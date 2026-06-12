دومین شکست متوالی ایران در لیگ ملتها؛ بلغارستان هم از سد شاگردان پیاتزا گذشت
تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدارش در لیگ ملتهای والیبال مقابل بلغارستان شکست خورد و همانند دیدار مقابل برزیل نتوانست امتیازی کسب کند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ با نتیجه سه بر صفر مقابل بلغارستان شکست خورد تا پس از باخت برابر برزیل، دومین ناکامی متوالی خود در هفته نخست این رقابتها را تجربه کند.
شاگردان روبرتو پیاتزا از ساعت ۲۳ پنجشنبه شب به وقت تهران در سالن نیلسون نلسون شهر برازیلیا به مصاف بلغارستان رفتند و در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۱ مغلوب حریف شدند.
پیاتزا در آغاز این مسابقه از ترکیب مرتضی شریفی، پوریا حسینخانزاده، سیدعیسی ناصری، محمد ولیزاده، عرشیا بهنژاد، علی حاجیپور و محمدرضا حضرتپور به عنوان لیبرو استفاده کرد. در ادامه نیز بازیکنانی، چون عمران کوکجیلی، امیرمحمد گلزاده، علی حقپرست، مبین نصری، امیرحسین اسفندیار، یوسف کاظمی و حسین حاجیکلاته فرصت حضور در زمین را پیدا کردند.
در سوی مقابل، بلغارستان با اتکا به نمایش درخشان الکساندر نیکولوف موفق شد جریان مسابقه را در اختیار بگیرد. این بازیکن با کسب ۲۴ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن مسابقه را به دست آورد. در تیم ایران نیز پوریا حسینخانزاده و علی حاجیپور هر کدام با ۱۱ امتیاز بهترین عملکرد را داشتند.
آمار مسابقه نیز برتری بلغارستان را نشان میدهد. بلغارها ۴۲ امتیاز از حمله و ۱۰ امتیاز از دفاع روی تور به دست آوردند، در حالی که ایران در این دو بخش به ترتیب ۳۰ و ۶ امتیاز کسب کرد.
تیم ملی ایران پیش از این نیز در نخستین دیدار خود برابر برزیل، میزبان هفته نخست مسابقات، با نتیجه سه بر یک شکست خورده بود. ملیپوشان ایران در آن مسابقه تنها ست دوم را با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به سود خود به پایان رساندند و در ستهای اول، سوم و چهارم مغلوب حریف شدند.
ایران اکنون بدون امتیاز از دو مسابقه، خود را برای سومین دیدار هفته نخست آماده میکند و بامداد شنبه ۲۳ خرداد از ساعت ۲:۳۰ به مصاف آرژانتین خواهد رفت.