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ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود

دونالد ترامپ با اعلام اینکه حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی‌شده امشب علیه ایران را لغو کردم گفت: زمان و مکان امضای این توافق به زودی اعلام خواهدشد
کد خبر: ۱۳۷۸۵۵۰
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ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت: با توجه به اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح ایران رسیده و مورد تأیید قرار گرفته است، من به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی‌شده امشب علیه ایران را لغو کردم. 

مذاکرات و نکات نهایی، هم از نظر چارچوب کلی و هم در جزییات کامل، توسط همه طرف‌های درگیر شامل ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر و دیگران تأیید شده است.

 محاصره دریایی تا زمان نهایی شدن این توافق به طور کامل و با قدرت به قوت خود باقی خواهد ماند 

زمان و مکان امضای این توافق به زودی اعلام خواهدشد.

وی دقایقی بعد در اظهاراتی مشابه خطاب به روزنامه آمریکایی نیویورک‌پست هم گفت که متن مزبور جمع‌بندی شده است.

ترامپ همچنین در اظهار نظر دیگری مدعی شد: توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود.

وی در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد: این توافق به زودی امضا خواهد شد و من متوجه شده‌ام که رهبر عالی ایران آن را تأیید کرده است.

از طرف دیگر، شبکه عربستانی العربیه مدعی سفر عراقچی به پاکستان شده است. برخی منابع، زمان این سفر را روز شنبه اعلام کرده اند.

در حالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شده تهران با متن نهایی یادداشت تفاهم اولیه با واشنگتن موافقت کرده، رسانه های داخلی به نقل از منابع آگاه این ادعا را رد کرده اند.

پیش از این ترامپ در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز تهدید کرده که اگر ایران توافق مورد نظر آمریکا را نپذیرد، آمریکا امشب به‌شدت ایران را دوباره بمباران می‌کند.

او همچنین در شبکه اجتماعی خود مدعی شد: ایالات متحده امشب ضربات بسیار سختی به ایران وارد خواهد کرد؛ ایرانی که به ادعای ترامپ نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانه‌های راداری، پدافند ضدهوایی و سایر توانمندی‌های دفاعی آن، همراه با بخش عمده‌ای از قابلیت‌های تهاجمی‌اش، از بین رفته است.

او ادعا کرد: «در آینده‌ای نه‌چندان دور، ما کنترل جزیره خارک و دیگر نقاط زیرساختی نفتی را در دست خواهیم گرفت و تسلط کامل بر بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد؛ همان‌گونه که این کار را در ونزوئلا انجام داده‌ایم؛ اقدامی که برای هر دو کشور، یعنی ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا، نتایج بسیار خوبی داشته است.»

به گزارش تابناک، شبکه تلویزیونی سی ان ان امروز پنجشنبه در گزارشی ادعا کرده بود: یک منبع دیپلماتیک آگاه اعلام کرد که مذاکرات میان ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد.

یک منبع دیپلماتیک آگاه به این رسانه خبر داد: مذاکرات برای رسیدن به توافق بین ایالات متحده و ایران پس از مذاکرات دیشب همچنان در مسیر درست خود قرار دارد. این مذاکرات علیرغم تبادل حملات هوایی شبانه بین ایالات متحده و ایران که تهدیدی برای پیچیده شدن تلاش‌های دیپلماتیک بود، ادامه دارد.

 سه منبع مطلع از مذاکرات به اکسیوس گفتند که شکاف‌های کلیدی در جریان گفتگوهای روز چهارشنبه بین مقامات ایرانی و میانجی‌گران قطری کاهش یافته است.

مذاکرات تا اواخر شب چهارشنبه در تهران ادامه یافت و فرستاده قطر، علی آل‌ثانی، و وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی، برای رفع شکاف‌های باقی‌مانده بین آمریکا و ایران تلاش می‌کردند.

به گفته سه منبع مطلع از مذاکرات، قطری‌ها و ایرانی‌ها روز چهارشنبه معتقد بودند که به متن مورد توافقی دست یافته‌اند که آمریکا نیز آن را خواهد پذیرفت.

منابع به آکسیوس گفتند شکاف‌ها در سه موضوع کلیدی کاهش یافته است:

- سازوکار آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران — مهمترین موضوع برای ایرانیان.

