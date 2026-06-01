اینطور که پیداست حتی اگر کادرفنی و فدراسیون دوست داشته باشند یک نفر در هر دو رویداد بازی‌های آسیایی و جهانی ۲۰۲۶ شرکت کند، به نظر می‎‌رسد این اتفاق صرفاً برای یک وزن محتمل باشد و در سایر اوزان، باید دو ملی‌پوش در اختیار داشته باشیم.

تعیین مسیر کشتی ایران از کرمان به قزاقستان و ژاپن/ بازنده‌ای که به خانه می‌رود و ابهامی به اسم عموزاد!

نگاهی به انتخابی کشتی ایران برای سه میدان لاس‌وگاس، ناگویا و آستانه

در ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد دارنده دو نشان طلای قهرمانی جهان و نقره المپیک حضورش در جهانی قزاقستان را قطعی کرده، اگر دست کادرفنی و فدراسیون بود، طبعاً دوست داشت عموزاد را در هر دو میدان جهانی و بازی‌های آسیایی داشته باشد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فدراسیون کشتی هنوز به صورت رسمی اعلام نکرده ۷ نفر حضورشان در مسابقات جهانی قطعی شده، اما میلاد والی‌زاده در ۵۷ کیلو، احمد جوان در ۶۱ کیلو، رحمان عموزاد در ۶۵ کیلو، سینا خلیلی در ۷۰ کیلو، محمد نخودی در ۷۹ کیلو، کامران قاسم‌پور در ۸۶ کیلو و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم قرار است دهه اول آبان ماه در مسابقات قهرمانی جهان کشتی بگیرند و در سه وزن ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم سه مسابقه انتخابی خیلی مهم در خلال جام تختی در کرمان برگزار خواهد شد تا ترکیب تیم جهانی نهایی شود.

امسال که سال برگزاری بازی‌های آسیایی است، شرایط متفاوتی نسبت به روتین‌های چهار ساله حکمفرماست. قبلاً اگر صحبت و بحث و جدل صرفاً در خصوص فاصله نزدیک دو رویداد قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی بود، حالا یک مسئله بزرگ دیگر به جدل قبلی اضافه شده، اینکه برخلاف همیشه، این بار بازی‌های آسیایی زودتر از جهانی برگزار می‌شود و این قطعاً برای کشتی ایران مصائب خاص خودش را خواهد داشت. دلیل این تغییر هم دادن میزبانی به بحرین بود، بحرینی که البته میزبانی تاریخی‌اش را به خاطر بحران خاورمیانه از دست داد.

سال ۲۰۲۵ و در جریان مسابقات قهرمانی جهان، وقتی اتحادیه جهانی تصمیم گرفت از بین منامه و براتیسلاوا، بحرین را به اسلواکی برای میزبانی مسابقات بزرگسالان ۲۰۲۶ جهان ترجیح دهد، به خاطر گرمای منامه در ماه سپتامبر، تصمیم گرفت که برگزاری جهانی سال آینده را به اواخر ماه اکتبر موکول کند. این تاریخ به همه کشور‌ها اعلام شد، اما موضوع جنگ در خاورمیانه، هرچند این اجازه را به UWW داد که میزبان جهانی را تغییر دهد، اما تاریخ جدید دست‌نخورده ماند، چون کشور‌ها طبق تاریخ اعلام شده از سوی اتحادیه جهانی برای برگزاری مسابقات انتخابی خود و تورنمنت‌های تدارکاتی برنامه‌ریزی کرده بودند و بازگرداندن جهانی ۲۰۲۶ به تاریخ قبلی خود، ممکن بود برنامه‌ریزی تیم‌ها و کشتی‌گیران را با دردسر جدی مواجه کند.

تاریخ جدید مسابقات قهرمانی جهان، مشکل جدیدی برای کشتی ایران ایجاد کرد؛ این بار بازی‌های آسیایی قبل از جهانی برگزار می‌شود! در صورتی که در این سال‌ها که کشتی تقریباً تیم اصلی خود را به هر دو میدان اعزام کرده، اولویت البته با قهرمانی جهان بوده که پیش از آسیایی برگزار شده و وعده پاداش خوب برای مدال‌های بازی‌های آسیایی، انگیزه مضاعفی برای کسب نتیجه در میدان دوم با فاصله کوتاه بوده است.

