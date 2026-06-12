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ترامپ: توافق با ایران احتمالا آخر هفته یا دوشنبه امضا شود/عراقچی: هنوز توافق امضا نشده

مقامات ایرانی و آمریکایی در جدیدترین موضع گیری خود درباره توافق فیمابین، آنرا در دسترسی خوانده‌اند.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۸۸
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ترامپ: توافق با ایران احتمالا آخر هفته یا دوشنبه امضا شود/عراقچی: هنوز توافق امضا نشده

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا کمتر از ۲۴ ساعت بعد از ادعای ترامپ مبنی بر توافق با ایران، اظهاراتی متناقض را مطرح کرد.

او مدعی شده است: ایرانی‌ها هیچ پول نقدی دریافت نمی‌کنند. در واقع پول نقدی صرفاً برای امضای یک توافق آزاد نمی‌شود.

ونس در ادامه ادعا کرد: این توافق به گونه‌ای طراحی شده است که نگرانی‌های ایالات متحده و متحدانش اولویت داشته باشد. اگر جمهوری اسلامی ایران تعهدات خود را انجام دهد، فواید اقتصادی به آنها و کل منطقه سرازیر خواهد شد.

معاون ترامپ در پایان نیز نوشت: رئیس‌جمهور قرار است به هر روشی که باشد، نتیجه خوبی برای ما به دست آورد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در فضای مجازی نوشت: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است. تا زمان تکمیل و نهایی شدن آن، رسانه‌ها باید از گمانه‌زنی درباره محتوای آن خودداری کنند.

عراقچی بیان کرد: در راستای رویکرد مسئولانه و شفاف ما، تمامی جزئیات در زمان مقتضی با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از بازنشر توئیت عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت: من توئیت وزیر خارجه ایران درباره توافق را بسیار مثبت ارزیابی کردم.

بر اساس گزارش اکسیوس، ترامپ در ادامه اظهاراتش و طبق عادت خود مبنی بر نقل سخنان بدون منبع افزود: ایران به طور محرمانه بابت ارائه اطلاعات نادرست درباره توافق عذرخواهی کرده است.

وی همچنین ادعا کرد: من همچنان بر این باورم که توافق ممکن است تا پایان هفته یا روز دوشنبه امضا شود.

رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد: من خواستار شفاف‌سازی عمومی درباره گزارش‌های رسمی رسانه‌های ایران مبنی بر دریافت میلیارد‌ها دلار از دارایی‌های بلوکه شده تهران بلافاصله پس از امضای توافق شده‌ام.

ترامپ پیش از این در اظهارنظراتی تند، جزئیات منتشر شده از این توافق را زیر سوال برد و در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: شرایطی که از سوی ایران به رسانه‌های جعلی درز کرده، هیچ ارتباطی با شرایطی که به صورت کتبی توافق شده بود، ندارد.

ترامپ در ادامه مدعی شد: آنچه ایرانی‌ها گفته‌اند، از جمله بیانیه ضعیف و رقت‌انگیزشان در مورد دستیابی به توافق، کاملاً نادرست است.

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: ایرانی‌ها در تعاملات خود صداقت ندارند و با آنها، چیزی به نام معامله با حسن نیت وجود ندارد. شگفت‌انگیز است!

ترامپ همچنین بدون اشاره به حمله چند روز گذشته تروریست‌های سنتکام به نفتکش هندی و کشته شدن سه ملوان این کشور در سواحل دریای عمان نوشت: حمله پهپادی دیشب ایران به کشتی‌های هندی هنگام خروج از تنگه هرمز خنثی شد و غیرقابل قبول است.

وی در پایان پیامش در توصیه‌ای که بیشتر بیانگر سرگردانی و بلاتکلیفی خود اوست، «به ایرانی‌ها توصیه کرد هر چه سریع‌تر خودشان را جمع و جور کنند».

این در حالی است که ترامپ روز گذشته از نهایی شدن توافق خبر داده و اعلام کرده بود این توافق آخر هفته در یکی از کشور‌های اروپایی احتمالا امضا می‌شود و عنوان کرده بود که «ونس» معاونش این توافق را امضا خواهد کرد.

در این راستا، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در سخنانی مطرح کرد: یک متن مورد توافق میان ایران و آمریکا حاصل شده است.

او گفت: پاکستان اکنون با ۲ طرف برای نهایی کردن مراحل بعدی همکاری می‌کند؛ صلح هیچ‌گاه به این اندازه نزدیک نبوده است.

جلسه نهادهای ذی‌ربط برای بررسی متن پیش نویس تفاهم اولیه درحال برگزاری 

سخنگوی وزارت خارجه در برنامه به وقت ایران گفت: در حال حاضر، درباره بخش عمده‌ای از موضوعات، تفاهم حاصل شده و ما در مرحله پایانی جمع‌بندی‌های داخلی قرار داریم. از این رو، نکته‌ای که آقای دکتر عراقچی درباره نزدیک بودن به تفاهم مطرح کردند، نکته‌ای دقیق و قابل توجه است.

وی ادامه داد: با این حال، همچنان با همان الگوی رفتاری طرف مقابل مواجه هستیم؛ یعنی تلاش برای متهم کردن ایران به غیرقابل اعتماد بودن. به نظر من، ما موظف هستیم با واقع‌بینی و البته با در نظر گرفتن بدعهدی‌های گذشته، برای تأمین منافع ملی ایران از روش دیپلماتیک استفاده کنیم.

بقائی افز. د: وقتی وارد یک روند مذاکره می‌شویم، رویکرد ما همواره نتیجه‌محور بوده است. از تجربیات گذشته درس می‌گیریم، اما قرار نیست مدام یک ادبیات ثابت و تکراری را بازتولید کنیم. ما با توجه به روند مذاکرات و بر اساس واقع‌بینی، تحولات را رصد می‌کنیم و آخرین وضعیت را بیان می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ما در این حوزه دست بسته نیستیم. با توجه به رصد دقیق مواضع طرف مقابل، متناسب با شرایط، مواضع خود را اعلام خواهیم کرد. همین الان که در خدمت شما هستم، جلسات نهاد‌های ذی‌ربط در حال برگزاری است. این یک روند مستمر است و ما نمی‌توانیم بدون توجه به مواضع و رویکرد طرف مقابل، مسیر خود را تعیین کنیم.

وی گفت: این فرایندی است که باید به تصمیم نهایی منتهی شود. ممکن است این روند به نتیجه برسد و تأییدیه‌های لازم اخذ شود و ممکن است چنین نشود.

بقائی خاطرنشان کرد: روند تصمیم‌گیری در کشور مشخص است. برای رسیدن به یک نتیجه قطعی و نهایی، باید میان مراجع تصمیم‌گیر و نهاد‌های مرتبط با این موضوع اجماع حاصل شود. این روندی کاملاً منطقی و طبیعی است.

به گزارش تابناک، پیش از این جزئیات جدید از پیش‌نویس تفاهمنامه ۱۴ ماده‌ای ایران و آمریکا توسط منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایرانی منتشر شده بود.

