سپ بلاتر در واکنش به ماجرای جلوگیری از ورود عمر آرتان، داور سومالیایی جام جهانی ۲۰۲۶، انتقادات تندی را متوجه فیفا و جیانی اینفانتینو کرد.

رئیس سابق فیفا معتقد است اتفاقی که برای عمر آرتان (داور سومالیایی) رخ داده، با اصول اولیه میزبانی جام جهانی در تضاد است و نشان می‌دهد فیفا در برابر دولت آمریکا از مواضع خود عقب‌نشینی کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، چند روز پیش عمر آرتان، داور بین‌المللی اهل سومالی، پس از ورود به فرودگاه میامی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، از سوی مقام‌های مهاجرتی آمریکا «غیرقابل پذیرش» تشخیص داده شد و اجازه ورود به این کشور را پیدا نکرد. او بلافاصله به موگادیشو، پایتخت سومالی، بازگردانده شد.

بلاتر در گفت‌وگو با نشریه فرانسوی اکیپ، این اتفاق را «باورنکردنی و دیوانه‌وار» توصیف کرد و گفت: «وقتی میزبانی جام جهانی به یک کشور واگذار می‌شود، دو اصل اساسی باید رعایت شود؛ امنیت و صدور ویزا برای تمامی مسئولان فیفا. هیچ فردی رسمی‌تر از یک داور در مسابقات نیست. اگر کشوری از ورود یک داور جلوگیری کند، با یک مشکل جدی روبه‌رو هستیم و اساساً نباید جام جهانی در آن کشور برگزار شود.»

رئیس ۹۰ ساله سابق فیفا که بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۵ هدایت این نهاد را بر عهده داشت، مسئولیت اصلی این اتفاق را متوجه فیفا دانست و از مدیریت فعلی این سازمان انتقاد کرد.

او گفت: «اکنون دیگر نمی‌توان جام جهانی را متوقف کرد، اما این اتفاق شرم‌آور است. فیفا اصلی را که باید از آن دفاع می‌کرد، کنار گذاشته و کشور میزبان نیز آن را رعایت نکرده است.»

در مقابل، فیفا در واکنشی کوتاه اعلام کرد که در روندهای مهاجرتی کشورهای میزبان نقشی ندارد و مسئول تصمیمات مربوط به ورود یا عدم ورود افراد به خاک این کشورها نیست.

بلاتر همچنین انتقادات خود را متوجه جیانی اینفانتینو کرد و از رئیس فعلی فیفا خواست موضع قاطع‌تری در برابر دولت آمریکا داشته باشد.

او در این باره اظهار داشت: «رئیس فعلی فیفا باید نشان دهد از دوست نزدیکش در کاخ سفید قدرتمندتر است. وقتی اجازه می‌دهید سیاست بر تصمیم‌های شما مسلط شود، اتفاق خوبی رخ نمی‌دهد. سایر فدراسیون‌ها هم باید نسبت به این موضوع اعتراض کنند.»

بلاتر در بخش دیگری از صحبت‌هایش با لحنی طنزآمیز درباره وضعیت شخصی خود گفت: «دیگر مثل گذشته توان حرکتی ندارم، اما هنوز بخشی از مغزم خوب کار می‌کند. حالم خوب است، خوشحالم و تلویزیونی به بزرگی یک زمین فوتبال دارم! جام جهانی را تماشا خواهم کرد، چون فوتبال زندگی من است.»

رئیس پیشین فیفا در پایان گفت: «همیشه از آنچه رخ می‌دهد راضی نیستم، اما دیگر توانایی تغییر دادن چیزی را ندارم.»