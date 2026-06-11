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گفتگوی اختصاصی با «اولی هاینونن» معاون پیشین آژانس

گام بعدی آژانس ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت است

«اولی هاینونن» معاون پیشین مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معتقد است متعاقب تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس، گام بعدی ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت است.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۳۹
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16619 بازدید
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۴۱

گام بعدی آژانس ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت است

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را در مورد برنامه هسته‌ای ایران با ۲۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب کرد.

سه کشور چین، روسیه و نیجر به این قطعنامه رأی منفی دادند. همچنین، اردن، مراکش و عربستان سعودی به این قطعنامه رأی مثبت دادند. ونزوئلا اجازه شرکت در رأی گیری را نداشت. احتمالا به خاطر اینکه بودجه آژانس را نداده است.

در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا سرنوشت تأسیسات هسته‌ای بمباران شده و اورانیوم غنی شده‌ای که در این تأسیسات نگهداری می‌شد را به آژانس اطلاع دهد.

این قطعنامه و همچنین دو گزارش «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که مبنای این قطعنامه قرار گرفت هیچ اشاره‌ای به شرایط ناشی از حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران که منجر به شرایط اضطراری برای همکاری ایران با بازرسان آژانس شده بود، مورد اشاره قرار نگرفته است.

«اولی هاینونن» معاون پیشین مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مسئول پیشین بازرسی‌های هسته‌ای ایران در خصوص این قطعنامه و اینکه آیا ممکن است در گام بعدی پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود، به خبرنگار تابناک گفت: بله گام بعدی بر اساس این قطعنامه، ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل است. دو روز پیش (سه شنبه) نیز (درباره موضوع تحریم‌های ایران) در شورای امنیت سازمان ملل یک بحث و مناظره وجود داشت.

محقق پیشین مرکز روابط و علوم بین‌المللی دانشگاه هاروارد افزود: روسیه و چین احتمالاً مقاومت خواهند کرد مگر اینکه نتیجه‌ای حاصل شود که دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را فراهم کند. اما معضل این خواهد بود که چگونه با سوالات باز و بی‌پاسخ برخورد شود.

معاون پیشین مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در امور پادمان‌ها یادآور شد: در شرایطی که همزمان با موضوعات هسته‌ای، موشکی، نیابتی و ترتیبات مربوط به عبور و مرور از تنگه هرمز، آزادسازی وجوه مسدودشده و لغو تحریم‌ها را نیز داریم، هر قطعنامه‌ای که توسط پنج کشور عضو دائم شورای امنیت تأیید شود، در صورت جستجوی راه‌حلی پایدار، به نوعی معجزه دیپلماتیک نیاز دارد.

هاینونن در پایان گفت: من از این جملهٔ «جاستیس براندیس» پیروی می‌کنم: بسیاری از چیز‌ها غیرممکن خوانده شده‌اند، تا زمانی که برای اولین بار انجام شدند.

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برچسب ها
اولی هاینونن ایران آمریکا آژانس بین المللی انرژی اتمی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
28
49
پاسخ
ول کن بابا .. اونا یه مشت کاغذ پاره هست
پاسخ ها
یک فرد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
همین منطق را هم جناب احمدی نژاد هم داشتند،،ولی تاریخ به ما نشان داد که کاغذ پاره نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
نه باباااااخوب شد گفتی پس خیالمون رتحت باشه دیگه؟
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
عزیز نه کاغذ پاره نیست
بازنشسته حداقلی بگیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
متأسفانه همین جمله را احمدی نژاد و جلیلی گفتند
و ۶ تحریم جهانی کمر شکن برامون گرفتند

و کشور و مردم ایران عزیز و ثروتمند را به تحریم و جنگ و فقر و عقب ماندگی کشاندند

و الان همان تندروهای جبهه پایداری که از رفقا و همفکران احمدی نژاد و جلیلی بودند

بجای پاسخگویی و سکوت ، طلبکار هستند!!!؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
ی جمله را شنیدید هیجانی و احساساتی شدین نتیجه برجام ده ساله ک معاهده امضا شده بود را طلب نمی‌کنید
ناشناس
| Germany |
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
طعنه قشنگی بود. مرسی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
3
49
پاسخ
مبارک باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
25
44
پاسخ
کشوری که محاصر است از چی میترسونید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
از اینکه وقتی رفع محاصره شد از طریق قطعنامه های شورای امنیت محاصره شده باشه !
,راست
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
ما رفع محاصره نمی شیم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
26
44
پاسخ
خروج از NPT بهترین کار است
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
فقط نمیدونم رفقای شما که در مصدر قدرت هستند ، چرا به فریادهای شما گوش نمیدن و از ان پی تی خارج نمیشن ؟!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
29
17
پاسخ
دیگه مهم نیست. پرونده ایران را به هرجا می خواهند ببرند.
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
بله ، برای شما اصلا مهم نیست چون نه مشمول تعدیل نیرو شده ای و نه دغدغه مالی داری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
17
27
پاسخ
اونا تحریم میکنن آتش بس هر روز نقص میکنن قطعنامه تصویب میکنن باز مذاکره کنندگان التماس مذاکره میکنن
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
شما اینجوری فرض کن
ناشناس
|
United States of America
|
۰۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
10
36
پاسخ
شما هنوز به شورای امنیت و اژانس و سازمان ملل باور دارید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
7
34
پاسخ
چین و روس کجان؟
پاسخ ها
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
قشنگ معلومه اصلا متن را نخوندی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
9
16
پاسخ
شرور و شیاد کت و شلواری و دیپلماتیک
ناشناس
|
American Samoa
|
۰۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
10
39
پاسخ
ترامپ دنبال اورانیوم و هسته ای نیست فقط بهانست ترامپ دنبال نفت ایرانه یه تیم اند به سرکردگی بلک راک.براشون اصن حکومت و مردم ایران مهم نیست فرقی براشون نداره
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