جزییات این پیش‌نویس به شرح ذیل است:

۱- توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان

۲- تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.

۳- رفع کامل محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز

۴- تعهد آمریکا به خروج نیروهایش از پیرامون ایران

۵- بازگشایی تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز با ترتیبات ایرانی

۶- تعلیق تحریم‌های فروش نفت، محصولات پتروشیمی و مشتقات و دسترسی کامل ایران به منابع مالی آن.

۷- لزوم ارائه طرح‌های بازسازی ایران حداقل به مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش

۸- ۶۰ روز مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی مبتنی بر موضوعات هسته‌ای و لغو کامل تحریم‌های اولیه، ثانویه آمریکا و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

۹- تکرار تعهد ایران در پیمان ان پی تی مبنی بر عدم تولید سلاح هسته‌ای

۱۰- در دوره مذاکرات آمریکا متعهد شده به نیرو‌های خود در منطقه اضافه نمی‌کند و تحریم جدیدی هم وضع نخواهد کرد.

۱۱- آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده ایران در دوره ۶۰ روزه مذاکرات نهایی. نیمی از این مبلغ قبل از شروع مذاکرات باید در دسترس ایران قرار گیرد.

۱۲- تشکیل سازوکار نظارتی برای اجرایی کردن توافق.

۱۳- توافقنامه نهایی توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به تایید می‌رسد.

۱۴- مذاکره نهایی قبل از آزادسازی نیمی از پول‌های بلوکه شده ایران، تعلیق تحریم‌های نفتی ایران و رفع محاصره دریایی آغاز نمی‌شود و توافق نهایی صرفا در موضوع سرنوشت مواد غنی شده و غنی‌سازی، رفع تحریم‌ها، برنامه بازسازی اقتصاد ایران انجام می‌شود و بحث درباره برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه‌های مقاومت به صورت قطعی از دستور کار خارج شده است.

العربیه: وزیر خارجه پاکستان امشب راهی ژنو می‌شود
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ - ۲۳:۰۹

توافق پاکستان و انگلیس برای بازگرداندن «اسحاق دار»

گمانه‌زنیها درباره انتخاب ژنو به عنوان محل احتمالی امضای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا افزایش یافته است.

شبکه خبری «العربیه» شامگاه امروز جمعه به نقل از منابع خود گزارش داد که «محمد اسحاق دار» وزیر امور خارجه پاکستان، امشب راهی ژنو می‌شود.

به گفته این منابع، احتمال می‌رود که ژنو میزبان مذاکرات توافق میان واشنگتن و تهران باشد.

پنج نکته از گفت‌وگوی امشب سخنگوی وزارت امور خارجه در برنامه به وقت ایران
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ - ۲۳:۰۳

۱. مرحله پایانی جمع‌بندی‌های داخلی
درباره بخش عمده‌ای از موضوعات تفاهم حاصل شده و ایران در مرحله پایانی جمع‌بندی‌های داخلی قرار دارد. همین الان جلسات نهادهای ذی‌ربط در حال برگزاری است.

۲. رویکرد نتیجه‌محور، نه ادبیات تکراری
رویکرد ایران در مذاکرات همواره نتیجه‌محور بوده و از تجربیات گذشته درس گرفته می‌شود. قرار نیست مدام یک ادبیات ثابت و تکراری بازتولید شود.

۳. دلیل اصلی روند کُند مذاکرات، تغییر مکرر مواضع طرف مقابل بود
رسیدن به تفاهم می‌توانست حتی چند هفته قبل انجام شود. تغییرات مکرر در مواضع طرف مقابل و اظهارنظرهای ضدونقیض باعث طولانی شدن روند دیپلماتیک شده است.

۴. خطوط قرمز ایران از ابتدا ثابت بوده‌اند
از همان ابتدای شروع مذاکرات و میانجی‌گری پاکستان، موارد اساسی و خطوط قرمز ایران به‌صراحت اعلام شد. در این مورد موضع ایران ثابت بوده است.

۵. تایید رسمی محتوا تا جمع‌بندی نهایی ممکن نیست
بقائی تصریح کرد که هیچ‌یک از مطالب منتشرشده درباره محتوای مذاکرات را نمی‌توان به‌صورت رسمی تایید کرد. در روندهای دیپلماتیک ملاحظاتی وجود دارد که باید رعایت شود

استقبال تلویحی سازمان ملل از گزارش ها درباره توافق احتمالی ایران و آمریکا
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ - ۲۲:۵۸

استقبال تلویحی سازمان ملل از گزارش ها درباره توافق احتمالی ایران و آمریکا

استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی در جمع خبرنگاران درباره اظهارات مربوط به توافق احتمالی میان تهران – واشنگتن گفت که ما گزارش ها در این زمینه را دیده‌ایم و اظهارات روز گذشته رئیس جمهور ایالات متحده را نیز دیدیم.

دوجاریک درعین حال تصریح کرد: فکر می‌کنم با توجه به حساسیت اوضاع و این واقعیت که پیش از این نیز به چنین نقطه ای نزدیک شده بودیم، فعلا از هرگونه اظهار نظری خودداری خواهیم کرد، اما فکر می‌کنم لحن کلی آنچه می‌شنویم ما را دلگرم می‌کند.

ادعای رویترز: امارات میلیاردها دلار دارایی مسدود شده ایران را آزاد می کند
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ - ۲۲:۵۶

ادعای رویترز: امارات میلیاردها دلار دارایی مسدود شده ایران را آزاد می کند

خبرگزاری رویترز در گزارشی ادعا کرد که امارات متحده عربی قصد دارد میلیاردها دلار از دارایی های مسدود شده ایران را آزاد کند.

چهار منبع آگاه ادعا کردند که امارات در یک تغییر تاکتیکی رویکرد و (پس از همراهی با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران)، موافقت کرده است که میلیاردها دلار از دارایی های ایران را آزاد کند.

خبر این تصمیم ادعایی همزمان با انتشار گزارش ها پیرامون مذاکرات گسترده‌تر بین تهران و واشنگتن در مورد پایان دادن به جنگ است، مذاکراتی که به گفته مقامات دولتی می‌تواند شامل آزادسازی دهها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران باشد که تحت تحریم‌های آمریکا در بانک‌های خارجی مسدود شده است.

این خبرگزاری به نقل از ۲ منبع منطقه‌ای ادعا کرد که امارات موافقت کرده است در مجموع ۱۰ میلیارد دلار از دارایی های ایران را آزاد کند که بیش از سه میلیارد دلار آن قبلاً به ایران تحویل داده شده است.

۲ منبع دیگر کل دارایی ایران که قرار است آزاد شود را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کردند و افزودند که این اقدام در ازای توقف حملات ایران به امارات مورد توافق قرار گرفته است.

