رایزنی ترامپ و امیر قطر درباره توافق آمریکا و ایران
دیوان امیری قطر اعلام کرد: «تمیم بن حمد بن خلیفه آلثانی امیر قطر با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره آخرین تحولات تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها در منطقه گفتوگو کرد.»
کد خبر: ۱۳۷۸۵۶۵| |
955 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، بر اساس بیانیه دیوان امیری قطر، «آل ثانی و ترامپ نتایج رایزنیها و تفاهمات بین واشنگتن و تهران را در چارچوب مذاکرات بررسی کردند.»
بر این اساس، «دو طرف همچنین نتایج رایزنیهای بین واشنگتن و تهران را که منجر به پیشرفت در تفاهمات پیشنهادی شد، بررسی کردند.»
طبق این بیانیه، «ترامپ تاکید کرد که تفاهمات آمریکا و ایران مورد موافقت همه طرفها و حمایت کشورهای برادر و دوست، از جمله قطر، قرار دارد، و بر ادامه تلاشها برای نهایی کردن رویهها در آمادهسازی برای اعلام مقدمات امضای توافقنامه تأکید کرد.»
دیوان امیری قطر تصریح کرد: «آل ثانی از تلاشهای دولت قطر برای حل اختلافات از طریق گفتوگو و روشهای مسالمتآمیز استقبال و بر حمایت دوحه از تحکیم امنیت و ثبات منطقهای و جهانی و صلح و همکاری در آن تاکید کرد.»
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