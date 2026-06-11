مراسم تشییع رهبر شهید در خارج از کشور برگزار نمیشود
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پور جمشیدیان، دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در حاشیه مراسم گرامیداشت شهید باقری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت جمهوری اسلامی با تمام توان و همه امکانات خود، با محوریت جناب آقای عارف معاون اول رئیسجمهور، ستاد ملی برگزاری مراسم تشییع قائد اعظم امت اسلام را برنامهریزی کرده است.
وی افزود: همه امکانات و ظرفیتهای دولت جمهوری اسلامی، نهادهای مختلف اعم از دولتی و بهویژه مردمی، در این ستاد که یک ستاد مردمی است، پای کار آمدهاند و تمامی دستگاهها در حال تلاش و آمادگی برای برگزاری این مراسم هستند.
این مقام مسئول ادامه داد: در زمانی که بیت معظم قائد شهید مصلحت بدانند، مراسم تشییع در کمال عزت، سربلندی، عظمت و شکوه و در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خانواده گرانقدر ایشان برگزار خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرد: ستاد ملی برگزاری مراسم تشییع با مشارکت گسترده نهادهای دولتی و مردمی در حال برنامهریزی و فراهمسازی مقدمات برگزاری باشکوه این مراسم است..
پورجمشیدیان در پایان گفت: مراسمی برای تشییع قائد امت در خارج از کشور وجود ندارد.