ایران اعلام کرده است که کشورهای منطقه با قرار دادن خاک خود به ارتش متجاوز آمریکا، به این کشور در حملات تجاوزکارانه به ایران کمک کرده اند و ایران حق خود می داند که مبدا هرگونه تجاوز را هدف قرار دهد.

رویترز اعلام کرد که مشخص نیست این وجوه اختصاص داده شده به ایران متعلق به امارات است یا از حساب‌های مسدود شده طولانی مدت ایران در سیستم بانکی این کشور یا بخش دیگری سرچشمه می‌گیرد.

اما یک مقام اماراتی که نامی از او فاش نشده ادعا کرد که این کشور در تلاش برای کاهش تنش و تقویت صلح است.

این مقام گفت: سیاست خارجی امارات با ترویج کاهش تنش و درگیری در سراسر منطقه و پیشبرد صلح و ثبات پایدار، هدایت می‌شود. امارات از تلاش‌ها، از جمله تلاش‌های انجام شده توسط آمریکا، برای محافظت از مردم منطقه در برابر پیامدهای درگیری حمایت می‌کند.

به گزارش رویترز منبع آگاه دیگری ادعا کرد که در ازای این پرداخت، ایران حملات موشکی و پهپادی به امارات را متوقف خواهد کرد و روابط دوجانبه، از جمله تبادل اطلاعات و همکاری اقتصادی، بازسازی خواهد شد.

این منبع افزود که ایران حداقل با ۲ کشور دیگر عربی حاشیه خلیج فارس برای انجام توافق مشابهی گفت وگو کرده است.

مقام آمریکایی: توافق ایران شامل لبنان نیز می‌شود
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ - ۲۲:۵۵

مقام آمریکایی: توافق ایران شامل لبنان نیز می‌شود

یک مقام ارشد آمریکایی گفت که پیش‌نویس توافق بین آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه، لبنان را نیز شامل خواهد شد، جایی که اسرائیل همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد.

این مسئول آمریکایی که به نام وی اشاره ای نشده است در گفت وگوی تلفنی با خبرنگاران افزود: این توافق شامل لبنان، ایران، کشورهای خلیج فارس و اسرائیل (‌فلسطین اشغالی) می‌شود.

وی تخمین زد که احتمال امضای توافق با ایران در روزهای آینده ۸۰ تا ۸۵ درصد است اما ۱۰۰ درصد نیست.

این مسئول آمریکایی گفت: انتظار داریم که این توافق ظرف چند روز آینده امضا شود اما نمی‌توانم تاریخ دقیقی را اعلام کنم.

وی افزود: «اگر می‌خواستم به شما اطمینان دهم که توافق را امضا خواهیم کرد، شاید امروز صبح، ۷۵ درصد می‌گفتم و شاید اکنون به ۸۰ تا ۸۵ درصد نزدیک‌تر شده باشد اما ۱۰۰ درصد نیست.»

این مسئول آمریکایی با بیان اینکه مکان و تاریخ امضای توافق هنوز مشخص نشده است، افزود: «ما هنوز به خط پایان نرسیده‌ایم، اما بسیار نزدیک هستیم.»

وی ادامه داد: همانطور که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد داده است، اروپا همچنان یک گزینه احتمالی برای محل امضای توافق است.

مقام آمریکایی: توافق، دوره ۶۰ روزه برای مذاکرات فنی تعیین می‌کند/ پیشرفت قابل توجه مذاکرات
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ - ۲۲:۵۳

مقام آمریکایی: توافق، دوره ۶۰ روزه برای مذاکرات فنی تعیین می‌کند/ پیشرفت قابل توجه مذاکرات

یک مقام ارشد دولت آمریکا روز جمعه به وقت محلی در نشستی توجیهی با خبرنگاران درباره توافق احتمالی میان تهران – واشنگتن گفت: «در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده‌ایم که فکر می‌کنم متن را به نقطه‌ای رسانده‌ایم که از آن راضی هستیم، جایی که ایرانی‌ها عملاً گفته‌اند: "خب، می‌توانیم با این موافقت کنیم.» 

بر اساس گزارش های خبرنگاران شبکه سی ان ان از این نشست توجیهی، این مقام دولت ترامپ در پاسخ به این سوال که چه چیزی نسبت به زمانی که آمریکا آخرین بار گفت به توافق نزدیک است تغییر کرده، به نهایی‌تر شدن متن اشاره کرد.

این مقام آمریکایی افزود: «چند هفته پیش بیشتر مجموعه‌ای از پیشنهادها از طرف آمریکایی‌ها بود که ما نوعی تعهدات شفاهی داشتیم که ایرانی‌ها فکر می‌کردند می‌توانند با ما روی آن کار کنند» و در داخل سیستم خود نیز روی آن کار کنند.
این مقام دولت ترامپ ادامه داد: «اکنون، ما شاهد پیشرفت قابل توجهی بوده‌ایم که در آن آنها واقعا موافقت را جلب کرده‌اند و در واقع متن تفاهم‌نامه‌ای داریم که فکر می‌کنم هر دو طرف نسبت به آن احساس خوبی دارند.»

این مقام ارشد دولت آمریکا ادعا کرد: «ما به متنی رسیده‌ایم که رئیس‌جمهور (ترامپ) از آن خیلی راضی‌تر است، من هم خیلی راضی‌تر هستم، و این طی چند هفته گذشته اتفاق افتاده است.»

مقام ارشد دولت ترامپ ادامه داد: یادداشت تفاهمی که بین آمریکا و ایران در حال مذاکره است، بیان می‌کند که در صورت امضا، یک دوره ۶۰ روزه برای مذاکرات «فنی» آغاز می‌شود.

این مقام گفت، در حالی که این یادداشت تفاهم مجموعه‌ای از تعهدات اصلی را که ایران باید با آنها موافقت کند - از جمله برنامه هسته‌ای خود، بازگشایی تنگه هرمز و اورانیوم غنی‌سازی شده ایران - مشخص می‌کند، مذاکرات بسیار فنی بر نحوه اجرای خاص این نکات متمرکز خواهد بود.

مقام ارشد دولت آمریکا گفت جزئیات فنی مربوط به ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران هنوز مشخص نشده است.

این مقام آمریکایی در عین حال با تکرار ادعاهایی گفت: «ایرانی‌ها متعهد می‌شوند که مواد غنی‌شده را نابود و خارج کنند، اما این کار دقیقا چگونه انجام می‌شود؟ این موضوع کمی زمان می‌برد تا مشخص شود. این مواد بسیار قابل اشتعال و بسیار ناپایدار هستند. ما قرار نیست همین‌طوری با یک بیل مکانیکی و یک نفر با کوله‌پشتی آنجا برویم و شروع به خارج کردن آن‌ها کنیم.»

این مقام دولت ترامپ با تکرار ادعاها درباره برنامه هسته ای ایران گفت: «ما در مذاکرات فنی بعدی که انجام خواهد شد، نحوه انجام این کار را مشخص خواهیم کرد، اما فکر می‌کنیم این اولین و مهم‌ترین قدم برای اطمینان از این است که ایرانی‌ها به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نروند.»

