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پاسخ قرارگاه خاتم‌الانبیا به حملات بامدادی آمریکا

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پاسخ نیرو‌های مسلح به تجاوز و شرارت‌های آمریکا تداوم خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۸۷
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پاسخ قرارگاه خاتم‌الانبیا به حملات بامدادی آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در اطلاعیه قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) آمده است: توقف حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران بنا بر اعلام رئیس جمهور آن کشور، به دلیل پاسخ قدرتمند و کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که در این رابطه شکست دیگری بر ارتش آن کشور تحمیل گردید.

این اطللاعیه می افزاید: پاسخ نیروهای مسلح به تجاوز و شرارت های آمریکا تداوم خواهد داشت.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
8
پاسخ
دمتان گرم..در مقابل این یانکی های متوهم وحشی نباید کوتاه آمد...خدا قوت دلیرمردان
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