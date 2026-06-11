به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در اطلاعیه قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) آمده است: توقف حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران بنا بر اعلام رئیس جمهور آن کشور، به دلیل پاسخ قدرتمند و کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که در این رابطه شکست دیگری بر ارتش آن کشور تحمیل گردید.

این اطللاعیه می افزاید: پاسخ نیروهای مسلح به تجاوز و شرارت های آمریکا تداوم خواهد داشت.