جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا در ۱۶ شهر از سه کشور برگزار خواهد شد که ورزشگاه دیدار افتتاحیه این جام برای بسیاری از اهالی فوتبال خاطره‌انگیز است.

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

بعید است که کسی فوتبالی باشد و نداند که پله و مارادونا، دو اسطوره فوتبال جهان قهرمان جام جهانی شده‌اند، اما احتمالاً همه عاشقان فوتبال نمی‌دانند که آنها در کدام ورزشگاه جام را بالای سر برده‌اند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جام جهانی ۲۰۲۶ در ۱۶ ورزشگاه و ۱۶ شهر از سه کشور ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد. در مجموع ۱۰۴ مسابقه از دیدار افتتاحیه تا فینال در این ورزشگاه‌ها برگزار می‌شود؛ ورزشگاه‌هایی که برخی از آنها سابقه میزبانی جام جهانی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶ مکزیک و ۱۹۹۴ آمریکا را نیز در کارنامه دارند.

ورزشگاه آزتکا (مکزیکوسیتی، مکزیک)

ظرفیت: ۸۰ هزار و ۸۲۴ نفر

۸۰ هزار و ۸۲۴ نفر سال افتتاح: ۱۹۶۶

۱۹۶۶ سابقه جام جهانی: ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶

۱۹۷۰ و ۱۹۸۶ میزبان: دیدار افتتاحیه، بازی‌های مرحله گروهی و حذفی (۵ مسابقه)

نکته ویژه: نخستین ورزشگاه تاریخ که برای سومین دوره میزبان مسابقات جام جهانی خواهد بود.

ورزشگاه آکرون (گوادالاخارا، خالیسکو، مکزیک)

ظرفیت: ۴۵ هزار و ۶۶۴ نفر

۴۵ هزار و ۶۶۴ نفر سال افتتاح: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ میزبان: بازی‌های مرحله گروهی و حذفی (۴ مسابقه)

ورزشگاه بی‌بی‌وی‌ای (نوئوو لئون، مونتری، مکزیک)

ظرفیت: ۵۱ هزار و ۲۴۳ نفر

۵۱ هزار و ۲۴۳ نفر سال افتتاح: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ میزبان: بازی‌های مرحله گروهی و حذفی (۴ مسابقه)

ورزشگاه متلایف (ایست رادرفورد، نیوجرسی، آمریکا)

ظرفیت: ۸۰ هزار و ۶۶۳ نفر

۸۰ هزار و ۶۶۳ نفر سال افتتاح: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ میزبان: بازی‌های مرحله گروهی و حذفی و فینال جام جهانی ۲۰۲۶ (۸ مسابقه)

نکته ویژه: این ورزشگاه میزبان دیدار نهایی تعیین قهرمان جهان خواهد بود.

ورزشگاه AT&T (آرلینگتون، تگزاس، آمریکا)

ظرفیت: ۷۰ هزار و ۶۴۹ نفر

۷۰ هزار و ۶۴۹ نفر سال افتتاح: ۲۰۰۹

۲۰۰۹ میزبان: بازی‌های مرحله گروهی و حذفی و نیمه نهایی (۹ مسابقه)

نکته ویژه: این ورزشگاه نیز با ۹، رکورددار مشترک بیشترین تعداد بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ است.

ورزشگاه سوفای (اینگلوود، کالیفرنیا، آمریکا)

ظرفیت: ۷۰ هزار و ۴۲۹ نفر

۷۰ هزار و ۴۲۹ نفر سال افتتاح: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ میزبان: دیدار افتتاحیه آمریکا، بازی‌های مرحله گروهی و حذفی (۸ مسابقه)

ورزشگاه مرسدس بنز (آتلانتا، جورجیا، آمریکا)

ظرفیت: ۶۸ هزار و ۲۳۹ نفر

۶۸ هزار و ۲۳۹ نفر سال افتتاح: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ میزبان: بازی‌های مرحله گروهی و حذفی و نیمه نهایی (۸ مسابقه)

ورزشگاه هارد راک (میامی گاردنز، فلوریدا، آمریکا)

