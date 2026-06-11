معرفی کامل ورزشگاهها جام جهانی ۲۰۲۶؛ خانه مارادونا و پله کجاست؟ + تصاویر
بعید است که کسی فوتبالی باشد و نداند که پله و مارادونا، دو اسطوره فوتبال جهان قهرمان جام جهانی شدهاند، اما احتمالاً همه عاشقان فوتبال نمیدانند که آنها در کدام ورزشگاه جام را بالای سر بردهاند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جام جهانی ۲۰۲۶ در ۱۶ ورزشگاه و ۱۶ شهر از سه کشور ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد. در مجموع ۱۰۴ مسابقه از دیدار افتتاحیه تا فینال در این ورزشگاهها برگزار میشود؛ ورزشگاههایی که برخی از آنها سابقه میزبانی جام جهانی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶ مکزیک و ۱۹۹۴ آمریکا را نیز در کارنامه دارند.
ورزشگاه آزتکا (مکزیکوسیتی، مکزیک)
- ظرفیت: ۸۰ هزار و ۸۲۴ نفر
- سال افتتاح: ۱۹۶۶
- سابقه جام جهانی: ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶
- میزبان: دیدار افتتاحیه، بازیهای مرحله گروهی و حذفی (۵ مسابقه)
نکته ویژه: نخستین ورزشگاه تاریخ که برای سومین دوره میزبان مسابقات جام جهانی خواهد بود.
ورزشگاه آکرون (گوادالاخارا، خالیسکو، مکزیک)
- ظرفیت: ۴۵ هزار و ۶۶۴ نفر
- سال افتتاح: ۲۰۱۰
- میزبان: بازیهای مرحله گروهی و حذفی (۴ مسابقه)
ورزشگاه بیبیویای (نوئوو لئون، مونتری، مکزیک)
- ظرفیت: ۵۱ هزار و ۲۴۳ نفر
- سال افتتاح: ۲۰۱۵
- میزبان: بازیهای مرحله گروهی و حذفی (۴ مسابقه)
ورزشگاه متلایف (ایست رادرفورد، نیوجرسی، آمریکا)
- ظرفیت: ۸۰ هزار و ۶۶۳ نفر
- سال افتتاح: ۲۰۱۰
- میزبان: بازیهای مرحله گروهی و حذفی و فینال جام جهانی ۲۰۲۶ (۸ مسابقه)
نکته ویژه: این ورزشگاه میزبان دیدار نهایی تعیین قهرمان جهان خواهد بود.
ورزشگاه AT&T (آرلینگتون، تگزاس، آمریکا)
- ظرفیت: ۷۰ هزار و ۶۴۹ نفر
- سال افتتاح: ۲۰۰۹
- میزبان: بازیهای مرحله گروهی و حذفی و نیمه نهایی (۹ مسابقه)
نکته ویژه: این ورزشگاه نیز با ۹، رکورددار مشترک بیشترین تعداد بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶ است.
ورزشگاه سوفای (اینگلوود، کالیفرنیا، آمریکا)
- ظرفیت: ۷۰ هزار و ۴۲۹ نفر
- سال افتتاح: ۲۰۲۰
- میزبان: دیدار افتتاحیه آمریکا، بازیهای مرحله گروهی و حذفی (۸ مسابقه)
ورزشگاه مرسدس بنز (آتلانتا، جورجیا، آمریکا)
- ظرفیت: ۶۸ هزار و ۲۳۹ نفر
- سال افتتاح: ۲۰۱۷
- میزبان: بازیهای مرحله گروهی و حذفی و نیمه نهایی (۸ مسابقه)
ورزشگاه هارد راک (میامی گاردنز، فلوریدا، آمریکا)
- ظرفیت: ۶۴ هزار و ۴۷۸ نفر
- سال افتتاح: ۱۹۸۷
- میزبان: بازیهای مرحله گروهی و حذفی و دیدار ردهبندی (۷ مسابقه)
ورزشگاه لومن فیلد (سیاتل، واشنگتن، آمریکا)
- ظرفیت: ۶۶ هزار و ۹۲۵ نفر
- سال افتتاح: ۲۰۰۲
- میزبان: بازیهای مرحله گروهی و حذفی (۶ مسابقه)
ورزشگاه لینکلن فایننشال فیلد (فیلادلفیا، پنسیلوانیا، آمریکا)
- ظرفیت: ۶۸ هزار و ۳۲۴ نفر
- سال افتتاح: ۲۰۰۳
- میزبان: بازیهای مرحله گروهی و حذفی (۶ مسابقه)
ورزشگاه اروهد (کانزاسسیتی، میزوری، آمریکا)
- ظرفیت: ۶۹ هزار و ۴۵ نفر
- سال افتتاح: ۱۹۷۲
- میزبان: بازیهای مرحله گروهی و حذفی (۶ مسابقه)
ورزشگاه انآرجی (هیوستون، تگزاس، آمریکا)
- ظرفیت: ۶۸ هزار و ۷۷۷ نفر
- سال افتتاح: ۲۰۰۲
- میزبان: بازیهای مرحله گروهی و حذفی (۷ مسابقه)
ورزشگاه لیوایز (سانتاکلارا، کالیفرنیا، آمریکا)
- ظرفیت: ۶۸ هزار و ۸۲۷ نفر
- سال افتتاح: ۲۰۱۴
- میزبان: بازیهای مرحله گروهی و حذفی (۶ مسابقه)
ورزشگاه ژیلت (فاکسبرو، ماساچوست، آمریکا)
- ظرفیت: ۶۴ هزار و ۱۴۶ نفر
- سال افتتاح: ۲۰۰۲
- میزبان: بازیهای مرحله گروهی و حذفی (۷ مسابقه)
ورزشگاه بیسی پلیس (ونکوور، بریتیش کلمبیا، کانادا)
- ظرفیت: ۵۲ هزار و ۴۹۷ نفر
- سال افتتاح: ۱۹۸۳
- بازسازی: ۲۰۱۱
- میزبان: بازیهای مرحله گروهی و حذفی (۷ مسابقه)
ورزشگاه بیاماو فیلد (تورنتو، انتاریو، کانادا)
- ظرفیت: ۴۳ هزار و ۳۶ نفر
- سال افتتاح: ۲۰۰۷ بازسازی: ۲۰۱۵
- میزبان: دیدار افتتاحیه کانادا و بازیهای مرحله گروهی و حذفی (۶ مسابقه)
به گزارش تابناک، در میان ۱۶ ورزشگاه میزبان، ورزشگاه آزتکا مکزیکوسیتی از نظر تاریخی جایگاه ویژهای دارد؛ ورزشگاهی که پیشتر میزبان فینالهای جام جهانی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶ بوده است. حایی که پله، اسطوره فقید فوتبال برزیل و مارادونا، اسطوره فقید فوتبال آرژانتین جام قهرمانی را در آن بالای سر بردند. از سوی دیگر، ورزشگاه متلایف نیوجرسی با میزبانی فینال ۲۰۲۶، نام خود را در تاریخ بزرگترین جام جهانی جهان ثبت خواهد کرد. همچنین AT&T با میزبانی ۹ مسابقه از جمله یکی از دیدارهای نیمه نهایی، رکورددار بیشترین تعداد بازی در این دوره از رقابتهاست.