پاسخ قرارگاه خاتمالانبیا به حملات بامدادی آمریکا
قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) در اطلاعیهای اعلام کرد: پاسخ نیروهای مسلح به تجاوز و شرارتهای آمریکا تداوم خواهد داشت.
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به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در اطلاعیه قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) آمده است: توقف حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران بنا بر اعلام رئیس جمهور آن کشور، به دلیل پاسخ قدرتمند و کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که در این رابطه شکست دیگری بر ارتش آن کشور تحمیل گردید.
این اطللاعیه می افزاید: پاسخ نیروهای مسلح به تجاوز و شرارت های آمریکا تداوم خواهد داشت.
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