آمریکا: اسرائیل از توافق با ایران حمایت خواهد کرد

این مقام آمریکایی گفت دولت ترامپ «اطمینان دارد» که اسرائیل در نهایت از توافق با ایران حمایت خواهد کرد.

این مقام به خبرنگاران گفت: «ما احساس می‌کنیم زمانی که آن‌ها متن کامل توافق را ببینند و درک کنند که اساسا باید اجرای تعهدات از سوی ایران انجام شود پیش از آنکه ما هرگونه امتیازی ارائه دهیم، با آن کنار خواهند آمد و آن را قابل قبول خواهند دانست.»

این مقام ارشد دولت در عین حال اذعان کرد که «اندکی تردید» در اسرائیل نسبت به «جزئیات نادرستی که در گزارش‌های منتشرشده دیده می‌شود» وجود دارد.

او ادعا کرد: ما مطمئن هستیم که توافقی که قرار است در نهایت به آن برسیم، در صورت تحقق، توافقی خواهد بود که همه طرف‌های منطقه از آن حمایت خواهند کرد.

بر اساس گزارش سی ان ان، این مقام آمریکایی در عین حال با حمایت از اسرائیل و جنگ طلبی او، احتمال اقدام نظامی آینده اسرائیل در لبنان را رد نکرد؛ اقدامی که به گفته منابع، ممکن است تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا و ایران را به خطر بیندازد.
این مقام دولت ترامپ درباره احتمال تجاوز آینده اسرائیل ادعا کرد که مسولیت را «متوجه حزب‌الله و ایران» می‌دانند!

او در دفاع از تل آویو مدعی شد: این «توافق گسترده صلح منطقه‌ای» شامل لبنان، اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز می‌شود، اما «این به معنای چشم‌پوشی از حق دفاع از خود نیست.»

این مقام دولت ترامپ با تکرار تهدیدات واشنگتن ادعا کرد: «اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، انتظار ندارم اسرائیل واکنشی نشان ندهد.»

پاسخ صریح قالیباف به ترامپ: بدون هیچ بهانه‌ای باید به تعهدات عمل شود
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ - ۲۲:۵۰

پاسخ صریح قالیباف به ترامپ: بدون هیچ بهانه‌ای باید به تعهدات عمل شود

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران در واکنش به ادعاهای واهی ترامپ در پستی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: باید به تعهداتی که داده شده عمل شود، بدون هیچ اما و اگر و بهانه‌ای. برای توافق نزدیک پیش‌رو راه دیگری نیست.هر کسی درنهایت چیزی را درو می‌کند که کاشته است.

عراقچی: هنوز تفاهم امضا نشده/ باید راه‌های بدعهدی طرف مقابل را ببندیم
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ - ۲۲:۴۹

عراقچی: وظیفه دیپلماسی تثبیت دستاوردهای میدانی است

گفتگوی سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان با شبکه خبر از لحظاتی پیش آغاز شد که به این شرح است:

ما در طول یک سال دو جنگ بسیار سنگین را پشت سر گذاشتیم. یک جنگ دوازده روز و بعد فکر کردند که نقطه قوت انجسام ما یعنی قدرت اجتماعی را هدف قرار می‌داند. در جنگ سوم تصور کردند که کار را می‌توانند تمام کنند اما با مقاومت سرسختانه مواجه شدند.

یکی از مقامات غربی گفته بود که باور نمی‌کردیم مردم ایران اینقدر سرسختانه مقاومت کند.

در این مقاومت مدیون نیروهای مسلح و شهدای نیروهای مسلح هستیم که جانفشانی کردند. ان‌هایی که پشت لانچر بودند و در مراکز بودند و ایستادگی کردند و کشور را نجات دادند.

ما‌ مدیون مردمی هستیم که هرشب در صحنه و خیابان بودند و پایداری و شکیبایی کردند.

بحث میدان و دیپلماسی همیشه جدی مطرح بوده و باید یگانگی بین این دو باشد. من معتقدم که ضلع سوم هم رسانه است. این بار ضلع چهارم به نام خیابان شکل گرفت که این چهار ضلع باهم حرکت کردند.

وظیفه دیپلماسی تثبیت دستاوردهای میدان و نیروهای مسلح است. ما در. این جنگ چهل روزه این نزدیکی و ارتباط مستمر بین وزارت خارجه و نیروهای مسلح جریان داشته و همراه آنان حرکت کردیم.

تثبیت دستاوردها در قالب مذاکره در جریان است. مذاکره متکی قدرت میدانی است و نمی‌شود بدون قدرت میدانی در مذاکرات به دستاورد رسید. این عیننا کاری است که در طول ماه‌ها داریم انجام می‌دهیم.

 بهترین زمان برای خاتمه جنگ وقتی است که شما دست برتر را دارید و پیروز میدان هستید. جنهوری اسلامی و مردم ایران در این جنگ پیروز شدند. من از مقامات خارجی می‌شنوم که ایران قوی تر از جنگ بیرون آمد و شما شگفتی آفریدید.

با یکی از مقامات گفتم که چگونه مقاومت کردیم و او گفت خیلی از قهرمانی مردم ایران کم گفتید. دنیا مردم ایران را به عنوان قهرمان می‌بیند. مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن یک پیروزی بزرگ است و ما پیروزی راهبردی به دست آوردیم و وقتی پیروز هستید باید با توافقی به دنبال تثبیت پیروزی باشید.

ما حرکتی را برای تثبیت پیروزی شروع کردیم که دارد به آخر خود نزدیک می‌شود. نتیجه یک یادداشت تفاهم 14 ماده‌ای است و هنوز امضا نشده و ترجیح می‌دهم وقتی تمام شد کار را تشریح کنم.

شاید باورتان نشود که چندبار نسخه‌ها تغییر پیدا کرده است.

در این مذاکرات دو مرحله پیش بینی شده و مرحله اول تفاهم پاین جنگ است و مرحله دوم توافق نهایی است. موضوع هسته‌ای را به مرحله دوم موکول کردیم. موضوعاتی که امکان توافق وجود داشت را به مرحله اول آوردیم.

در مرحله دوم بحث هسته‌ای در کنار رفع تحریم‌ها بحث می‌شود و توافق نهایی صورت می‌گیرد.

در تفاهم اولیه که اسمش اسلام آباد است خاتمه جنگ در لبنان وجود دارد. ما هیچگاه لبنان را فراموش نمی‌کنیم.

آتش‌بس هم به شمول لبنان بود که رژیم صهیونیستی نقض کرد و ما رژیم را تنبیه کردیم و ایران نشان داد شوخی ندارد و ار جنگ نمی‌ترسد.

بنابراین جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان پایان خواهد یافت و تعهداتی می‌دهند که هرگز جنگ آغاز نشود و دو طرف به حاکمیت یکدیگر احترام می‌گذارند. این اولین بار است که آمریکا تعهد می‌کند که در امور داخلی ایران دخالت نکند. احترام به ایران و حاکمیت ایران مهمترین بند این تفاهم است.