ظرفیت: ۶۴ هزار و ۴۷۸ نفر

۶۴ هزار و ۴۷۸ نفر سال افتتاح: ۱۹۸۷

۱۹۸۷ میزبان: بازی‌های مرحله گروهی و حذفی و دیدار رده‌بندی (۷ مسابقه)

ورزشگاه لومن فیلد (سیاتل، واشنگتن، آمریکا)

ظرفیت: ۶۶ هزار و ۹۲۵ نفر

۶۶ هزار و ۹۲۵ نفر سال افتتاح: ۲۰۰۲

۲۰۰۲ میزبان: بازی‌های مرحله گروهی و حذفی (۶ مسابقه)

ورزشگاه لینکلن فایننشال فیلد (فیلادلفیا، پنسیلوانیا، آمریکا)

ظرفیت: ۶۸ هزار و ۳۲۴ نفر

۶۸ هزار و ۳۲۴ نفر سال افتتاح: ۲۰۰۳

۲۰۰۳ میزبان: بازی‌های مرحله گروهی و حذفی (۶ مسابقه)

ورزشگاه اروهد (کانزاس‌سیتی، میزوری، آمریکا)

ظرفیت: ۶۹ هزار و ۴۵ نفر

۶۹ هزار و ۴۵ نفر سال افتتاح: ۱۹۷۲

۱۹۷۲ میزبان: بازی‌های مرحله گروهی و حذفی (۶ مسابقه)

ورزشگاه ان‌آرجی (هیوستون، تگزاس، آمریکا)

ظرفیت: ۶۸ هزار و ۷۷۷ نفر

۶۸ هزار و ۷۷۷ نفر سال افتتاح: ۲۰۰۲

۲۰۰۲ میزبان: بازی‌های مرحله گروهی و حذفی (۷ مسابقه)

ورزشگاه لیوایز (سانتاکلارا، کالیفرنیا، آمریکا)

ظرفیت: ۶۸ هزار و ۸۲۷ نفر

۶۸ هزار و ۸۲۷ نفر سال افتتاح: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ میزبان: بازی‌های مرحله گروهی و حذفی (۶ مسابقه)

ورزشگاه ژیلت (فاکسبرو، ماساچوست، آمریکا)

ظرفیت: ۶۴ هزار و ۱۴۶ نفر

۶۴ هزار و ۱۴۶ نفر سال افتتاح: ۲۰۰۲

۲۰۰۲ میزبان: بازی‌های مرحله گروهی و حذفی (۷ مسابقه)

ورزشگاه بی‌سی پلیس (ونکوور، بریتیش کلمبیا، کانادا)

ظرفیت: ۵۲ هزار و ۴۹۷ نفر

۵۲ هزار و ۴۹۷ نفر سال افتتاح: ۱۹۸۳

۱۹۸۳ بازسازی: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ میزبان: بازی‌های مرحله گروهی و حذفی (۷ مسابقه)

ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد (تورنتو، انتاریو، کانادا)

ظرفیت: ۴۳ هزار و ۳۶ نفر

۴۳ هزار و ۳۶ نفر سال افتتاح: ۲۰۰۷ بازسازی: ۲۰۱۵

۲۰۰۷ ۲۰۱۵ میزبان: دیدار افتتاحیه کانادا و بازی‌های مرحله گروهی و حذفی (۶ مسابقه)

به گزارش تابناک، در میان ۱۶ ورزشگاه میزبان، ورزشگاه آزتکا مکزیکوسیتی از نظر تاریخی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ ورزشگاهی که پیش‌تر میزبان فینال‌های جام جهانی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶ بوده است. حایی که پله، اسطوره فقید فوتبال برزیل و مارادونا، اسطوره فقید فوتبال آرژانتین جام قهرمانی را در آن بالای سر بردند. از سوی دیگر، ورزشگاه مت‌لایف نیوجرسی با میزبانی فینال ۲۰۲۶، نام خود را در تاریخ بزرگ‌ترین جام جهانی جهان ثبت خواهد کرد. همچنین AT&T با میزبانی ۹ مسابقه از جمله یکی از دیدارهای نیمه نهایی، رکورددار بیشترین تعداد بازی در این دوره از رقابت‌هاست.