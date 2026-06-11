کانادا شبکههای اجتماعی را برای این افراد ممنوع کرد
پس از کشورهایی مانند استرالیا، اندونزی و مالزی اکنون دولت کانادا نیز با معرفی «قانون شبکههای اجتماعی امن» (Safe Social Media Act) قصد دارد استفاده از شبکههای اجتماعی را برای نوجوانان ممنوع کند. این لایحه که «مارک میلر»، وزیر فرهنگ کانادا، آن را معرفی کرده است، داشتن حساب کاربری در شبکههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال مسدود میکند.
به گزارش تابناک به نقل از دیجیاتو، دولت کانادا لایحه C-34 را که از دو بخش «قانون ایمنی دیجیتال» و «قانون کمیسیون ایمنی دیجیتال کانادا» تشکیل شده، با هدف بهبود ایمنی آنلاین و پاسخگویی سرویسهای دیجیتال طراحی کرده است. این قانون، پلتفرمهای تحت نظارت را ملزم میکند تا برای ایمنسازی فضای دیجیتال برای کودکان، وظایف مشخصی را برعهده بگیرند. کمیسیون ایمنی دیجیتال نیز وظیفه دارد تا این قوانین را اجرا کند و با متخلفان برخورد جدی داشته باشد.
وظایف اصلی پلتفرمها در این قانون شامل سه مورد اصلی است:
این قانون تمامی سرویسهای تحت نظارت از جمله شبکههای اجتماعی و ابزارهای هوش مصنوعی را ملزم میکند تا طراحی محصولات خود را بهگونهای تغییر دهند که برای کودکان کاملاً ایمن باشند. همچنین شبکههای اجتماعی موظف هستند دسترسی کاربران را به ۷ نوع محتوای مخرب، از جمله تصاویر خصوصی منتشرشده بدون رضایت (مانند دیپفیکها)، محتوای آزاردهنده برای کودکان، ترویج نفرت، خشونت، تروریسم و خودآزاری کاملاً مسدود کنند.
درنهایت پلتفرمها باید با ارائه روشهای شفاف برای گزارش محتوای مضر و ابزارهایی برای مسدودکردن کاربران مزاحم، مسئولانه رفتار کنند. علاوهبراین، ابزارهای هوش مصنوعی نیز باید برچسبهای مشخصی روی محتوای تولیدشده مصنوعی قرار دهند.
قانونگذاران کانادایی اگرچه محدودیت سنی زیر ۱۶ سال را برای چتباتهای هوش مصنوعی اعمال نکردهاند، اما قوانین نظارتی کاملاً جدیدی را برای آنها در نظر گرفتهاند. مارک میلر در کنفرانس خبری توضیح داد که محققان هنوز آسیبهای چتباتها را به اندازه شبکههای اجتماعی مطالعه نکردهاند و این ابزارها نقش اجتماعی یکسانی با شبکههای اجتماعی ندارند.
آمارها نشان میدهند که خطرات فضای دیجیتال برای کودکان واقعی و درحال افزایش هستند؛ تا جایی که یکچهارم جوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله کانادایی تجربه آزار و اذیت سایبری را گزارش کردهاند. علاوهبراین، گزارشهای پلیس از سوءاستفادههای آنلاین از کودکان در سالهای اخیر بسیار افزایش یافته است. قانونگذاران معتقدند که ویژگیهای پلتفرمها مانند سیستمهای توصیه محتوا با الگوریتم، پخش خودکار و اسکرول بیپایان میتوانند محتوای مضر را تقویت کنند و کودکان را بیشتر در معرض خطر قرار دهند.