- ترتیبات بازگشایی تنگه هرمز در طول دوره آتش‌بس ۶۰ روزه.

- نحوه انجام مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران در دوره آتش‌بس ۶۰ روزه.

به گفته منابع آکسیوس، مقامات ایرانی روز پنجشنبه به چند کشور گفتند که مذاکرات تهران به توافقی اصولی انجامیده است، اما رهبر معظم علی‌خامنه‌ای هنوز باید تأیید نهایی را بدهد.

منابع اشاره کردند که هم ایرانی‌ها و هم قطری‌ها تأکید کرده بودند که حملات شبانه آمریکا به طور قابل توجهی سوءظن ایران را نسبت به نیات واقعی ترامپ افزایش داده است.

امواج: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است

رسانه بریتانیایی امواج مدعی شد: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است. متن آماده است. دیشب نهایی شد.

به ادعای این رسانه، اگر تا امروز به صورت نهایی تایید شود، به صورت رسمی اعلام می‌شود.

این خبر از سوی برخی رسانه‌های داخلی ایران تکذیب شده است.

اسلام آباد: میانجیگری پاکستان و قطر میان ایران و آمریکا ادامه دارد

وزارت امور خارجه پاکستان امروز پنجشنبه با صدور بیانه‌ای اعلام کرد: پاکستان و قطر همچنان در تلاش‌های میانجیگرانه (میان ایران و آمریکا) مشارکت دارند و ما از نقش دوحه در این زمینه قدردانی می‌کنیم.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در این خصوص آمده است: کانال‌های ارتباطی دیپلماتیک بین آمریکا و ایران از طریق پاکستان باز بوده و همچنان نیز باز است.

از سوی دیگر به گزارش یورو نیوز، طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت: اسلام آباد عمیقا نگران وضعیت منطقه است که با تشدید اخیر تنش‌ها همراه بوده است... ما بر این باوریم که دیپلماسی و گفت‌و‌گو باید راهنمای اصلی عمل برای دستیابی به توافقی از طریق مذاکره در همه مسائل مورد مناقشه باشد.

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ایران آمریکا دونالد ترامپ جنگ ایران و امریکا مذاکرات ایران و آمریکا میانجیگری پاکستان میان ایران و آمریکا پاکستان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Canada
|
۲۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
8
پاسخ
گول نخورید. طرف میگه استقلال نباید داشته باشه ایران و خارک و نفت ایران را می خواهم. شما میرید مذاکره می کنید. الان خرش از پل بگذره بعد از تنگه هرمز چند ماه بعد حمله می کنه بعدش ما باید سه چهار ماه تنگه هرمز را ببندیم در حالی که به کشورمون حمله میشه تازه برگردیم امروز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
6
پاسخ
مواظب باشید
فریب نباشد
نیشه به امریکای جنایتکار و ترامپ دیوانه خود شیفته کودک کش
جانی
…اعتماد کرد
درود بر تمام شهیدان
خسته نباشید تمام رزمندگان و مدافعین ایران عریز
درود بر تمام جانفداها
درود بر مردم قهرمان ایران
درود بر سرداران شهید: باقری ها

سرداران
شهدای پدافند
نیروی دریایی
هوایی و….
دانشمندان هسته ای موسوی ارتش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
7
پاسخ
ترامپ روانیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
3
پاسخ
بخاطر افتتاحیه جام جهانی بازی در آورده

باید حالا رفت سراغ شمال اسراییل چون جنوب لبنان رو زد
معادله باید به هم بخوره
ایرانی گرفتار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
4
پاسخ
صدها میلیارد دلار خسارت بخاطر هیچی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
4
پاسخ
فقط فریب است هدف بعدی تسخیر جزایر است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
2
1
پاسخ
تنگه هرمز هم باز شد،یک ریال از پولهای بلوکه شده هم نگرفتیم ،خسارت همسایهاراهم ما باید بدیم،این شد توافق ما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
4
پاسخ
چرا باید اجازه بدیم این مردک هر چی دلش خواست بگه بهترین دفاع حمله است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
5
پاسخ
این بازیه حالا کی چشناتون رو باز کنید ببینید چتربازاش حمله کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
6
پاسخ
به این‌قمارباز باج ندین
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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