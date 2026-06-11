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آمریکا متحدان خود را دست خالی گذاشت

خالی شدن ذخایر موشک‌های دفاعی آمریکا به دلیل جنگ ایران باعث شده، تحویل موشکهای پاتریوت به متحدان این کشور در سراسر جهان با اختلال در زمان تحویل مواجه شود.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۳۸
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آمریکا متحدان خود را دست خالی گذاشت

خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گزارش داد، در حالی که جنگ با ایران فشار بی‌سابقه‌ای بر ذخایر تسلیحاتی آمریکا وارد کرده است، متحدان واشنگتن برای دریافت موشک‌های رهگیر سامانه پدافندی پاتریوت با ابهام و تأخیر روبه‌رو شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «برایان دان»، از مدیران شرکت لاکهید مارتین، در نمایشگاه هوایی برلین اعلام کرد این شرکت نمی‌تواند هیچ تضمینی درباره زمان تحویل موشک‌های PAC-3 یا پاتریوت ارائه دهد، زیرا تصمیم‌گیری درباره مقصد نهایی این موشک‌ها پس از خروج از خط تولید در اختیار دولت آمریکاست.

به گفته وی، با وجود برنامه افزایش تولید سالانه موشک‌های PAC-3 از ۶۵۰ فروند به ۲ هزار فروند تا سال ۲۰۳۳ در قالب قراردادی ۴.۷ میلیارد دلاری با وزارت جنگ آمریکا، تقاضای فزاینده ممکن است همچنان از ظرفیت تولید پیشی بگیرد.
بر اساس این گزارش، کشورهایی مانند عربستان سعودی، ژاپن، لهستان، آلمان و امارات که از سامانه پاتریوت استفاده می‌کنند، ممکن است برای دریافت محموله‌های جدید در صف انتظار قرار گیرند.

گزارش‌ها حاکی است ذخایر جهانی این رهگیرهای پیشرفته پیش از تشدید تنش‌های اخیر نیز تحت فشار بود. آمریکا از سال ۲۰۲۲ صدها موشک پاتریوت در اختیار اوکراین قرار داده و هم‌زمان در جریان درگیری‌های اخیر با ایران نیز از حجم قابل توجهی از تسلیحات پیشرفته خود، از جمله موشک‌های پاتریوت، استفاده کرده است.

در نتیجه کاهش ذخایر، پنتاگون ناچار شده بازسازی انبارهای تسلیحاتی خود را در اولویت قرار دهد؛ موضوعی که می‌تواند تحویل تسلیحات به مشتریان خارجی را با تأخیر بیشتری مواجه کند.

شبکه الجزیره اخیرا در تحلیلی درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در جنگ با ایران نوشت، وزارت جنگ آمریکا در 7 نوع تسلیحات کلیدی دچار کمبود شده است. این مهمات شامل رهگیرهای تاد، موشک‌های پاتریوت و موشک‌های سطح به هوای SM-۳ و SM-۶ مستقر بر روی کشتی‌ها برای رهگیری موشک‌های بالستیک بود.

بر اساس گزارش CSIS، تا ۲۱ آوریل، ایالات متحده همچنین بیش از ۱۰۰۰ فروند از حدود ۳۱۰۰ موشک تاماهاوک خود را مصرف کرده بود.

این گزارش بیان داشت، «بازسازی سطح قبل از جنگ برای هفت مهمات از یک تا چهار سال طول خواهد کشید تا موشک‌های در حال تولید تحویل داده شوند.»
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
4
0
پاسخ
فکر کردید چرا روسیه هر از گاهی دویست موشک و هزار پهپاد میزنه به اوکراین برای اینکه هم پدافندشون ازمایش کنه هم پدافندشون تخلیه کنه
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