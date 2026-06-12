نخستوزیر پاکستان: متن نهایی توافقنامه تهیه شده است
پاکستان اکنون با ۲ طرف برای نهایی کردن مراحل بعدی همکاری میکند؛ صلح هیچگاه به این اندازه نزدیک نبوده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۷۸| |
2698 بازدید
به گزارش تابناک، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
همزمان با تلاشهای فشرده میانجیگری که پاکستان در پیش گرفته است، ما کاملاً از کارزار بیوقفه اطلاعات نادرست و شایعهپراکنی از سوی کسانی که میخواهند توافق صلح را خراب کنند، آگاه هستیم.
وی افزود: با نادیده گرفتن این سر و صداها، میتوانیم تأیید کنیم که متن نهایی و مورد توافق توافقنامه صلح به دست آمده است. پاکستان اکنون از نزدیک با هر دو طرف برای نهایی کردن گامهای بعدی همکاری میکند.
نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: صلح هیچگاه به اندازه الان به این نزدیکی نبوده است.
گزارش خطا
جدیدترین جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ تعلیق تحریم نفت و رفع کامل محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز/ توافق یکشنبه در ژنو امضا میشود
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...