ایروانی: ایران هرگز در برابر فشار تسلیم نخواهد شد

ایروانی تصریح کرد: ایران همچنان مصمم است از حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت ملی و مردم خود دفاع کند. ایالات متحده و رژیم اسرائیل، به‌عنوان طرف‌های متجاوز، مسوولیت کامل تمامی پیامد‌های ناشی از اقدامات غیرقانونی خود و هرگونه تشدید تنش متعاقب آن را بر عهده خواهند داشت.

نماینده ایران نزد سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت تاکید کرد: ایران هرگز تحت فشار مذاکره نمی‌کند.

به گزارش تابناک, "امیرسعید ایروانی"، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنوان «پیشبرد راه‌حل‌های سیاسی در خاورمیانه از طریق میانجی‌گری و گفت‌و‌گو» گفت: رئیس‌جمهوری ایالات متحده باید از تهدید‌های مکرر خود علیه ایران، از جمله تهدید مجدد توسل به استفاده از زور که امروز مطرح کرد، خودداری کند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: ایران هرگز تحت تهدید و فشار مذاکره نکرده و هرگز در برابر فشار یا اجبار تسلیم نخواهد شد.



ایروانی با بیان اینکه ایالات متحده بار‌ها این سیاست شکست‌خورده را دنبال کرده است و تاکنون باید دریافته باشد که تهدید و ارعاب نظامی نتیجه معکوس دارد، افزود: اگر واشنگتن واقعا به دنبال یک راه‌حل دیپلماتیک است، باید زبان تهدید را کنار بگذارد و بر پایه احترام متقابل، برابری حاکمیتی و پایبندی کامل به حقوق بین‌الملل با ایران تعامل شود.

وی ادامه داد: ایالات متحده و رژیم اسرائیل بار‌ها آتش‌بس جامع ۸ آوریل را نقض کرده‌اند. در مواجهه با این نقض‌ها و حملات مسلحانه مداوم، ایران در پاسخ به هرگونه اقدام تجاوزکارانه، حق ذاتی دفاع از خود را که طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، اعمال کرده و همچنان اعمال خواهد کرد.

ایروانی تصریح کرد: ایران همچنان مصمم است از حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت ملی و مردم خود دفاع کند. ایالات متحده و رژیم اسرائیل، به‌عنوان طرف‌های متجاوز، مسوولیت کامل تمامی پیامد‌های ناشی از اقدامات غیرقانونی خود و هرگونه تشدید تنش متعاقب آن را بر عهده خواهند داشت.

نماینده ایران نزد سازمان ملل متحد در ادامه اظهار داشت: برای پیشبرد صلح، ثبات و امنیت در خاورمیانه، شورای امنیت باید به ریشه‌های اصلی منازعه و بی‌ثباتی بپردازد. این ریشه‌ها شامل ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینی، لبنان و سوریه؛ اقدامات تجاوزکارانه مکرر رژیم اسرائیل در سراسر منطقه و نیز حضور نظامی طولانی مدت ایالات متحده در منطقه همراه با سیاست‌های مخرب سلطه‌جویانه آن است که طی دهه‌ها به تقابل، ناامنی و بی‌اعتمادی دامن زده است.

این دیپلمات ایرانی با تاکید بر اینکه تا زمانی که اشغال و تجاوز ادامه داشته باشد، مقاومت در برابر آن ادامه خواهد یافت، ادامه داد: هیچ روند سیاسی یا دیپلماتیکی نمی‌تواند اشغال یا تجاوز را مشروعیت بخشد یا توجیه کند و هیچ راه‌حل پایداری نیز بدون پرداختن به این واقعیت اساسی قابل تحقق و دستیابی نیست.

ایروانی افزود: بر این اساس، صلح، ثبات و امنیت جمعی پایدار در منطقه، مستلزم پایان اشغال، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، پاسخگویی در قبال اقدامات تجاوزکارانه، و اجرای بدون تبعیض و بدون استاندارد‌های دوگانه حقوق بین‌الملل است. تنها بر این مبناست که منطقه می‌تواند به سوی صلح، ثبات و امنیت مشترک واقعی حرکت کند.

نماینده ایران نزد سازمان ملل متحد با بیان اینکه تحولات اخیر در منطقه، به‌ویژه جنگ غیرموجه و غیرقابل توجیهی که ایالات متحده علیه ایران به راه انداخت، بار دیگر نشان داد که ادامه حضور نظامی خارجی در خلیج فارس نمی‌تواند امنیت پایدار برای منطقه به همراه داشته باشد، گفت: صلح، ثبات و امنیت پایدار تنها از طریق گفت‌و‌گو، همکاری و اعتمادسازی میان کشور‌های منطقه و بر پایه احترام متقابل، برابری حاکمیتی، حسن همجواری، و پایبندی کامل به حقوق بین‌الملل و اهداف و اصول منشور ملل متحد، و به دور از هرگونه مداخله و اجبار خارجی قابل تحقق است.