روزی رقابت برای دوبنده ۸۶ کیلوگرم تیم ملی آزاد بین دو ستاره بزرگ، حسن یزدانی و کامران قاسم‌پور بود، اما حالا یزدانی به دو وزن بالاتر رفته و عملا شرایط وزنی و سنی قاسم‌پور این اجازه را نمی‌دهد که او در دو مسابقه متوالی در فاصله نسبتاً کوتاه شرکت کند؛ کادرفنی آزاد تجربه‌ی تلخ شکست او در ریاض را فراموش نکرده است.

نفر برتر وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد در رقابت‌های انتخابی پیش‌رو در کرمان اگر از بین کشتی‌گیران جوان باشد، شاید ره صد ساله را یک شبه رفته و با جلب نظر کادرفنی، بتواند در مسابقات ناگویا نماینده این وزن المپیکی باشد.

به گزارش گروه ورزشی تابناک، اگر مثل ادوار گذشته ابتدا مسابقات جهانی و سپس بازی‌های آسیایی برگزار می‌شد، کادرفنی تیم ملی طبعاً کار راحت‌تری برای انتخاب دو تیم شرکت کننده در آستانه و ناگویا داشت و نفرات اصلی در برخی اوزان به هر دو مسابقه اعزام می‌شدند. اولی برای کشتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود و دومی برای دستگاه ورزش ایران، اما شرایط امروز به گونه‌ای است که تنها در سنگین‌وزن کادرفنی از همان ابتدا تصمیمش را گرفته تا امیرحسین زارع را که وزن کم نمی‌کند و نفر برتر دنیاست و قطعاً در آسیا رقیبی ندارد، هم در بازی‌های آسیایی و هم در مسابقات جهانی کشتی بگیرد. در ۵ وزن دیگر باید انتخاب متفاوت باشد.

بازی‌های آسیایی ناگویا ۸ تا ۱۱ مهر و رقابت‌های جهانی آستانه ۲ تا ۱۰ آبان در دو کشور ژاپن و قزاقستان برگزار خواهد شد. این وسط هم مسابقات زیر ۲۳ سال جهان را داریم که ۲۰ تا ۲۶ مهر در لاس‌وگاس برگزار می‌شود، هرچند مشخصاً امسال هیچ گزینه تکراری از تیم‌های بزرگسالان قادر به همراهی تیم امید نخواهد بود، اما امروز بحث و گفت‌و‌گو چندان پیرامون این رده سنی نیست، چون قطعاً مشکل ویزا تا دقیقه نود گریبانگیر امید‌ها خواهد بود.

در وزن ۵۷ کیلوگرم که میلاد والی‌زاده برای شرکت در مسابقات جهانی انتخاب شده، صد درصد گزینه دیگری در بازی‌های آسیایی شرکت خواهد کرد که به نظر قهرمان جام تختی این فرصت را خواهد داشت. البته که دست‌مان همچنان در این وزن پر نیست. علیرضا سرلک باتجربه، علی یحیی‌پور جوان یا گزینه دیگری؟

در ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد به جهانی قزاقستان می‌رود، گفته می‌شود عباس ابراهیم‌زاده که در سال‌های اخیر عملکرد خوبی در این وزن داشت، اما به ۷۰ کیلوگرم فرستاده شد! اکنون از گزینه‌های اصلی حضور در بازی‌های آسیایی است. پیمان نعمتی که قهرمان کشور شد، اما در آسیایی عملکرد خوبی نداشت، یاسین رضایی، آرمین حبیب‌زاده و سام ارشد؛ اینها در جام تختی رقابت خواهند کرد و یک نفر، غیر از عموزادی که به خاطر شرایط وزنی‌اش قادر به حضور در هر دو مسابقه نیست، باید برای بازی‌های آسیایی انتخاب شود.

در دو وزن ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم، برنده مسابقه انتخابی پیش‌رو در کرمان، به مسابقات جهانی قزاقستان می‌رود و بازنده به بازی‌های آسیایی. در خلال برگزاری جام تختی، قرار است مرحله نهایی انتخابی این دو وزن بین امیرمحمد یزدانی – یونس امامی و حسن یزدانی – امیرعلی آذرپیرا برگزار شود.

