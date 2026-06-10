موضع مشترک ایران، چین و روسیه در شورای حکام
هیاتهای ایران، چین و روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین در بیانیهای که امروز از سوی نماینده مسکو در جلسه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرائت شد، بیان کردند: ما تاکید میکنیم که بند فعلی دستورکار شورای حکام مبنی بر اجرای توافق پادمانی منع گسترش تسلیحات اتمی(انپیتی) و مفاد مرتبط با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران مناسب نیست؛ مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ (سال ۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد، تمام مفاد آن در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یافته است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این بیانیه که در کانال تلگرامی نمایندگی ایران در سازمانهای بینالمللی در وین منتشر شده است، مطرح شد: ما بر این باوریم که تلاشهای تروئیکای اروپا (آلمان، فرانسه و انگلیس) برای فعالسازی این به اصطلاح مکانیسم «اسنپبک» (بازگردانی خودکار تحریمها) باطل و فاقد اعتبار حقوقی است. در نتیجه، گزارشدهی مدیرکل آژانس درباره اجرای این قطعنامهها اهداف سیاسی دارد و تلاشها برای دستیابی به راهکاری جامع درباره پرونده هستهای ایران را به مخاطره میاندازد. ما با هرگونه تلاش برای گمراه کردن کشورهای عضو نسبت به وضعیت واقعی برنامه هستهای ایران، از جمله از طریق گزارشهای مدیرکل، مخالفیم.
این بیانیه میافزاید: ما یادآور میشویم که ایران به عنوان یک کشور عضو پیمان انپیتی همواره به منع اشاعه هستهای متعهد بوده است. همچنین تاکید میکنیم که تحقق کامل و موثر حق مسلم کشورها برای توسعه تحقیق درباره انرژی هستهای و تولید و استفاده آن برای اهداف صلحآمیز ضروری است و تمام پرسشهای مشروع مطرح شده در این زمینه تنها از طریق گفتوگو و دیپلماسی به عنوان تنها مسیر ممکن، حلوفصل خواهد شد.
در ادامه با اشاره به پیامدهای حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات اتمی ایران برای رژیم منع اشاعه هستهای و همکاری ایران با آژانس مطرح شد: حملات مکرر به تاسیسات هستهای تحت پادمان ایران و تاسیسات حاوی مواد هستهای همراه با تهدیدهای مستمر به تجاوز بیشتر ارکان انپیتی را تضعیف و وضعیتی بیسابقه در تاریخ آژانس ایجاد کرده است.
در این بیانیه به تحولات اخیر در نظارت و فعالیت آژانس در ایران در پی این مطرح شده است که ایران در ژوئن ۲۰۲۵ در پی حملات متجاوزانه آمریکا به تاسیسات اتمی خود که تحت توافق پادمانی با آژانس قرار داشتند، از بیعملی آژانس در محکومیت این حملات و حفاظت از تاسیسات برنامه صلحآمیز هستهای ایران انتقاد کرده و همکاری با آژانس را به تعلیق درآورد. سپس طرفین در قاهره به توافقی برای شکل جدید همکاری دست یافتند. طبق این توافق، آژانس اجازه نظارت بر تاسیسات بمباراننشده ایران را یافت.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بهرغم موضعگیری صریح و حقوقی درباره این تجاوزگری خواستار دسترسی به تاسیسات غنیسازی اصلی ایران برای تداوم اطلاع آژانس از مواد هستهای اعلامی ایران شده است. از طرفی مدیرکل آژانس در حالی خواستار اجرای توافق قاهره از سوی ایران است که مقامات ایرانی به صراحت و قطعی اجرای این توافق را بعد از اجرای اسنپ بک ملغی اعلام کردند و مشخص نیست درخواست یک طرفه آژانس برای اجرای این توافق با چه هدفی مطرح می شود.
مسکو، تهران و پکن در این بیانیه با اشاره به ارائه قطعنامه ضدایرانی آمریکا و اروپا به شورای حکام گفتند: در مورد قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا، لازم میدانیم تاکید کنیم که این ابتکار که در ظاهر برای «حمایت» از مدیرکل ارائه شده، در واقع تنها با هدف افزایش فشار و بیثباتتر کردن هرچه بیشتر اوضاع شکننده کنونی است. این اقدام خطر تضعیف بیشتر همکاری میان آژانس و ایران را در پی داشته و تلاشهای دیپلماتیک جاری را در این برهه حساس به خطر میاندازد.
در ادامه مطرح شد: مدیرکل در گزارش خود هیچ اقدامی از طرف شورای حکام را در این زمینه توصیه نمیکند. با توجه به این، ما معتقدیم که قطعنامه پیشنهادی بیموقع، غیرسازنده و سیاسی است. بنابراین از تمام کشورهای عضو مسئول میخواهیم که پیامدهای این قطعنامه را به دقت بررسی کرده و از حمایت از آن خودداری کنند.
ایران، چین و روسیه تاکید کردند: حلوفصل پایدار وضعیت فعلی تنها از طریق توقف فوری و دائمی تمام حملات، رفع تهدیدهای تجاوز بیشتر و پرهیز از مواضع یا خواستهایی محقق خواهد شد که با حقوق ذاتی و مسلم کشورهای عضو طبق اسناد بینالمللی مرتبط مغایرت دارد، از جمله حق توسعه و استفاده بدون تبعیض از انرژی هستهای برای اهداف صلحآمیز که مطابق با انپیتی است.