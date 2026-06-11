به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تهدید زیرساخت‌ها، تهدید زندگی مردم است؛ اما پاسخ ایران، همان چیزی است که بارها آزموده شده: دانش، تلاش و همبستگی ملی.

‏با تکیه بر توان فرزندان این سرزمین، ایران استوار خواهد ماند.