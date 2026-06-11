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ادعای سنتکام: تنگه هرمز برای عبور و مرور باز است
ادعای سنتکام: تنگه هرمز برای عبور و مرور باز است
کد خبر:
۱۳۷۸۵۲۱
تاریخ انتشار:
۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۶
11 June 2026
کد خبر:
۱۳۷۸۵۲۱
|
۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۶
11 June 2026
|
2124
بازدید
2124
بازدید
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سنتکام
تنگه هرمز
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