صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله حزب‌الله به خودروی حامل اموال غارتی اسرائیلی‌ها

حزب‌الله در بیانیه‌ای از حمله با ریزپرنده انفجاری به خودروی اسرائیلی حامل اموال سرقتی و غارت شده غیرنظامیان منطقه جنوب لبنان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۲۹
| |
1887 بازدید
حمله حزب‌الله به خودروی حامل اموال غارتی اسرائیلی‌ها

حزب‌الله در بیانیه ششم خود از بامداد امروز چهارشنبه تا به الان اعلام کرد که در دفاع از لبنان و مردم و در واکنش به نقض آتش‌بس و حملات دشمن اسرائیلی به روستاهای جنوب و بعد از رصد خودروی باری و نظامی دشمن که حامل اموال و وسایل سرقت شده از سوی اشغالگران از منازل مردم لبنان بود، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۰:۰۰ این خودرو را در تپه الصلعه در شهرک القنطره مورد اصابت مستقیم قرار دادند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حزب‌الله با بیان اینکه این حمله با کوادکوپتر انفجاری ابابیل انجام شد، افزود که خودروی مذکور پس از حمله به مدت یک ساعت کامل در آتش سوخت.مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه هفتم خبر داد که با ریزپرنده انفجاری ابابیل به چادر محل استقرار نظامیان دشمن اسرائیلی در رودخانه اطراف شهرک زوطر شرقی حمله کردند.

حزب‌الله در آخرین بیانیه خود تا به این لحظه یعنی بیانیه هشتم اعلام کرد که خودروی مخابراتی ارتش دشمن اسرائیلی را در اطراف شهرک القنطره با کوادکوپتر انفجاری ابابیل مورد اصابت قطعی قرار داده است.حزب‌الله در بیانیه‌های پیشین هم خبر داده بود که محل تجمع خودروها و نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان را با پهپاد و راکت و خمپاره مورد هدف قرار داده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
حمله حزب الله اسرائیل رژیم صهیونیستی
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سردار قاآنی: پیروزی نهایی از آن حزب‌الله است
حمله بزدلانه «اسرائیل» به مناطق غیرنظامی «البقاع» لبنان
حزب‌الله شهادت ۸ نیروی خود را تایید کرد
۴ پایگاه دیگر رژیم صهیونیستی زیر آتش حزب‌الله
حمله هوایی بالگردهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه
نابودی پروژه چندمیلیارددلاری صهیونیست‌ها به دست حزب الله
سه پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی زیر آتش حزب الله
رژیم صهیونیستی: برای حمله به لبنان آماده می‌شویم
چرا اسرائیل از موضع خود در حمله به عراق عقب نشینی کرد!؟
آمریکا: احتمال حمله زمینی محدود اسرائیل به لبنان
حمله موشکی حزب‌الله لبنان به پایگاه نظامی صهیونیستی
هشدار فرمانده سابق ارتش اسرائیل درباره حزب‌الله
اعتراف ارتش صهیونیستی به کشته شدن ۸ نظامی خود
ادعای ترور مسئول پروژه موشک‌های نقطه زن حزب الله
قطع برق چند شهرک اسرائیلی توسط حزب‌الله
تصویری از حمله حزب الله به پایگاه رامیم در اسرائیل
اسرائیل در یک ساعت ۱۰۰ بار غزه را هدف قرار داد
سناریو شوکه‌کننده‌ حزب‌الله برای اسرائیل
کارخانه بزرگ رژیم اسرائیل در حمله حزب الله از کار افتاد
یورش ارتش رژیم صهیونیستی به جِنین
حمله رژیم صهیونیستی به پایگاه‌های ارتش سوریه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
صوت امیر تتلو که از زندان بیرون آمده
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
3 ویدیو از لحظات اصابت موشک‌های ایران به پایگاه آمریکا در بحرین
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۱۰۰ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۸۵ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۷۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۷۸ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند  (۵۸ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mZ7
tabnak.ir/005mZ7