در ۱۲۵ کیلوگرم هم همانطور که پیش‌تر گفته شد، امیرحسین زارع قرار است به هر دو رقابت جهانی و بازی‌های آسیایی برود. اگر امیررضا معصومی به تیم ملی آذربایجان نرفته بود، شاید مدل سنگین‌وزن کشتی فرنگی، در این وزن آزاد هم اجرا می‌شد برنده دوئل نهایی به قهرمانی جهان و بازنده به ناگویا می‌رفت. چیزی که قرار است در مورد مبارزه امین میرزازاده – فردین هدایتی اتفاق بیافتد.

اما در ۸۶ کیلوگرم، وزن سابق حسن یزدانی، جایی که او به راحتی طلای بازی‌های آسیایی قبلی را بعد از کسب مدال نقره قهرمانی ۲۰۲۳ جهان در بلگراد، به دست آورد. حالا، اما جانشین او کامران قاسم‌پور، نمی‌تواند به هر دو رقابت اعزام شود. او با این شرایط سنی و وزنی که سال‌ها بود برای ۹۲ کیلوگرم وزن کم نکرده بود، نهایتاً توان یک بار سر وزن قانونی کشتی دوره‌ای گرفتن را خواهد داشت. سال گذشته که در نیمه‌نهایی و مقابل زاهید والنسیا کم آورد و در اولین سال ملی‌پوش شدنش در وزن المپیکی ۸۶ کیلوگرم، به برنز رضایت داد و در ادامه، در بازی‌های کشور‌های اسلامی مغلوب آرسنی دژی‌یف آذربایجانی شد و در ریاض هم برنز گرفت.

قاسم‌پور با طلایی که فروردین ماه در آسیایی بیشکک گرفت، برای مسابقات قهرمانی جهان انتخاب شده و خودش را برای شرکت در این رقابت‌ها آماده می‌کند، بنابراین قطعاً کشتی‌گیری غیر از او به بازی‌های آسیایی خواهد رفت. علی سوادکوهی به عنوان قهرمان مرحله اول چرخه امسال -مسابقات کشوری- که البته در ادامه با شکست مقابل پارکر ککیکسن آمریکایی در تورنمنت رنکینگ زاگرب نتوانست نظر کادرفنی را برای حضور در قهرمانی آسیا جلب کند، یکی از گزینه‌های این وزن بازی‌های آسیایی است.

محمد نخودی هم در سومین مسابقه رنکینگ اتحادیه جهانی در ۸۶ کیلوگرم محک خورد که البته غیبت ماگومد رمضانوف روسی‌تبار در فینال این وزن رقابت‌ها، باعث شد ارزیابی درستی از عملکرد او در وزن بالاتر به دست نیاید. سجاد غلامی، امیرحسین کاووسی، محمدحسین نوروزیان، وحید اسماعیل‌زاده، رضا سلیمانیان، امیرعلی مسلمی، رضا افشار، سبحان شاه‌وردی و علیرضا کریمی ۹ کشتی‌گیری هستند که در جام تختی در این وزن کشتی خواهند گرفت. نفر برتر، اگر از بین کشتی‌گیران جوان باشد، شاید ره صد ساله را یک شبه رفته و با جلب نظر کادرفنی، بتواند در مسابقات ناگویا نماینده این وزن المپیکی باشد.

پدر امیرعلی مسلمی که خیلی نسبت به او امیدوار است. پدری که شاگردش (حسن یزدانی) رکورددار مدال در کشتی ایران است و حالا پسرش هم به جوانان رسیده و در قهرمان کشوری این رده سنی با اختلاف بسیار کم مغلوب شمسی‌پور شد. شاید اگر این جوان خوش تکنیک جویباری که در لیگ فصل گذشته اعتماد رضا یزدانی سرمربی تیم قهرمان لیگ برتر را جلب کرده و در ۱۷ سالگی فرصت حضور در این رقابت‌ها را به دست آورد و همچنین به واسطه تمرین مداوم با حسن یزدانی هر روز پخته‌تر از دیروز می‌شود، مقتدرانه قهرمان جام تختی شود، او گزینه نهایی کادرفنی برای بازی‌های آسیایی باشد.

کشتی‌گیری که خیلی هم شبیه به حسن یزدانیِ قهرمان المپیک و جهان کشتی می‌گیرد. باید دید از دل جام تختی، گزینه‌ای برای این وزن المپیکی بازی‌های آسیایی در خواهد آمد یا اینکه انتخاب از بین علی سوادکوهی و محمد نخودی اتفاق می‌افتد.