر عراقچی درباره نزدیک بودن به تفاهم مطرح کردند، نکته‌ای دقیق و قابل توجه است.

وی ادامه داد: با این حال، همچنان با همان الگوی رفتاری طرف مقابل مواجه هستیم؛ یعنی تلاش برای متهم کردن ایران به غیرقابل اعتماد بودن. به نظر من، ما موظف هستیم با واقع‌بینی و البته با در نظر گرفتن بدعهدی‌های گذشته، برای تأمین منافع ملی ایران از روش دیپلماتیک استفاده کنیم.

بقائی افز. د: وقتی وارد یک روند مذاکره می‌شویم، رویکرد ما همواره نتیجه‌محور بوده است. از تجربیات گذشته درس می‌گیریم، اما قرار نیست مدام یک ادبیات ثابت و تکراری را بازتولید کنیم. ما با توجه به روند مذاکرات و بر اساس واقع‌بینی، تحولات را رصد می‌کنیم و آخرین وضعیت را بیان می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ما در این حوزه دست بسته نیستیم. با توجه به رصد دقیق مواضع طرف مقابل، متناسب با شرایط، مواضع خود را اعلام خواهیم کرد. همین الان که در خدمت شما هستم، جلسات نهاد‌های ذی‌ربط در حال برگزاری است. این یک روند مستمر است و ما نمی‌توانیم بدون توجه به مواضع و رویکرد طرف مقابل، مسیر خود را تعیین کنیم.

وی گفت: این فرایندی است که باید به تصمیم نهایی منتهی شود. ممکن است این روند به نتیجه برسد و تأییدیه‌های لازم اخذ شود و ممکن است چنین نشود.

بقائی خاطرنشان کرد: روند تصمیم‌گیری در کشور مشخص است. برای رسیدن به یک نتیجه قطعی و نهایی، باید میان مراجع تصمیم‌گیر و نهاد‌های مرتبط با این موضوع اجماع حاصل شود. این روندی کاملاً منطقی و طبیعی است.

به گزارش تابناک، پیش از این جزئیات جدید از پیش‌نویس تفاهمنامه ۱۴ ماده‌ای ایران و آمریکا توسط منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایرانی منتشر شده بود.

جزییات این پیش‌نویس به شرح ذیل است:

۱- توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان

۲- تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.

۳- رفع کامل محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز

۴- تعهد آمریکا به خروج نیروهایش از پیرامون ایران

۵- بازگشایی تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز با ترتیبات ایرانی

۶- تعلیق تحریم‌های فروش نفت، محصولات پتروشیمی و مشتقات و دسترسی کامل ایران به منابع مالی آن.

۷- لزوم ارائه طرح‌های بازسازی ایران حداقل به مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش

۸- ۶۰ روز مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی مبتنی بر موضوعات هسته‌ای و لغو کامل تحریم‌های اولیه، ثانویه آمریکا و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

۹- تکرار تعهد ایران در پیمان ان پی تی مبنی بر عدم تولید سلاح هسته‌ای

۱۰- در دوره مذاکرات آمریکا متعهد شده به نیرو‌های خود در منطقه اضافه نمی‌کند و تحریم جدیدی هم وضع نخواهد کرد.

۱۱- آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده ایران در دوره ۶۰ روزه مذاکرات نهایی. نیمی از این مبلغ قبل از شروع مذاکرات باید در دسترس ایران قرار گیرد.

۱۲- تشکیل سازوکار نظارتی برای اجرایی کردن توافق.

۱۳- توافقنامه نهایی توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به تایید می‌رسد.

۱۴- مذاکره نهایی قبل از آزادسازی نیمی از پول‌های بلوکه شده ایران، تعلیق تحریم‌های نفتی ایران و رفع محاصره دریایی آغاز نمی‌شود و توافق نهایی صرفا در موضوع سرنوشت مواد غنی شده و غنی‌سازی، رفع تحریم‌ها، برنامه بازسازی اقتصاد ایران انجام می‌شود و بحث درباره برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه‌های مقاومت به صورت قطعی از دستور کار خارج شده است.