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ورود سامانه بارشی به کشور/ احتمال رگبار و رعدوبرق

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی از شمال غرب کشور خبر داد و گفت: احتمال رگبار و رعدوبرق از امروز وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۷۸۵۹۹
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ورود سامانه بارشی به کشور/ احتمال رگبار و رعدوبرق

به گزارش تابناک؛ صادق ضیاییان در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره شرایط جوی کشور اظهار کرد: امروز جمعه (۲۲خرداد) در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، ارتفاعات گلستان و برخی مناطق در خراسان شمالی افزایش ابر، رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

 

وی افزود: شنبه (۲۳ خرداد) این شرایط در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و خراسان شمالی رخ خواهد داد.

 

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی اضافه کرد: یکشنبه (۲۴ خرداد) با عبور سامانه بارشی از شمال غرب در برخی مناطق شمال غرب رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ می‌دهد.

 

به گفته ضیاییان، دوشنبه (۲۵ خرداد) علاوه بر مناطق فوق در غرب سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق کشور و سه شنبه در شمال غرب، ارتفاعات و دامنه‌های البرز و شمال شرق کشور در بعضی ساعات رگبار پراکنده ادامه خواهد داشت.

 

وی افزود: از امروز تا یکشنبه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان رشد ابر با احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

 

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی ادامه داد: امروز در مناطقی از غرب، جنوب غرب و شرق کشور، شنبه در غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق، یکشنبه در شمال غرب، غرب، جنوب، جنوب شرق و شمال شرق کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

 

ضیاییان گفت: طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و طی روز‌های شنبه و یکشنبه دریای خزر مواج است.

 

ضیاییان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران فردا ۲۳ خرداد صاف تا کمی ابری و وزش باد گاهی افزایش باد با حداکثر و حداقل دمای ۳۶ و ۲۶ درجه سانتیگراد و پس فردا صاف تا کمی ابری و وزش باد گاهی افزایش باد با حداکثر و حداقل دمای ۳۶ و ۲۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

 

ضیاییان همچنین گفت: فردا و پس فردا اهواز با بیشینه دمای ۴۶ و ۴۵ درجه و شهرکرد با کمینه دمای ۷ و ۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین مراکز استان‌ها خواهند بود.

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پیش بینی هوا سازمان هواشناسی صادق ضیائیان سامانه بارشی رعد وبرق
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