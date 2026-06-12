اعلام وضعیت اضطراری یک جنگنده اف-۳۵ آمریکا بر فراز امارات
جنگنده اف‑۳۵ لایتنینگ ۲ متعلق به نیروی هوایی آمریکا در حین پرواز بر فراز امارات برای فرود اضطراری در فرودگاه الظفره در ابوظبی درخواست کمک مخابره کرده است
کد خبر: ۱۳۷۸۵۹۷| |
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به گزارش تابناک؛ چندی پیش نیز یک فروند جنگنده رادارگریز اف-۳۵ لایتنینگ ۲ نیروی هوایی آمریکا بر فراز خلیج فارس در نزدیکی تنگه هرمز کد اضطراری ۷۷۰۰ ارسال کرده بود که ناگهان بر فراز حریم هوایی امارات از رادار ناپدید شد
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