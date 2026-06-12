عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر هیچ تغییری در سطح غنی‌سازی ایران ایجاد نشده، طرح مجدد اتهامات، نشان‌دهنده رویکرد سیاسی غرب است، گفت: ادامه تبادل پیام‌ها میان ایران و آمریکا به عنوان سند و مدرکی از رفتار طرف مقابل ثبت میشود و انتظار رسیدن به نتیجه ممکن نیست.

سردار اسماعیل کوثری؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در واکنش به اقدام اخیر شورای حکام علیه ایران، اظهار کرد: رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر نشان داد که به قوانین و مقررات پایبند نیست. طی ماه‌های گذشته هیچ تغییری در میزان غنی‌سازی ۶۰ درصدی ایران ایجاد نشده است، بنابراین مشخص نیست طرح دوباره این موضوع و اتهام‌زنی به ایران بر چه اساسی صورت می‌گیرد.

اگر توان هسته‌ای نابود شده، قطعنامه برای چیست؟

وی افزود: از سوی دیگر، مقامات آمریکایی پیش از این مدعی بودند که توان هسته‌ای ایران را از بین برده‌اند. اگر چنین ادعایی را مطرح می‌کنند، اکنون بر چه مبنایی دوباره ایران را متهم می‌کنند؟ این موضوع فاقد پشتوانه منطقی و حقوقی است و هر فردی که سوابق این پرونده را بررسی کند، به تناقض موجود در رفتار آنها پی خواهد برد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اقدامات اخیر آمریکا در حمله به کشورمان، گفت: آمریکایی‌ها همچنان تصور می‌کنند می‌توانند همانند گذشته در هر نقطه‌ای حضور پیدا کنند و بدون پاسخگویی اقدام انجام دهند. آنها از هزاران کیلومتر دورتر به منطقه آمده‌اند، جنگ به راه انداخته‌اند و انتظار دارند هر جا که خواستند رفت‌وآمد کنند و با واکنشی مواجه نشوند.

در موضوع تنگه هرمز به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم

کوثری تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که کنترل فضای دریایی و هوایی تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح کشور به ویژه سپاه پاسداران قرار دارد و در این زمینه هیچ‌گونه کوتاهی و عقب‌نشینی صورت نخواهد گرفت. هرگونه اقدامی که امنیت کشور را تهدید کند، با واکنش قاطع نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.

استکبار و صهیونیسم به قانون و منطق پایبند نیستند

وی ادامه داد: کسانی که خود آغازگر تجاوز و جنایت بوده‌اند، امروز مدعی اجرای قانون هستند؛ در حالی که باید پاسخ دهند بر اساس چه مجوزی به ایران حمله کردند و چرا رهبر، فرماندهان، دانشمندان و مردم بی‌گناه را به شهادت رساندند. این رفتارها نشان می‌دهد که استکبار و صهیونیسم نه به قانون پایبند هستند و نه منطق را می‌پذیرند.

جامعه جهانی باید عاملان جنایت را محاکمه کند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جامعه جهانی باید این اقدامات را مورد رسیدگی قرار دهد و عاملان این جنایت‌ها را محاکمه کند. جمهوری اسلامی ایران نیز با قدرت از حقوق خود دفاع خواهد کرد و اجازه نخواهد داد این اقدامات بدون پاسخ بماند.

ادامه تبادل پیام‌ها صرفاً برای ثبت رفتار طرف مقابل است

ادامه این روند می‌تواند به عنوان سند و مدرکی برای ثبت رفتار طرف مقابل مفید باشد، اما خود ما نیز می‌دانیم که با این شرایط به نتیجه‌ای نخواهیم رسید.

کوثری در پاسخ به پرسشی درباره ادامه تبادل پیام‌ها میان ایران و آمریکا نیز گفت: ادامه این روند می‌تواند به عنوان سند و مدرکی برای ثبت رفتار طرف مقابل مفید باشد، اما خود ما نیز می‌دانیم که با این شرایط به نتیجه‌ای نخواهیم رسید.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با قدرت و اقتدار حقوق خود را مطالبه خواهد کرد. خسارت‌های واردشده باید جبران شود، کنترل تنگه هرمز باید مورد پذیرش قرار گیرد، دارایی‌های بلوکه‌شده ایران باید آزاد شود و آمریکا نیز نیروها و پایگاه‌های خود را از منطقه خارج کند.

ایران همچنان به حمایت از جبهه مقاومت ادامه خواهد داد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان به حمایت همه‌جانبه از جبهه مقاومت ادامه خواهد داد و در دفاع از حقوق ملت ایران کوتاه نخواهد آمد.