بحث تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی است. بحث دور بعدی مذاکرات، رفع تحریم‌ها، بازسازی و طرح توسعه ایران، پول‌های مسدود شده ایران و دیگر مسائل در یادداشت تفاهم است.

 من صراحتا عرض می‌کنم این توافق دشمنانی دارد و در راس انان رژیم صهیونیستی است. به دنال برهم زدن توافق است. اکنون وارد جزییات شدند فضای التهابی را ایجاد می‌کند که امضا تفاهم را با مشکل مواجه می‌کند.

طرف مقابل متون و‌ادعاهایی را مطرح می‌کند و در منطقه هم همین طور است. فعلا هیچ یک متون اعتباری ندارد و گمانه‌زنی‌ها را تایید نمی‌کنیم. باید ارامش بر فضای روانی کشور حاکم باشد تا به بهترین توافق برسیم.

وقتی ما به توافق می‌رسیم که هر دو طرف سطحی از رضایت را داشته باشند. هیچ توافقی نیست که یک طرف صد را. برده و طرف دیگر صفر. وقتی راه مذاکره را انتخاب می‌کنید یعنی به بده بستان رضایت می‌دهید.

ما شاهد بودیم تهدیداتی صورت گرفت و بلافاصله با آن‌ها مقابله کردیم. اینکه در این شرایط تهدید کارساز نیست و تفاهم احتمالی را به عقب می‌اندازد. ملت ایران هیچگاه تسلیم فشار و زور نخواهد شد و اگر با احترام با ما صحبت شود با احترام صحبت می‌کنیم.

همه دنیا با این توئیت‌های ترامپ آشناست. روشن است که معمولا هرچه می‌خواهند اتفاق بیفتد را از زبان دیگران مطرح می‌کنند. اگر قرار بود به فشار تن دهیم که زودتر از اینها، تن داده بودیم. پیام‌های قاطعی به طرف مقابل داده شد که تهدید فایده ندارد و اگر به سمت تنش بروید ما آماده هستیم.

ایران خودش را ثابت کرده و بارها ما را آزمایش کردند و جواب گرفتند. ما به هیچ وجه از منافع مردم ایران نمی‌گذریم و زیر بار زور نمی‌رویم.

مذاکره بخشی از میدان است. این یک خطای بزرگ است که میدان و دیپلماسی هرکدام راه خودشان را می‌روند. ما در یک جهت حرکت می‌کنیم. برخی مواقع دیپلماسی جلو می‌رود و میدان حمایت می‌کند و برخی مواقع برعکس.

وقتی که ما می‌گوییم که خاتمه جنگ اعلام می‌شود به معنی عقب نشستی از مناطق اشغالی است و باید انجام شود. برخی از دوستان درباره ضمانت اجرایی توافق سوال می‌کنند، اولا ایران در این نبرد‌ها به گونه‌ای ظاهر شده و قدرت نشان داده که هیچ وقت هیچ کس به فکر سر به سر گذاشتن ایران نیفتد.

ما برای امنیت خودمان به هیچ کس جز خداوند و نیروهای مسلح و مردم متکی نیستیم. عمل ما در سطح منطقه را هیچکس فکر نمی‌کرد که جنگ را در منطقه گسترش دهیم زیرا پایگاه های آمریکایی در منطقه گسترده است.

ما‌، در یادداشت تفاهم این موقعیت را داریم که مذاکرات برای 60 روز شروع می‌شود. اگر آنچه در یادداشت تفاهم چیزی عملی نشود مذاکراتی هم پیش نخواهد رفت.

 تفاوتی که وجود دارد این است که ما به توافق نهایی نرسیدیم و این یک تفاهم اولیه است و اگر تفاهم عملی نشود به مرحله دوم نخواهیم رفت.

ذات طرف مقابل این است که بدعهدی کنند. ما باید انتظار اشکالات مختلف در اجرای تفاهم را داشته باشیم. ما با طرف هایی روبرو نیستیم که کاملا پایبند باشند و این ما هستیم که باید راه‌های بدعهدی را ببندیم.

ما 14 بند به صورت یک بسته داریم و باید به این 14 تا کلی نگاه شود. یک‌سری تعهدات را ما انجام می دهیم و یک سری را آنان باید انجام دهند.

از الان تصمیمی برای هسته‌ای گرفته نشده اما اشاراتی وجود دارد برای بحث. دو موضوع وجود دارد برای مذاکره که رفع تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای است. درباره ذخایر ایران و غنی سازی در مذاکرات بحث خواهد شد و تعیین و تکلیف می‌شود.

موضع ما این است که‌ مواد 60 درصد را اگر اینها بخواهد تعیین تکلیف شود از نظر ما تنها شیوه رقیق سازی در داخل ایران است.

در موضوع رفع تحریم‌ها مواردی که برای ما مهم بوده را ذکر کردیم که کدام تحریم‌ها حتما باید برداشته شود. همچنین سازوکار طرح بازسازی در 60 روز بحث خواهد شد.

چند حالت وجود دارد رخ دهد. حالت اول این است‌که از روند مذاکرات 60 روزه راضی باشیم ممکن است توافق کنیم تمدید شود. ممکن است فکر کنیم که در 60 روز به نتیجه برسیم که فایده ندارد. باید دید در پایان 60 روز در کجا هستیم و چقدر مذاکرات پیشرفت کرده است.

سئوال : نسبت این تفاهم با آنچه در بیانیه شورای عالی امنیت ملی در روز اعلام آتش بس مطرح شده بود، چیست؟

پیشرفت هایی که برای آتش بس بود در زمان خودش محقق شد. شورای عالی امنیت ملی، اشراف کامل در مذاکرات دارد. یک‌ کمیته‌ را در شورا مشخص کردند و بر روند مذاکرات نظارت می‌کنند. اشراف کامل شورای عالی امنیت ملی بر متن تفاهم وجود دارد و همه بندها آنجا بحث شده است.

شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد که چگونه با مذاکرات برخورد شود و نتایج ابلاغ خواهد شد.

من این اطمینان را می‌دهم که در سطح وزارت خارجه نهایت احتیاط و وسواس صورت گرفته است. کلمه به کلمه یادداشت تفاهم مذاکره شده است و دقت لازم را به خرج دادیم. نهادهای امنیتی و نیروهای نظامی هم برای روند مذاکرات اشراف داشتند.

در بحث تنگه هرمز و خاتمه جنگ دقت شده و فکر ‌می‌کنم نتایج کار پیروزی میدانی ما را تثبیت می‌کند. خیلی امیدوارم به آینده جمهوری اسلامی با این شکلی که از جنگ بیرون آمدیم و امیدوارم روند شکوفایی ما بیشتر از گذشته باشد.

در دو جنگ گذشته مذاکره منجر به جنگ نشد. مقاومت منتهی به جنگ شد. دشمنان خواسته ای داشتند و ما مقاومت کردیم و فکر می‌کردند با جنگ به خواسته‌های خود می‌رسند.

