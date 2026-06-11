خط و نشان فرمانده هوافضای سپاه برای تنگه هرمز
سردار موسوی نوشت: تنگه مقدس هرمز را ناامن میکنید؟! از سراسر ایران منطقه را برایتان جهنم میکنیم.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۹۲| |
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به گزارش تابناک؛ سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوا فضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: تنگه مقدس هرمز را ناامن میکنید؟! از سراسر ایران منطقه را برایتان جهنم میکنیم. این پاسخ جسارت آمریکاییها در منطقه است باذن الله.
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