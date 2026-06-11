تیر خلاص «انبیسی» بر آمریکا
بررسی تصاویر ماهوارهای و ویدئوهای منتشرشده حاکی از آن است که حملات آمریکا بامداد چهارشنبه بخشی از زیرساختهای تأمین آب شرب در سواحل جنوبی ایران را تخریب کرده است. این را شبکه ان بی سی نیوز گزارش کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این رسانه آمریکایی اعلام کرد با تطبیق ساختار خاص سقفها و لولههای موجود در تأسیسات با تصاویر ماهوارهای، محل این مجموعهها را در یکی از «روستاهای استان هرمزگان» شناسایی کرده است.
ترامپ پیش از صدور دستور این حملات در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز ایران را به حمله به زیرساختهای انرژی و پلهای ارتباطی تهدید کرده بود.
پیش از این روزنامه نیویورک تایمز هم با اشاره به حمله آمریکا به «تاسیسات آبی ایران» گفته بود، «هدف قرار دادن عمدی زیرساختهای غیرنظامی میتواند جنایت جنگی محسوب شود.»
ان بی سی نیوز تاکید کرد، در صورت اثبات عمدی بودن حمله به زیرساختهای آب شرب غیرنظامیان، این اقدام میتواند بر اساس قوانین بینالمللی در زمره «جنایت جنگی» قرار گیرد.