آنان فکر کردند با بمباران، تکنولوژی هسته‌ای ما از بین می‌رود. نتوانستند از بین ببرند. علم و صنعت در ایران را نتوانستند از بین ببرند.

بعد از جنگ دوازده روزه، دوباره ما را امتحان کردند و جنگ به راه انداختند. ما به لحاظ تاکنیکی غافلگیر نشدیم و توانستیم مقاومت کنیم. در جنگ چهل روزه کمتر از دو ساعت پاسخ دادیم.

چرا جنگ شد؟ چون ما در مذاکره کوتاه نیامدیم و آنها در مذاکره برای رسیدن به اهدافشان ناامید شدند. البته در جنگ هم ناامید شدند و وقتی دیدند در جنگ نتوانستند به خواسته‌های خود برسند دوباره درخواست مذاکره دادند.

پیشنهاد سوئیس برای میزبانی از امضای توافق احتمالی آمریکا و ایران
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ - ۲۲:۴۷

پیشنهاد سوئیس برای میزبانی از امضای توافق احتمالی آمریکا و ایران

وزارت امور خارجه سوئیس اعلام کرد که این کشور پیشنهاد میزبانی از نشست امضای احتمالی توافقنامه صلح میان آمریکا و ایران را داده است. 

این وزارتخانه روز جمعه در پیامی کوتاه که به خبرگزاری فرانسه ارسال شده است، افزود: سوئیس کاملاً درگیر است. ما با آمریکا و ایران در تماس نزدیک هستیم.

وزارت خارجه سوئیس توضیح داد که نقش فعالی «برای حمایت از تلاش‌ها جهت دستیابی به تفاهمنامه‌ای با هدف تحکیم آتش‌بس و هموار کردن راه برای کاهش تنش در چارچوب درگیری بین ایران و آمریکا» ایفا می‌کند.

علاوه بر این، این وزارتخانه اعلام کرد که «سوئیس را به عنوان محل امضای احتمالی پیشنهاد کرده است. این پیشنهاد باید به موافقت طرفین برسد.»

بازنشر پیام رهبری به مجلس در میانه مخالفت برخی نمایندگان با پیش‌نویس توافق احتمالی
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ - ۲۲:۰۲

بازنشر پیام رهبری به مجلس در میانه مخالفت برخی نمایندگان با پیش‌نویس توافق احتمالی

در حالی که اقلیت محدودی از نمایندگان مجلس اقدام به مخالفت با پیش‌نویس توافق احتمالی میان ایران و آمریکا می‌کنند، کانال رهبر معظم انقلاب با انتشار اینفوگرافیکی تحت عنوان «مجلسِ تحول‌آفرین و آینده‌ساز» بار دیگر اولویت‌های مورد تأکید رهبر انقلاب برای مجلس شورای اسلامی را بازنشر کرد؛ اقدامی که از منظر زمان‌بندی انتشار، مهم است.

 ساعاتی پیش، کانال رهبر انقلاب اینفوگرافی براساس پیام ۷ خرداد آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به‌مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم منتشر کرد و در آن به مرور اولویت‌های مجلس شورای اسلامی پرداخت.

در این اینفوگرافی، اولویت‌های مجلس به دو بخش مسائل کلان کشور و مسائل اقتصادی و معیشتی تقسیم شده است؛ آنچه در این بازنشر بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، قرار گرفتن «حکمرانی هم‌افزایی با دولت و سایر دستگاه‌ها» در بخش مسائل کشور در صدر اولویت‌های مورد تأکید است؛ موضوعی که در شرایط کنونی و همزمان با افزایش برخی مواضع تقابلی نسبت به روند مذاکرات، از سوی تحلیلگران سیاسی معنادار ارزیابی می‌شود.

نکته قابل توجه آن است که در میان اولویت‌های بازنشرشده، هیچ اشاره‌ای به موضوع مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا دیده نمی‌شود. آن هم در شرایطی که در روزهای اخیر بخشی از فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تحت تأثیر اظهارات تعداد معدودی از نمایندگان علیه پیش‌نویس توافق احتمالی قرار گرفته است.

طی روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس مواضع انتقادی نسبت به توافقی را مطرح کردند که هنوز جزئیات آن مشخص و منتشر نشده است. آن‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و با ابراز تردید نسبت به نتایج توافق، هشدارهایی را مطرح کرده‌اند.

در چنین شرایطی، قرار گرفتن «حکمرانی هم‌افزایی با دولت و سایر دستگاه‌ها» در صدر اولویت‌های مجلس و همچنین تأکید بر کاهش تورم، مهار گرانی و گره‌گشایی از مشکلات معیشتی مردم، می‌تواند یادآور این نکته باشد که تمرکز مجلس باید بر همفزایی با دولت و گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم به خصوص معیشتی قرار گیرد.

بازنشر اینفوگرافی «مجلسِ تحول‌آفرین و آینده‌ساز» را می‌توان یادآوری دوباره مجموعه‌ای از اولویت‌هایی دانست که رهبر انقلاب برای مجلس ترسیم کرده‌اند؛ اولویت‌هایی که محور مشترک آنها کمک به حل مسائل مردم، تقویت کارآمدی حکمرانی و ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای مختلف است.

استقبال قطر و مصر از پیشرفت روند میانجیگری پاکستان میان ایران و آمریکا
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ - ۲۲:۰۱

استقبال قطر و مصر از پیشرفت روند میانجیگری پاکستان میان ایران و آمریکا

دوحه و قاهره در تازه‌ترین موضع‌گیری مشترک خود، از پیشرفت روند میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن استقبال کرده و بر حل‌وفصل اختلافات از مسیر گفت‌وگو و راهکارهای سیاسی تأکید کردند.

وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور در گفت‌وگو با بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، آخرین تحولات مربوط به روند میانجی‌گری میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را بررسی کرده‌اند.

طبق گزارش شبکه الحزیره و بر اساس بیانیه وزارت خارجه قطر، دو طرف از اعلام میانجی‌گری پاکستان مبنی بر دستیابی به متن نهایی توافق میان ایران و آمریکا ابراز خرسندی کردند.

در این گفت‌وگو همچنین نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر و وزیر امور خارجه مصر، نسبت به امضای قریب‌الوقوع توافق از سوی تهران و واشنگتن ابراز امیدواری کردند.

دوحه و قاهره همچنین بر حمایت کامل خود از تلاش‌ها برای حل مسائل باقی‌مانده از طریق گفت‌وگو، دیپلماسی و ابزارهای مسالمت‌آمیز تأکید کردند.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان روز جمعه در پیامی اعلام کرد که متن نهایی توافق صلح میان ایران و آمریکا تهیه شده و پاکستان درحال همکاری با طرفین برای نهایی کردن مراحل بعدی است.