فیروزپور – عظیمی؛ بازنده‌ای که به خانه می‌رود

پیش از پرداختن به ۶ وزن المپیکی کشتی آزاد که قرار است در دو مسابقه جهانی و بازی‌های آسیایی تیم را همراهی کنند، به نکته‌ای خواهیم پرداخت که مربوط به وضعیت یک وزن از انتخابی‌های باقی‌مانده می‌شود.

وزن ۹۲ کیلوگرم المپیکی نیست و دیگر هر دو مدعی اصلی آن [محمدمبین عظیمی و امیرحسین فیروزپور] بالای ۲۳ سال هستند و امکان حضور در جهانی زیر ۲۳ سال را ندارند، بنابراین برنده مسابقه انتخابی کرمان، به مسابقات جهانی خواهد رفت و کشتی سال ۲۰۲۶ برای بازنده این وزن تمام خواهد شد. وزن ۹۲ کیلوگرم جایی در بازی‌های آسیایی ندارد، بنابراین هر کسی که در انتخابی پیش‌رو برنده و صاحب دوبنده تیم ملی شود که مجوز حضور در جهانی قزاقستان را خواهد گرفت و بازنده به خانه خواهد رفت.

در دو وزن ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم، اما برنده قرار است در قهرمانی جهان کشتی بگیرد و بازنده به بازی‌های آسیایی می‌رود، چون این دو وزن المپیکی هستند. البته که هیچ‌کدام از چهار نفر حاضر در انتخابی این دو وزن زیر ۲۳ سال نیستند و شرایط حضور در جهانی امید‌ها را هم ندارند.

زارع و دو رویداد متوالی؛ عموزاد و یک میدان

در وزن ۵۷ کیلوگرم میلاد والی‌زاده برای جهانی انتخاب شده، اما قطعاً در سبک وزن امکان استفاده از یک کشتی‌گیر در فاصله کوتاه برای دو رویداد نیست و به نظر می‌رسد که نفر منتخب جام تختی که ۲۸ و ۲۹ خرداد در کرمان برگزار می‌شود برای بازی‌های آسیایی انتخاب خواهد شد.

در ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد دارنده دو نشان طلای قهرمانی جهان و نقره المپیک حضورش در جهانی قزاقستان را قطعی کرده، اگر دست کادرفنی و فدراسیون بود، طبعاً دوست داشت عموزاد را در هر دو میدان جهانی و بازی‌های آسیایی داشته باشد، اما شرایط وزنی این کشتی‌گیر طوری نیست که بتواند اول در بازی‌های آسیایی سر وزن برسد و ۲۰ روز بعد هم در قهرمانی جهان کشتی بگیرد.

در عین حال که اختلاف عموزاد با مدعیان بعدی بسیار زیاد است و در این سال‌ها جایگزین مطمئنی برای این کشتی‌گیر ساخته نشده است. کشتی‌گیری که از وزن ۵۷ کیلوگرم و المپیک ۲۰۲۰ توکیو به جمع مدعیان تیم ملی بزرگسالان اضافه شد و در ۶۱ کیلوگرم برای اولین بار به عضویت تیم ملی درآمد، به نظر می‌رسید بعد از المپیک ۲۰۲۴ پاریس به وزن بالاتر برود، اما از چنین تصمیمی خودداری کرد و طبعاً اینکه اول در ناگویا کشتی بگیرد به خاطر کیلو‌های نسبتاً زیادی که کم می‌کند، موفقیت او در قهرمانی جهان را که قطعاً اهمیت بسیار بیشتری برای کشتی ایران دارد، کاهش خواهد داد. بنابراین وزن ۶۵ کیلوگرم بازی‌های آسیایی به خاطر وضعیت نفر اول، با ابهامات زیادی مواجه است. ابهامی که باید دید در جام تختی برطرف می‌شود؟

