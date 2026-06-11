کارگاههای هنرستانها بازگشایی میشود
امسال نیمی از آموزشهای دانشآموزان در فضای مجازی سپری شد اما این امکان برای دانشآموزان هنرستانی که دروس مهارتی داشتند، فراهم نبود.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۹۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش با ابلاغ دستورالعملی، از فعالسازی کارگاههای هنرستانها با هدف آموزش پودمانهای جامانده دروس کارگاهی از ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ خبر داد.
حدود نیمی از آموزش دانشآموزان در سال تحصیلی جاری به دلیل شرایط جنگی کشور در فضای مجازی سپری شد اما دانشآموزان هنرستانهای فنیوحرفهای که پودمانهای مهارتی دارند باید حتما در کارگاه آموزش دیده و آزمونهای آنها نیز حضوری باشد.بر این اساس مقرر شد با رعایت اصل پراکندگی حضور هنرجویان، برنامهریزی لازم برای بازگشایی کارگاهها فراهم شود و فرایند آموزش پودمانها ترجیحاً ظرف دو هفته آموزشی خاتمه یابد.
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