روایت‌هایی از پیش‌نویس تفاهم‌نامه احتمالی میان ایران و آمریکا
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ - ۲۱:۵۹

روایت‌هایی از پیش‌نویس تفاهم‌نامه احتمالی میان ایران و آمریکا

در پی اظهارات پنجشنبه شب اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر اینکه روند گفت‌وگوهای ایران و آمریکا به مراحل نهایی نزدیک شده است، روایت‌هایی همسو درباره جزئیات پیش‌نویس تفاهم‌نامه احتمالی میان تهران و واشنگتن از سوی منابع نزدیک به هیئت مذاکره‌کننده ایران منتشر شد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پنجشنبه شب ضمن تأیید نزدیک شدن مذاکرات به مراحل پایانی، تأکید کرد که جزئیات توافق احتمالی تا زمان نهایی شدن و امضا منتشر نخواهد شد و همچنان بررسی‌های لازم در نهادهای ذیربط جمهوری اسلامی ایران در جریان است. با این حال، روایت‌هایی که از سوی برخی منابع نزدیک به هیئت مذاکره‌کننده ایران منتشر شده‌اند، تصویری نسبتاً روشن از چارچوب‌های مورد بحث میان تهران و واشنگتن ارائه می‌کنند.

روایت نخست؛ تأکید بر چارچوب مذاکرات پس از پایان جنگ

در این روایت منتشر شده، خطوط کلی توافق احتمالی در هفت محور اصلی تشریح شده است. بر اساس این روایت، در موضوع هسته‌ای هیچ توافق جدیدی در مرحله فعلی صورت نمی‌گیرد و ایران تعهد تازه‌ای فراتر از مواضع و سیاست‌های پیشین خود نمی‌پذیرد. مطابق این گزارش، مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای در یک بازه ۶۰ روزه پس از امضای تفاهم‌نامه دنبال خواهد شد و اصول بنیادین مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران از جمله حق غنی‌سازی و حفظ مواد غنی‌شده همچنان محور گفت‌وگوها خواهد بود.

در موضوع تنگه هرمز نیز تأکید شده است که ایران هیچ تعهدی درباره واگذاری مدیریت یا بازگشت شرایط این آبراه راهبردی به وضعیت پیش از جنگ نخواهد داد و تنها بحث عادی‌سازی عبور و مرور دریایی پس از پایان جنگ مطرح است.

در این روایت همچنین آمده است که آینده اداره تنگه هرمز بر پایه ابتکار کشورهای منطقه و بدون نقش‌آفرینی آمریکا تعریف خواهد شد.

این متن همچنین پایان جنگ در تمامی جبهه‌های منطقه از جمله لبنان را یکی از اهداف اصلی تفاهم‌نامه معرفی می‌کند و مدعی است که آمریکا متعهد خواهد شد اسرائیل را به توقف جنگ در لبنان وادار کند.

موضوع آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، دریافت خسارات ناشی از جنگ، مذاکرات درباره رفع تحریم‌ها و تعیین چارچوب مذاکرات ۶۰ روزه آینده میان ایران و آمریکا نیز از دیگر محورهای مورد اشاره در این روایت است.

روایت دیگر؛ انتشار جزئیات یک پیش‌نویس ۱۴ ماده‌ای

در این روایت، جزئیات بیشتری از آنچه «پیش‌نویس تفاهم‌نامه ۱۴ ماده‌ای ایران و آمریکا» خوانده شده، منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران، رفع محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز، خروج نیروهای آمریکایی از پیرامون ایران و بازگشایی تنگه هرمز با ترتیبات مورد نظر تهران از جمله مفاد اصلی پیش‌نویس عنوان شده است.

این روایت همچنین به تعلیق تحریم‌های مرتبط با فروش نفت و محصولات پتروشیمی، دسترسی ایران به منابع مالی حاصل از فروش انرژی، ارائه طرح‌های بازسازی ایران به ارزش حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار از سوی آمریکا و متحدانش و آغاز مذاکرات ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق نهایی اشاره می‌کند.

در بخش دیگری از این گزارش، تکرار تعهد ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) مبنی بر عدم تولید سلاح هسته‌ای، عدم اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا در دوره مذاکرات، آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از منابع مسدودشده ایران و تشکیل سازوکار نظارتی برای اجرای توافق ذکر شده است.

این روایت همچنین تصریح می‌کند که توافق نهایی صرفاً بر سه محور سرنوشت مواد غنی‌شده و غنی‌سازی، رفع تحریم‌ها و برنامه بازسازی اقتصاد ایران متمرکز خواهد بود و موضوعاتی نظیر برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران و حمایت از گروه‌های مقاومت به طور کامل از دستور کار مذاکرات خارج شده‌اند.

شباهت‌ها و تفاوت‌ها

مقایسه دو متن نشان می‌دهد که هر دو روایت بر چند محور مشترک تأکید دارند؛ از جمله پایان جنگ، آغاز مذاکرات ۶۰ روزه، عدم طرح موضوعات موشکی و منطقه‌ای در مذاکرات نهایی، آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، بررسی رفع تحریم‌ها و تداوم برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران.

این روایت جزئیات بیشتری درباره زمان‌بندی رفع محاصره دریایی، میزان منابع مالی آزادشده، رقم پیشنهادی بازسازی ایران و سازوکارهای اجرایی توافق ارائه می‌دهد؛ در حالی که روایت نخست بیشتر بر خطوط کلی سیاسی و راهبردی توافق تمرکز دارد و تا حد زیادی برخواسته‌های دو طرف تمرکز دارد.

در عین حال هنوز هیچ‌یک از این موارد به صورت رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران تأیید نشده و همان‌گونه که سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرده است، جزئیات دقیق توافق تا زمان نهایی شدن و امضا منتشر نخواهد شد.

پاسخ عضو تیم رسانه‌ای مذاکرات به ادعای نبویان درباره تنگه هرمز
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ - ۲۱:۵۸

پاسخ عضو تیم رسانه‌ای مذاکرات به ادعای نبویان درباره تنگه هرمز

عضو کمیته رسانه تیم مذاکره کننده ایرانی در پاسخ به ادعای نبویان نماینده مجلس درباره تنگه هرمز گفت: براساس متن تفاهم، کشورها برای عبور از تنگه هرمز هزینه پرداخت خواهند کرد.

امیرحسین یزدان‌پناه عضو کمیته رسانه‌ای تیم مذاکره کننده در واکنش به ادعاهای نبویان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تنگه هرمز هرگز به وضعیت قبل از جنگ برنمی‌گردد پای آن خون دادیم.

وی افرود: آقای نبویان متأسفانه برخی بخش‌های متن را نمی‌خواند و از آن عبور می‌کند. بر اساس متن نهایی، تردد در مسیر دریای عمان و خلیج فارس باید بر اساس ترتیباتی که ایران ایجاد می‌کند، انجام شود.

یزدان پناه گفت: تعیین مسیر تردد و دریافت هزینه درقبال خدمات و بیمه و ... جزئی از ترتیبات عبور از تنگه است‌.