در ۷۴ کیلوگرم از رقابت یونس امامی – امیرمحمد یزدانی، برنده به قهرمانی جهان می‌رود و بازنده به بازی‌های آسیایی. دو کشتی‌گیری که طی دو سال اخیر با هم در ۷۴ کیلوگرم در رقابت بودند، اما یزدانی بعد از ناکامی در به دست آوردن دوبنده این وزن، بار دیگر به ۷۰ کیلوگرم بازگشت. این بار، اما راه بازگشت او به وزنی که کیلو‌های بسیار زیادی در آن کم می‌کرد، کاملاً بسته شده، چون سینا خلیلی در ۷۰ کیلو به عضویت تیم ملی برای جهانی قزاقستان درآمده است.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسم‌پور برای دومین سال متوالی حضورش را در این وزن در قهرمانی جهان قطعی کرده، هرچند که باتوجه به شرایط وزنی‌اش، سروزن رسیدن و دوره‌ای کشتی گرفتن در یک میدان هم برایش سخت است چه برسد به اینکه بخواهد اول در ناگویا کشتی بگیرد و ۲۰ روز بعد به قهرمانی جهان برود. عملاً استفاده از این کشتی‌گیر در هر دو رویداد، شاید پایان قطعی دوره قهرمانی‌اش باشد، آن هم در آستانه ۳۰ سالگی؛ بنابراین به نظر می‌رسد گزینه اصلی کادرفنی برای بازی‌های آسیایی، علی سوادکوهی باشد که احتمالاً در تورنمنت رنکینگ چهارم در بوداپست بتواند حضور در ناگویا را قطعی کند.

در ۹۷ کیلوگرم برنده جدال بزرگ حسن یزدانی – امیرعلی آذرپیرا صاحب دوبنده تیم ملی در قهرمانی جهان خواهد شد و بازنده به بازی‌های آسیایی می‌رود، مگر اینکه در این بین اتفاق خاص و ویژه‌ای رخ دهد و مثلاً یزدانی اگر به آذرپیرا ببازد، قید کشتی گرفتن را بزند که البته بعید به نظر می‎‌رسد. یزدانی همچنان تشنه‌ی مبارزه است و مشخصاً می‌خواهد حالا حالا‌ها کارش را ادامه دهد.

در ۱۲۵ کیلوگرم جایی که حالا فقط یک مدعی با اختلاف بالا نسبت به نفرات بعدی حضور دارد؛ امیرحسین زارع، به نظر تنها وزنی است که یک گزینه به هر دو مسابقه خواهد رفت، چون زارع شانس طلای سنگین‌وزن جهانی و بازی‌های آسیایی است و در ناگویا که قطعاً حریفی برای رسیدن به طلا نخواهد داشت. او وزن کم نمی‌کند و قرار است در هر دو میدان کشتی بگیرد.

پیش‌بینی مصائب حضور در جهانی زیر ۲۳ سال ۲۰۲۶

و، اما جهانی زیر ۲۳ سال، مسابقه‌ای که میزبانش لاس‌وگاس است و در حدفاصل بازی‌های آسیایی و قهرمانی جهان برگزار می‌شود، بنابراین امسال محال است که هیچ کشتی‌گیر مشترکی با تیم ملی بزرگسالان، در امید‌های جهان کشتی بگیرد. مسابقه‌ای که البته می‌شود پیش‌بینی کرد که با چه مشکلاتی تا دقیقه نود در خصوص ویزا مواجه خواهد شد.

البته که کم‌اهمیت‌ترین مسابقه در پاییز امسال از بین سه رقابت قزاقستان، ژاپن و آمریکا، همین زیر ۲۳ سال جهان است که طی چند سال اخیر کشتی ایران تجربه عدم حضور در آن را به خاطر همین مسئله ویزا داشته است. سال ۲۰۲۳ که آلبانی به کشتی ایران ویزا نداد و اتحادیه جهانی هم که یک نهاد بی‌اثر مثل خیلی از نهاد‌های بین‌المللی دیگر است و صرفاً در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس فدراسیون کشتی ایران، عدم صدور ویزا برای تیم ایران را از سوی تیرانا محکوم کرد، اما سال بعدش میزبانی قهرمانی بزرگسالان جهان را هم به این کشور داد!

در زیر زمان‌بندی سه رویداد مهم کشتی ایران در سال ۲۰۲۶ مشاهده می‌کنید: