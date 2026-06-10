بی اعتبار شدن فیفا با اقدامات عجیب در جام جهانی ۲۰۲۶/ اینفانتینو عروسک دست ترامپ!

جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) عروسک دست دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شده است و این تعبیری است که یک نشریه مشهود فرانسوی به آن اشاره دارد.

تناقض رفتاری فیفا در مقایسه با میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ و یکی از میزبان‌های جام جهانی ۲۰۲۶ جالب توجه است و حتی وقتی که آمریکا اجازه ورود به داور رسمی فیفا را نمی‌دهد، این نهاد بین‌المللی بدون دفاع از داورش اعلام می‌کند که در فرآیند مهاجرتی کشورهای میزبان دخالتی ندارد!

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، چیزی به شروع اولین جام جهانی ۴۸ تیمی باقی نمانده است؛ یک روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا و این جام آغاز نشده با چالش‌ها و تنش‌های بسیار زیاد همراه بوده. چالش‌ها و تنش‌هایی که کنترل آن از دست فیفا خارج شده و بر اعتبار جام و البته فیفا سایه انداخته است.

فیفا اعتبارش را هر چهار سال یک بار از جام جهانی می‌گیرد؛ برگزاری مهم‌ترین تورنمنت فوتبالی دنیا که هر دوره میزبان [یا میزبانان] مشخصی دارد، اما آنها صرفاً فراهم کننده امکانات هستند و تمام فرایند برگزاری جام با فیفاست. البته این به معنای کنار زده شدن کشورهای میزبان در امر برگزاری نیست، اما در خصوص تمامی فرایندهای برگزاری نقش فیفا بسیار پررنگ است. از جمله حضور تیم‌ها و عوامل برگزاری مسابقه، دعوت از میهمانان و اسپانسرها، حضور تماشاگران و مسائلی از این دست که پیش از سپرده شدن رسمی میزبانی، تمامی تعهدات لازم از میزبان گرفته می‌شود.

در خصوص جام جهانی ۲۰۲۶ اما با مورد جالب توجهی مواجه هستیم. یکی از سه میزبان جام جهانی، یعنی ایالات متحده آمریکا با برخی قوانین و اقدامات خود به اعتبار جام خدشه وارد کرده و البته فیفا را هم در این زمینه به طور کل بی اعتبار کرده است. فارغ از موضوع تیم ملی ایران که برای برخی از اعضای کادر تیم، ویزا صادر نشده، تا یک روز پیش از شورع جام اتفاقاتی در خصوص سایر تیم‌ها رقم خورد که همه دنیا را شگفت زده کرد. بازداشت و بازجویی ۷ ساعته ایمن حسین، بازیکن تیم ملی عراق در فرودگاه و دیپورت عکاس این تیم، راه ندادن «عمر عبدالقدیر آرتان» داور سومالیایی که واکنش فیفا در خصوص این اتفاق هم عجیب بود، بازرسی بدنی بازیکنان سنگال روی باند فرودگاه و مواردی دیگر که تعجب برانگیز بوده است.

فیفا در خصوص برخی از این اتفاقات عجیب سکوت کرده و در خصوص برخی دیگر واکنش نشان داده است. از جمله دیپورت شدن داور رسمی فیفا که قرار بود در جام حهانی قضاوت کند و با وجود گرفتن ویزا، اجازه ورود به خاک آمریکا را پیدا نکرد که سخنگوی فیفا در این خصوص اعلام کرد: «او دیگر در مسابقات جام جهانی حضور و نقشی نخواهد داشت.» همچنین فیفا تأکید کرد: «‌‌در فرآیند مهاجرتی کشورهای میزبان دخالتی ندارد.»

البته رفتار و واکنش‌های فیفا متناقض است که این تناقض بستگی به نام کشور میزبان دارد. در زمینه همین واکنش اخیر که فیفا اعلام کرده «در فرآیند مهاجرتی کشورهای میزبان دخالتی ندارد.» نکته جالب توجه اینجاست که چهار سال پیش و حین برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ به میزبانی قطر، باوجود نبود رابطه دیپلماتیک میان دوحه و تل‌آویو و همچنین ممنوعیت ورود اسرائیلی‌ها به خاک قطر، فیفا میزبان آسیایی جام جهانی ۲۰۲۲ را مجبور کرد که هواداران اسرائیلی را باوجود انتخاب نشدن تیم‌شان در جام جهانی، به این کشور راه بدهد. فیفا در این زمینه به تعهدنامه‌ای استناد کرد که کشورهای میزبان در مدارک میزبانی خود ارائه می‌کنند که از رفتارهای سیاسی، نژادپرستی و... پرهیز کنند. حالا اما تناقض رفتاری فیفا با یکی از میزبان‌های جام جهانی ۲۰۲۶ جالب توجه است و حتی وقتی که آمریکا اجازه ورود به داور رسمی فیفا را هم نمی‌دهد، این نهاد بین‌المللی اعلام می‌کند که در فرآیند مهاجرتی کشورهای میزبان دخالتی ندارد!

البته اتفاقات عجیب در جام جهانی ۲۰۲۶ فقط به همینجا ختم نمی‌شود و رسانه‌های مختلف دنیا به این ماجرا واکنش نشان داده‌اند. از جمله نشریه «اکیپ» فرانسه که در تصویر روی جلد خود جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا را شبیه به عروسکی در دست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار داده است. این نشریه فرانسوی در توضیح جلد طعنه‌آمیز خود نوشته: «تنها چند ساعت تا شروع بازی‌ها، سیاست مهاجرتی آمریکا گریبانگیر جام جهانی شده و وعده فیفا مبنی بر جهانی بودن مسابقات را تضعیف می‌کند. اولین نشانه: ممنوعیت ورود داور سومالیایی، عمر عبدالقدیر آرتان» و عبارت بزرگ «به آمریکا خوش آمدید» پایین این نوشته دیده می‌شود.

جام جهانی شروع نشده، تصویر زشتی از آن ارائه شده است. جامی که قرار بود بزرگ‌ترین جام جهانی تاریخ شود، چراکه سراسر قاره آمریکای شمالی را در بر می‌گیرد و سه کشور بزرگ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا میزبان آن هستند که برای اولین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار می‌شود، اما حالا اقدامات یکی از این میزبان‌ها، به اعتبار جام و فیفا به شدت لطمه وارد کرده است.