وی افزود: هیچ کشتی نظامی از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد و فقط کشتی های تجاری با تحت ترتیبات و نظارت ایران امکان تردد دارند.

پیش از این محمود نبویان نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، با انتقاد از پیش‌نویس توافق احتمالی، آن را دارای ابهاماتی خواند و مدعی شد، توافقی که در آن بازگشایی تنگه‌ هرمز در ازای لغو محاصره بدون اعمال حاکمیت ایران و بدون اخذ عوارض و اجازه‌ تردد کشتی‌های تمام کشورهای دنیا بدون محدویت، ابهام در زمان توافق نهایی (این ابهام باعث دبه کردن دشمن در اجرای توافق وعدم وصول ایران به منافعش در توافق می‌شود)، ابهام در منابع و مصارف صندوق بازسازی ۳۰۰میلیارد دلاری، ابهام در لغو تحریم‌ها، مشروط کردن استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای مانند تولید برق و رادیو دارو به رضایت آمریکا ، رقیق کردن مواد هسته‌ای برای اعتماد سازی و تضمین توافق به قطعنامه‌ الزام شورای امنیت باشد، خلاف منافع ملی است.

رایزنی وزیران خارجه پاکستان و سوئیس درباره چشم‌انداز تفاهم ایران و آمریکا
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ - ۲۱:۵۶
 
رایزنی وزیران خارجه پاکستان و سوئیس درباره چشم‌انداز تفاهم ایران و آمریکا

معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان و همتای سوئیسی وی، ضمن بررسی آخرین تحولات پیرامون چشم انداز تفاهم بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، از پیشرفت های اخیر استقبال کردند.

سناتور محمد اسحاق دار روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ پس از رایزنی با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ساعاتی قبل با «ایگنازیو کاسیس» وزیر امور خارجه سوئیس گفت وگوی تلفنی انجام داد.

آنان ضمن تبادل نظر در مورد وضعیت منطقه، از پیشرفت دلگرم کننده به سوی تفاهم بین ایالات متحده و ایران استقبال کردند.

وزیر امور خارجه سوئیس از نقش میانجیگرانه پیشرو پاکستان در حمایت از تعامل دیپلماتیک و تلاش های آن در کمک به پیشبرد پیشرفت به سوی صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن قدردانی کرد.

وزیر خارجه پاکستان عازم ژنو می شود
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ - ۲۱:۵۴
 
منبع آگاه به ایرنا: وزیر خارجه پاکستان عازم ژنو می شود

یک منبع آگاه به ایرنا گفته است که سناتور «محمد اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در ادامه پیشبرد روند میانجی گری بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، عازم ژنو سوئیس می شود.

 این منبع آگاه در اسلام‌آباد جمعه شب ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ افزود ‌که اسحاق دار امشب(جمعه) عازم ژنو می شود.

وی تاکید کرد ‌که پیشبرد روند میانجی گری و هماهنگی برای یک تفاهم احتمالی میان طرفین مذاکرات، در دستور کار سفر وزیر امور خارجه پاکستان به ژنو قرار دارد.‌

 ساعاتی قبل معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان و همتای سوئیسی وی، ضمن بررسی آخرین تحولات پیرامون چشم انداز تفاهم بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، از پیشرفت های اخیر استقبال کردند.

وزیر امور خارجه سوئیس از نقش میانجیگرانه پیشرو پاکستان در حمایت از تعامل دیپلماتیک و تلاش های آن در کمک به پیشبرد پیشرفت به سوی صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن قدردانی کرد.

همزمان «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان جمعه شب ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در بحبوحه افزایش تلاش‌های میانجیگری پاکستان، ما کاملاً از کارزار بی‌وقفه انتشار اطلاعات نادرست توسط عناصری که می‌خواهند توافق صلح را خراب کنند، آگاه هستیم.

وی افزود: می‌توانیم تایید کنیم که متن نهایی و مورد توافق طرفین برای صلح حاصل شده است و پاکستان اکنون با هر دو طرف برای نهایی کردن مراحل بعدی همکاری نزدیکی دارد.

شهباز شریف تاکید کرد صلح هرگز تا این حد نزدیک نبوده است.

ادعای ترامپ: توافق با ایران احتمالا آخر هفته یا دوشنبه امضا شود
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ - ۲۱:۵۲
 
ادعای ترامپ: توافق با ایران احتمالا آخر هفته یا دوشنبه امضا شود

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری آمریکا در گفت وگو با تارنمای اکسیوس ادعا کرد: «من هنوز فکر می‌کنم که توافق با ایران ممکن است آخر هفته یا دوشنبه امضا شود.»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵۶
ناشناس
|
Austria
|
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
14
29
پاسخ
طبق این 14 بند آمریکا مستعمره ایران میشه خودش خبر نداره
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
امریکایی های عوضی ادعاهای فوق العاده وحشتناکی در مورد برچیدن برنامه هسته ای ایران انجام میدهند و مطمئن هستند از این اقدام شان
یعنی در ۲ ماه دیگر مجددا مجاز میکنند اقدامات نظامی شان را در صورتی که ایران به خواسته های انها تن ندهد
اقایون حواستان هست؟؟
غنی سازی صلح آمیز و برنامه اتمی مجاز ، طبق ان پی تی حق کشورهای عضو به ان است ، منتهی طنز ماجرا این است که پاکستانی که سلاح هسته ای دارد به ما فشار می اورد که برنامه صلح امیز نداشته باشیم
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
4
44
پاسخ
تنگه باز میشه چون عوارض خلاف قوانین بین الملل است
تحریم دریایی حذف نمیشه
تحریم‌ها هم باقی خواهد بود.
البته امضای معاون پرزیدنت از امضای کری تضمینش بیشتر است!!!
مگه نه عباس آقا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
نه اصغرآقابفرما
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
9
34
پاسخ
گول خوردیم. دفعه چندمه. خر زردک از پل رد بشه و رای بیاره حزبش. حمله می کنه و اون موقع دو سال هم وقت داره. داره می گه تسلیم شید نفت و گاز شما مال منه و جزیره خارک. استقلال داشتید تا حالا نباید داشته باشید
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
4
38
پاسخ
پس همه پناه بگیرید قرارخواهد جنگ بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
12
45
پاسخ
این توافق به اندازه یک پوچ نزد مردم ارزش نداره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
باید چه جوری باشه که بپسندی؟؟!!
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
4
32
پاسخ
چرا باید هسته ای را متعهد می شدیم. در حالی که کشورهای هسته ای در منطقه ما هست و ما را تهدید کردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
4
34
پاسخ
امریکا دلاری نمی دهد مگر با زور می دهد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
4
20
پاسخ
مسئولین توجه داشته باشند بحث افزایش شدید ذخایر استراتژیک نفت آمریکا و سایرین رو در این توقف 2 ماهه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
15
38
پاسخ
عراقچی حیا کن مذاکره رها کن
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
4
28
پاسخ
مواظب یاران فرنچسکا باشید ای مردم
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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