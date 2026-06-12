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جدیدترین جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ تعلیق تحریم نفت و رفع کامل محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز/ توافق یکشنبه در ژنو امضا می‌شود

جزئیات جدید از پیش نویس تفاهمنامه ایران و آمریکا منتشر شده که بر اساس آن رفع کامل محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز مد نظر است.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۳۷
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جدیدترین جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ تعلیق تحریم نفت و رفع کامل محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز/ توافق یکشنبه در ژنو امضا می‌شود

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، جزئیات جدید از پیش نویس تفاهمنامه ۱۴ ماده‌ای ایران و آمریکا توسط منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی منتشر شد. 

جزییات این پیش‌نویس به شرح ذیل است:

۱- توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان

۲- تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.

۳- رفع کامل محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز

۴- تعهد آمریکا به خروج نیروهایش از پیرامون ایران

۵- بازگشایی تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز با ترتیبات ایرانی

۶- تعلیق تحریم‌های فروش نفت، محصولات پتروشیمی و مشتقات و دسترسی کامل ایران به منابع مالی آن.

۷- لزوم ارائه طرح‌های بازسازی ایران حداقل به مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش

۸- ۶۰ روز مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی مبتنی بر موضوعات هسته‌ای و لغو کامل تحریم‌های اولیه، ثانویه، آمریکا و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

۹- تکرار تعهد ایران در پیمان ان پی تی مبنی بر عدم تولید سلاح هسته‌ای

۱۰- در دوره مذاکرات آمریکا متعهد شده به نیرو‌های خود در منطقه اضافه نمی‌کند و تحریم جدیدی هم وضع نخواهد کرد.

۱۱- آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده ایران در دوره ۶۰ روزه مذاکرات نهایی. نیمی از این مبلغ قبل از شروع مذاکرات باید در دسترس ایران قرار گیرد.

۱۲- تشکیل سازوکار نظارتی برای اجرایی کردن توافق.

۱۳- توافق نامه نهایی توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به تایید می‌رسد.

۱۴- مذاکره نهایی قبل از آزادسازی نیمی از پول‌های بلوکه شده ایران، تعلیق تحریم‌های نفتی ایران و رفع محاصره دریایی آغاز نمی‌شود و توافق نهایی صرفا در موضوع سرنوشت مواد غنی شده و غنی سازی، رفع تحریم ها، برنامه بازسازی اقتصاد ایران انجام می‌شود و بحث درباره برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه‌های مقاومت به صورت قطعی از دستور کار خارج شده است.

همانطور که سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد، این متن همچنان نیازمند بررسی و نهایی شدن در نهاد‌های ذیربط در ایران است.

از طرف دیگر، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابعی که مطلع خواند، گزارش داد که آمریکا و ایران در حال نزدیک شدن به توافقی در جریان نشست گروه هفت در هفته آینده هستند.

این خبرگزاری آمریکایی در ادامه گزارش خود مدعی شد که احتمالا توافق بین تهران و واشنگتن روز یکشنبه آینده در ژنو امضا خواهد شد.

بلومبرگ افزود که توافق بین واشنگتن و تهران به احتمال زیاد به صورت یادداشت تفاهم و نه یک توافق نهایی خواهد بود.

این خبر ادعایی در حالی است که شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس هم گزارش داد که آمریکا و ایران ممکن است اوایل هفته آینده یک یادداشت تفاهم امضا کنند که راه را برای مذاکره درباره توافق بلندمدت هموار می‌کند.

به گزارش تابناک، پنجشنبه شب (۲۱ خرداد ۱۴۰۵) به وقت ایران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از حصول توافق با ایران خبر داده بود و گفته بود این توافق در آخر هفته (شنبه و یکشنبه) در یک کشور اروپایی به امضا خواهد رسید.

وی در این زمینه در تروث سوشال نوشته بود: «با توجه به اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح ایران رسیده و مورد تأیید قرار گرفته است، من به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی‌شده امشب علیه ایران را لغو کردم.

مذاکرات و نکات نهایی، هم از نظر چارچوب کلی و هم در جزییات کامل، توسط همه طرف‌های درگیر شامل ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر و دیگران تأیید شده است.

 محاصره دریایی تا زمان نهایی شدن این توافق به طور کامل و با قدرت به قوت خود باقی خواهد ماند 

زمان و مکان امضای این توافق به زودی اعلام خواهدشد.»

وی دقایقی بعد در اظهاراتی مشابه خطاب به روزنامه آمریکایی نیویورک‌پست هم گفت که متن مزبور جمع‌بندی شده است.

ترامپ گفت: ممکن است امضای توافق با ایران آخر هفته در اروپا انجام شود!

