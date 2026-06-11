مهاجرانی: زیرساختها خط زندگی مردماند
سخنگوی دولت گفت: با تکیه بر توان فرزندان این سرزمین، ایران استوار خواهد ماند.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۱۲| |
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به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تهدید زیرساختها، تهدید زندگی مردم است؛ اما پاسخ ایران، همان چیزی است که بارها آزموده شده: دانش، تلاش و همبستگی ملی.
با تکیه بر توان فرزندان این سرزمین، ایران استوار خواهد ماند.
گزارش خطا
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ما به قول آقای رئیس جمهور محترم می دانیم حالا با دانش و تلاش چکار کنیم تا اتفاق نیفتد
مهاجرانی جون فکر نمی کنی که خط زندگی مردم سالهاست با گرانی هایی که بخاطر بی کفایتی دولتمردان ایجاد شده از بین رفته؟
باشه پالس ضعف نده فکر نکن با تهدید به زیر ساخت میتونه هر غلطی بکنه
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