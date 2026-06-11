گام بعدی آژانس ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت است
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی قطعنامهای را در مورد برنامه هستهای ایران با ۲۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب کرد.
سه کشور چین، روسیه و نیجر به این قطعنامه رأی منفی دادند. همچنین، اردن، مراکش و عربستان سعودی به این قطعنامه رأی مثبت دادند. ونزوئلا اجازه شرکت در رأی گیری را نداشت. احتمالا به خاطر اینکه بودجه آژانس را نداده است.
در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا سرنوشت تأسیسات هستهای بمباران شده و اورانیوم غنی شدهای که در این تأسیسات نگهداری میشد را به آژانس اطلاع دهد.
این قطعنامه و همچنین دو گزارش «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که مبنای این قطعنامه قرار گرفت هیچ اشارهای به شرایط ناشی از حملات به تاسیسات هستهای ایران که منجر به شرایط اضطراری برای همکاری ایران با بازرسان آژانس شده بود، مورد اشاره قرار نگرفته است.
«اولی هاینونن» معاون پیشین مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مسئول پیشین بازرسیهای هستهای ایران در خصوص این قطعنامه و اینکه آیا ممکن است در گام بعدی پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود، به خبرنگار تابناک گفت: بله گام بعدی بر اساس این قطعنامه، ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل است. دو روز پیش (سه شنبه) نیز (درباره موضوع تحریمهای ایران) در شورای امنیت سازمان ملل یک بحث و مناظره وجود داشت.
محقق پیشین مرکز روابط و علوم بینالمللی دانشگاه هاروارد افزود: روسیه و چین احتمالاً مقاومت خواهند کرد مگر اینکه نتیجهای حاصل شود که دسترسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی را فراهم کند. اما معضل این خواهد بود که چگونه با سوالات باز و بیپاسخ برخورد شود.
معاون پیشین مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در امور پادمانها یادآور شد: در شرایطی که همزمان با موضوعات هستهای، موشکی، نیابتی و ترتیبات مربوط به عبور و مرور از تنگه هرمز، آزادسازی وجوه مسدودشده و لغو تحریمها را نیز داریم، هر قطعنامهای که توسط پنج کشور عضو دائم شورای امنیت تأیید شود، در صورت جستجوی راهحلی پایدار، به نوعی معجزه دیپلماتیک نیاز دارد.
هاینونن در پایان گفت: من از این جملهٔ «جاستیس براندیس» پیروی میکنم: بسیاری از چیزها غیرممکن خوانده شدهاند، تا زمانی که برای اولین بار انجام شدند.
و ۶ تحریم جهانی کمر شکن برامون گرفتند
و کشور و مردم ایران عزیز و ثروتمند را به تحریم و جنگ و فقر و عقب ماندگی کشاندند
و الان همان تندروهای جبهه پایداری که از رفقا و همفکران احمدی نژاد و جلیلی بودند
بجای پاسخگویی و سکوت ، طلبکار هستند!!!؟