ترامپ همچنین در کنفرانسی خبری گفت: به زودی با ایران قراردادی امضا می‌کنیم، اسناد در مراحل نهایی هستند. این کار باید خیلی سریع انجام شود.

ترامپ در ادامه افزود: به توافق بزرگی دست یافتیم و این کار باید طی چند روز آینده انجام شود.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت که این توافق احتمالاً در اروپا امضا خواهد شد و این چیز خوبی است.

ترامپ گفت: بازار سهام بالا رفته است. بازار سهام از این توافق خوشش آمده است. اگر پایین بیاید، یعنی آنها آن را دوست ندارند.

وی همچنین مدعی شد که امضا ممکن است به زودی و شاید آخر هفته، انجام شود.

ترامپ در ادامه گفت: همه بسیار خوشحال هستند. کل خاورمیانه خوشحال است؛ و فراتر از خاورمیانه نیز همین‌طور.

وی افزود: من نمی‌توانم برای امضای توافق حضور داشته باشم ولی جی‌دی ونس معاونم حضور خواهد داشت.

ترامپ همچنین مدعی شد که تنگه هرمز بلافاصله پس از امضای توافق باز خواهد شد.

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که ما توافقی داریم که بر اساس آن، ایران هرگز سلاح هسته‌ای در اختیار نخواهد داشت.

دونالد ترامپ در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد: این توافق به زودی امضا خواهد شد و من متوجه شده‌ام که رهبر عالی ایران آن را تأیید کرده است.

این در حالی بود که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره ادعای ترامپ درباره توافق با ایران اظهار داشته بود: «وضعیت مذاکرات از ابتدا برای ما روشن بود و بخش عمده متن نهایی شده بود، اما آمریکایی‌ها مواضع خود را تغییر می‌دادند.

ایران ثابت کرده است که در آنچه بعنوان خط قرمز معین کرده است، مماشاتی ندارد. مواردی که درباره توافق مطرح می‌شود گمانه‌زنی است و موضوعی نهایی نشده است. وضعیت تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا ناامن‌تر است. تا الان ایران به جمع‌بندی نهایی درباره توافق نرسیده است.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای پیرامون زمان و مکان برگزاری جلسه امضای تفاهم اولیه میان ایران و امریکا گفت: «این موارد را باید در همان چارچوب گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای قرار داد. اصل موضوع این است که به محض رسیدن به نتیجه نهایی، اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد. روند تصمیم‌گیری در کشور ما کاملاً روشن است؛ مراجع ذی‌ربط نظام باید درباره جزء‌به‌جزء متن و هرگونه تفاهم احتمالی به جمع‌بندی برسند. به محض آنکه به جمع‌بندی نهایی دست پیدا کنیم، حتماً به صورت رسمی اعلام خواهیم کرد.

سایر موارد مرتبط با این موضوع، از جمله اینکه شکل امضای تفاهم چگونه خواهد بود، به نظر من در مرحله بعدی مطرح می‌شود. آنچه تاکنون درباره این موضوعات شنیده‌اید، عمدتاً در حد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای بوده است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز و مباحث و موضوعاتی که در این خصوص مطرح می‌شود، گفت: دنیا شاهد این است که علی‌رغم اقدامات مسئولانه ایران و نیرو‌های مسلح کشورمان برای کمک به تردد ایمن در تنگه هرمز، متأسفانه آمریکا با اقداماتی که انجام داده، به‌ویژه طی دو سه شب گذشته، این منطقه را به شکلی بی‌سابقه ناامن کرده است.

ستاد کل نیرو‌های مسلح اعلام کرده است که با توجه به وضعیتی که در نتیجه اقدامات آمریکا ایجاد شده، در حال حاضر امکان تردد ایمن از تنگه هرمز وجود ندارد؛ بنابراین اعلام شد که تنگه هرمز به روی همه کشتی‌ها بسته است. دلیل این امر و علت انحصاری ایجاد این وضعیت، اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا است که طی دو سه شب گذشته، متأسفانه با حمله به تأسیسات کشورمان در جنوب کشور رقم خورد.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها به کشتی‌های تجاری نیز حملات مرگباری انجام دادند، گفت: به عنوان مثال، سه کشتی هندی آسیب دیدند و چند نفر از ملوانان هندی جان خود را از دست دادند. این وضعیت نشان می‌دهد که آمریکا با اقدامات خود، دریانوردی بین‌المللی و تجارت آزاد دریایی را مورد تعرض قرار داده و ناامن کرده است.

بقائی تاکید کرد: وضعیت تنگه هرمز در نتیجه اقدامات آمریکا طی دو سه روز گذشته ایجاد شده و هشدار‌های لازم نیز از سوی نیرو‌های مسلح کشورمان داده شده است که کشتی‌ها باید مراقبت کنند؛ چرا که در این شرایط امکان تأمین امنیت وجود نخواهد داشت.

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