هشدار آمریکا به اتباعش در این کشور
سفارت آمریکا از اتباع این کشور خواست که در شرایط کنونی به عراق سفر نکنند.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۰۰| |
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سفارت آمریکا در بغداد به اتباع این کشور هشدار داد که خاک این کشور را فورا ترک کنند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سفارت آمریکا همچنین از اتباع این کشور خواست که در شرایط کنونی به عراق سفر نکنند.
در بیانیه سفارت آمریکا در عراق همچنین هشدار داده شده است «امکان اختلال در سفرها یا بسته شدن ناگهانی حریم هوایی بدون اطلاع قبلی وجود دارد.»
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