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ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است

شبکه آمریکایی سی ان ان در گزارشی به نقل از منبعی آگاه ادعا کرد که مذاکرات میان ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۸۴
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ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، شبکه تلویزیونی سی ان ان امروز پنجشنبه در گزارشی ادعا کرد: یک منبع دیپلماتیک آگاه اعلام کرد که مذاکرات میان ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد.

یک منبع دیپلماتیک آگاه به این رسانه خبر داد: مذاکرات برای رسیدن به توافق بین ایالات متحده و ایران پس از مذاکرات دیشب همچنان در مسیر درست خود قرار دارد. این مذاکرات علیرغم تبادل حملات هوایی شبانه بین ایالات متحده و ایران که تهدیدی برای پیچیده شدن تلاش‌های دیپلماتیک بود، ادامه دارد.

فرماندهی تروریست‌های آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) شب گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور حملات جدید را علیه ایران آغاز کرده است.

تروریست‌های آمریکایی به بهانه سرنگونی بالگرد آپاچی در نزدیکی تنگه هرمز، مناطق جنوبی ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند که با پاسخ محکم، قاطعانه و فوری نیرو‌های مسلح ایران رو‌به‌رو شد و پایگاه‌ها و منافع آمریکا در اردن، بحرین و کویت بمباران شدند.

یک منبع نزدیک به هیأت مذاکره‌کننده ایرانی در گفت‌وگویی، ادعای سی‌ان‌ان درباره مذاکرات جدید ایران و آمریکا با وجود درگیری‌های بامداد پنجشنبه را تکذیب کرد.

این منبع آگاه تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در روند مذاکرات بر مواضع و خطوط قرمز اعلام‌شده خود ایستادگی کرده و از مطالبات اصلی خود عقب‌نشینی نکرده است.

به گفته این منبع، متنی که پیش‌تر از سوی طرف ایرانی مورد تأکید قرار گرفته، همچنان مبنای مواضع تهران است و پیش‌بینی تیم مذاکره‌کننده این است که در نهایت طرف آمریکایی ناچار به پذیرش چارچوب‌های اصلی همان متن شود.

وی همچنین فشار‌های سیاسی و تهدید‌های نظامی اخیر از سوی آمریکا را ناشی از مقاومت ایران در برابر خواسته‌های غیرمنطقی آمریکا، فراتر از توافقات مورد بحث، دانست و افزود: «علت اصلی افزایش فشارها، ایستادگی ایران بر مواضع خود در مذاکرات است.»

این منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده خاطرنشان کرد که متن مورد نظر ایران، به دلیل تأمین منافع و مطالبات تهران، تاکنون با موافقت کامل طرف آمریکایی مواجه نشده و همین مسئله یکی از مهم‌ترین موانع دستیابی به تفاهم نهایی به شمار می‌رود.

امواج: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است

رسانه بریتانیایی امواج مدعی شد: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است. متن آماده است. دیشب نهایی شد.

به ادعای این رسانه، اگر تا امروز به صورت نهایی تایید شود، به صورت رسمی اعلام می‌شود.

این خبر از سوی برخی رسانه‌های داخلی ایران تکذیب شده است.

اسلام آباد: میانجیگری پاکستان و قطر میان ایران و آمریکا ادامه دارد

وزارت امور خارجه پاکستان امروز پنجشنبه با صدور بیانه‌ای اعلام کرد: پاکستان و قطر همچنان در تلاش‌های میانجیگرانه (میان ایران و آمریکا) مشارکت دارند و ما از نقش دوحه در این زمینه قدردانی می‌کنیم.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در این خصوص آمده است: کانال‌های ارتباطی دیپلماتیک بین آمریکا و ایران از طریق پاکستان باز بوده و همچنان نیز باز است.

از سوی دیگر به گزارش یورو نیوز، طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت: اسلام آباد عمیقا نگران وضعیت منطقه است که با تشدید اخیر تنش‌ها همراه بوده است... ما بر این باوریم که دیپلماسی و گفت‌و‌گو باید راهنمای اصلی عمل برای دستیابی به توافقی از طریق مذاکره در همه مسائل مورد مناقشه باشد.

این در حالیست که آمریکا ساعاتی پیش برای دومین روز متوالی ایران را مورد تجاوز قرار داد؛ اقدامی که با پاسخ کوبنده نیرو‌های دفاعی کشور به پایگاه‌های نظامی واشنگتن در منطقه همراه بود.

به گزارش تابناک، ادعا‌ها درباره مذاکرات ایران و آمریکا در حالی است که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز تهدید کرده که اگر ایران توافق مورد نظر آمریکا را نپذیرد، آمریکا امشب به‌شدت ایران را دوباره بمباران می‌کند.

او همچنین در شبکه اجتماعی خود مدعی شد: ایالات متحده امشب ضربات بسیار سختی به ایران وارد خواهد کرد؛ ایرانی که به ادعای ترامپ نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانه‌های راداری، پدافند ضدهوایی و سایر توانمندی‌های دفاعی آن، همراه با بخش عمده‌ای از قابلیت‌های تهاجمی‌اش، از بین رفته است.

او ادعا کرد: «در آینده‌ای نه‌چندان دور، ما کنترل جزیره خارک و دیگر نقاط زیرساختی نفتی را در دست خواهیم گرفت و تسلط کامل بر بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد؛ همان‌گونه که این کار را در ونزوئلا انجام داده‌ایم؛ اقدامی که برای هر دو کشور، یعنی ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا، نتایج بسیار خوبی داشته است.»

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ایران آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا پاکستان میانجیگری پاکستان میان ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۶
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
0
پاسخ
اگه یک کشور بمب اتم براش از نون شب واجب‌تر باشه ، اون ایرانه
ناشناس
|
Germany
|
۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
0
پاسخ
بنظر می آید که سی ان ان دایه ی مهربان تز مادر برای ایران شده است.... اینطور نیست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
0
پاسخ
تمام این حرفها لاف و چرندیات بیشتر نیست ترامپ هیچ غلطی نمیتونه بکنه و خالی بندی است مردک قمار باز دروغگو.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
1
پاسخ
30 میلیون نفر مسلح آماده اند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
1
پاسخ
برای ایرانی ننگ و عار ابدی است اگر سرباز اجنبی جرأت کند پایش را روی این خاک بگذارد. خاکستر سربازانتان را در اقیانوس هند از روی آب جمع کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
0
پاسخ
چرا حملات پیش دستانه نمیکنین وقتی هر موقع گفته کاری رو میکنه کرده؟
چرا سوخت رسان هاش رو در بن گوریون و عربستان نمیزنین؟
امشب اگر جزایر تصرف شد چیکار میکنین؟
چرا ما زودتر نریم سراغ کویت یا بحرین یا امارات؟
تورو حضرت عباس باورتون شده اسم این مذاکره هست و می خواد نفس کش به ایران بده؟
کل ملت میدونن سر کاریم و نباید آتش بس میشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
0
پاسخ
چرا آقایان این اراجیف رو تکذیب نمی کنند ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
0
پاسخ
اگه شده بود که الان ترامپ مثل اسپند روی آتیش بالا پایین نمی پرید!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
0
پاسخ
با تمام وجود حمله کنید
رفع تکلیف می کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
0
پاسخ
ما به نیروهای نظامی مقتدر خود افتخار می کنیم.
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