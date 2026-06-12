عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ادعای ترامپ درباره توافق با ایران گفت اصل تبادل نظر برای رسیدن به تفاهم قابل قبول درست است، اما هر توافقی باید منافع ملی ایران را تأمین کند.

اصل تبادل نظر برای رسیدن به توافق نهایی درست است / باز شدن تنگه هرمز به معنای توقف اخذ عوارض نیست

در حالی که دونالد ترامپ از پیشرفت در روند توافق با ایران سخن گفته و برخی رسانه‌ها نیز جزئیاتی از تفاهم احتمالی میان تهران و واشنگتن منتشر کرده‌اند، همچنان ابهامات متعددی درباره مفاد این مذاکرات وجود دارد‌

در همین رابطه، علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ضمن تأکید بر ضرورت تأمین منافع ملی در هرگونه توافق، به موضوع تنگه هرمز و نقش راهبردی ایران در مدیریت این آبراه مهم نیز پرداخت.

اصل تبادل نظر برای رسیدن به توافق نهایی درست است

علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره ادعای اخیر دونالد ترامپ مبنی بر دستیابی به توافق با ایران اظهار کرد: اصل تبادل نظر برای رسیدن به توافق نهایی، درست است و اگر قرار باشد تفاهمی شکل بگیرد، حتماً باید منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در آن لحاظ شود.

وی افزود: هرگونه جمع‌بندی یا توافق احتمالی زمانی قابل ارزیابی خواهد بود که جزئیات آن مشخص شود و جمهوری اسلامی ایران نیز نظر نهایی خود را از مجاری رسمی اعلام کند.

بروجردی در ادامه با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره موضوع تنگه هرمز در مذاکرات گفت: یکی از دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ تحمیلی سوم، تثبیت نقش و مدیریت ایران در تنگه هرمز بوده است و این روند نباید حتی برای یک روز متوقف شود.

در هر توافقی باید هزینه‌های مربوط به خدمات دریایی در تنگه هرمز به ایران پرداخت شود

اگر آمریکایی‌ها بر باز بودن تنگه هرمز تأکید دارند، باید ضوابط و مقررات تعیین‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند و عوارض و هزینه‌های مربوط به خدمات دریایی نیز پرداخت شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اگر آمریکایی‌ها بر باز بودن تنگه هرمز تأکید دارند، باید ضوابط و مقررات تعیین‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند و عوارض و هزینه‌های مربوط به خدمات دریایی نیز پرداخت شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اخبار و جزئیاتی که این روزها درباره مفاد توافق احتمالی منتشر می‌شود، مورد تأیید رسمی نیست و هرگونه موضع نهایی از سوی سخنگویان و مراجع رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد.