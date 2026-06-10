حزب‌الله در بیانیه ششم خود از بامداد امروز چهارشنبه تا به الان اعلام کرد که در دفاع از لبنان و مردم و در واکنش به نقض آتش‌بس و حملات دشمن اسرائیلی به روستاهای جنوب و بعد از رصد خودروی باری و نظامی دشمن که حامل اموال و وسایل سرقت شده از سوی اشغالگران از منازل مردم لبنان بود، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۰:۰۰ این خودرو را در تپه الصلعه در شهرک القنطره مورد اصابت مستقیم قرار دادند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حزب‌الله با بیان اینکه این حمله با کوادکوپتر انفجاری ابابیل انجام شد، افزود که خودروی مذکور پس از حمله به مدت یک ساعت کامل در آتش سوخت.مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه هفتم خبر داد که با ریزپرنده انفجاری ابابیل به چادر محل استقرار نظامیان دشمن اسرائیلی در رودخانه اطراف شهرک زوطر شرقی حمله کردند.

حزب‌الله در آخرین بیانیه خود تا به این لحظه یعنی بیانیه هشتم اعلام کرد که خودروی مخابراتی ارتش دشمن اسرائیلی را در اطراف شهرک القنطره با کوادکوپتر انفجاری ابابیل مورد اصابت قطعی قرار داده است.حزب‌الله در بیانیه‌های پیشین هم خبر داده بود که محل تجمع خودروها و نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان را با پهپاد و راکت و خمپاره مورد هدف قرار داده است.