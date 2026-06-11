رایزنی ترامپ و امیر قطر درباره توافق آمریکا و ایران

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، بر اساس بیانیه دیوان امیری قطر، «آل ثانی و ترامپ نتایج رایزنی‌ها و تفاهمات بین واشنگتن و تهران را در چارچوب مذاکرات بررسی کردند.»

بر این اساس، «دو طرف همچنین نتایج رایزنی‌های بین واشنگتن و تهران را که منجر به پیشرفت در تفاهمات پیشنهادی شد، بررسی کردند.»

طبق این بیانیه، «ترامپ تاکید کرد که تفاهمات آمریکا و ایران مورد موافقت همه طرف‌ها و حمایت کشور‌های برادر و دوست، از جمله قطر، قرار دارد، و بر ادامه تلاش‌ها برای نهایی کردن رویه‌ها در آماده‌سازی برای اعلام مقدمات امضای توافق‌نامه تأکید کرد.»

دیوان امیری قطر تصریح کرد: «آل ثانی از تلاش‌های دولت قطر برای حل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و روش‌های مسالمت‌آمیز استقبال و بر حمایت دوحه از تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی و صلح و همکاری در آن تاکید کرد.»