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بروجردی در گفت‌و‌گو با تابناک:

اصل تبادل نظر برای رسیدن به توافق نهایی درست است / باز شدن تنگه هرمز به معنای توقف اخذ عوارض نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ادعای ترامپ درباره توافق با ایران گفت اصل تبادل نظر برای رسیدن به تفاهم قابل قبول درست است، اما هر توافقی باید منافع ملی ایران را تأمین کند.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۴۶
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18621 بازدید
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۲۸

اصل تبادل نظر برای رسیدن به توافق درست است / باز شدن تنگه هرمز به معنای توقف اخذ عوارض نیست

در حالی که دونالد ترامپ از پیشرفت در روند توافق با ایران سخن گفته و برخی رسانه‌ها نیز جزئیاتی از تفاهم احتمالی میان تهران و واشنگتن منتشر کرده‌اند، همچنان ابهامات متعددی درباره مفاد این مذاکرات وجود دارد‌

در همین رابطه، علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ضمن تأکید بر ضرورت تأمین منافع ملی در هرگونه توافق، به موضوع تنگه هرمز و نقش راهبردی ایران در مدیریت این آبراه مهم نیز پرداخت.

اصل تبادل نظر برای رسیدن به توافق نهایی درست است

علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره ادعای اخیر دونالد ترامپ مبنی بر دستیابی به توافق با ایران اظهار کرد: اصل تبادل نظر برای رسیدن به توافق نهایی، درست است و اگر قرار باشد تفاهمی شکل بگیرد، حتماً باید منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در آن لحاظ شود.

وی افزود: هرگونه جمع‌بندی یا توافق احتمالی زمانی قابل ارزیابی خواهد بود که جزئیات آن مشخص شود و جمهوری اسلامی ایران نیز نظر نهایی خود را از مجاری رسمی اعلام کند.

اصل تبادل نظر برای رسیدن به توافق درست است / باز شدن تنگه هرمز به معنای توقف اخذ عوارض نیست

بروجردی در ادامه با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره موضوع تنگه هرمز در مذاکرات گفت: یکی از دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ تحمیلی سوم، تثبیت نقش و مدیریت ایران در تنگه هرمز بوده است و این روند نباید حتی برای یک روز متوقف شود.

در هر توافقی باید هزینه‌های مربوط به خدمات دریایی در تنگه هرمز به ایران پرداخت شود

اگر آمریکایی‌ها بر باز بودن تنگه هرمز تأکید دارند، باید ضوابط و مقررات تعیین‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند و عوارض و هزینه‌های مربوط به خدمات دریایی نیز پرداخت شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اگر آمریکایی‌ها بر باز بودن تنگه هرمز تأکید دارند، باید ضوابط و مقررات تعیین‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند و عوارض و هزینه‌های مربوط به خدمات دریایی نیز پرداخت شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اخبار و جزئیاتی که این روزها درباره مفاد توافق احتمالی منتشر می‌شود، مورد تأیید رسمی نیست و هرگونه موضع نهایی از سوی سخنگویان و مراجع رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
28
13
پاسخ
بخاطر یه دستمال قیصریه رو به آتش نکشید
بخاطر اصرار برای دو زار عوارض مذاکرات و فرصت رو به باد ندید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
2
19
پاسخ
وقتی تنگه هرمز بسته است و باز کشورای غربی که اینجا احتیاج شدید به تنگه هرمز دارن علیه کشورت تحریم جدید تصویب میکنن و تو واکنشی نمیدی یعنی یجای کار می لنگه وگرنه اینجا تو تنگه دستشون زیر تیغ تو هست چرا ترسی ندارن چون از واکنشت خیالشون راحته
ناشناس
|
United States of America
|
۱۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
4
8
پاسخ
اخذعوارض جزئی از هزینه حمل است.اگر تنگه باز شودموعوغرض پرداخت شود هزینه حمل از امروز باتوجه به هزینه بیمه بالا وهزینه سوخت بالا ارزانتر ومطمئن تر خواهد بود.مگر چه میزانی عوارض عبور میخواهیم که بین ایران وعمان تقسیم بشود.ایران وعمان وعراق هم باید هزینه عبور پرداخت کنند. هزینه عبور محموله های ایران عمان میتواند بخودشان تعلق گیرد.هیچ کشوری نباید معاف باشد.در قیمت نفت میتوان تخفیف داد در هزینه عبور نه.هزینه عبور برحسب موافقت ایران وعمان وتصویب مراجع قانونی.
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
گذشتن از خاک یک کشور واب یک کشور حق ترانزیت و محدودیت های ترانزیت را دارد.تفاوتی بین اب وخاک یک کشور نیست.عوارض نیست حق ترانزیت است.نه عوارض.تنگه هرمز اب کشور ایران وعمان است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
1
15
پاسخ
برجام دو در روز تولد ترامپ
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
مگر اذربایجان از کمی از خاک ایران عبور میکند تا به نخجوان برسد حق ترانزیت پرداخت نمی کند،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
1
23
پاسخ
ذجناب بروجردى فانتزى ها و ايده آل هاى ذهنى شما را ترامب أجرا نميكند مثل اسنب بك باخت ميديد
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
عالی گفتی،اصل ماجرا همین است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
5
16
پاسخ
تصمیم با اکثریت است نه اقلیت.
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۲۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ایران هزار کیلومتر ساحل در خلیج فارس دارد و اب تنگه هرمز هم اب سرزمینی اوست.ایران صاحب حق اصلی در خلیج فارس وتنگه هرمز است.حق وتو دارد.
ناشناس
|
Canada
|
۲۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
1
13
پاسخ
توافق وقتی اصلش درست هست که طرف مقابل هم به همین نتیجه رسیده باشد و دنبال این نباشد که شرایط اقتصاد جهانی بهتر شود و بعد با دست پرتر برگردد
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
17
11
پاسخ
بابا ترخدا جمع کنید این عوارض گرفتنو تو کشور همه چی ریخته بهم توافق کنید مردم از بدبختی دربیان.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
4
9
پاسخ
عجب !!
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
11
پاسخ
دوباره تابستون شد اداره آب ملارد شروع کرده به قطع کردن آب مردم . حواستون نره به جنگ و فلان و مردم اینور از بی آبی هلاک بشن
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