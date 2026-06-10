دست رد حزب الله به شروط اسرائیل

آمریکایی‌ها مجموعه‌ای از شرایط اسرائیل را به لبنانی‌ها منتقل کردند که حزب‌الله و نبیه بری آن را رد کردند.

روزنامه لبنانی الجدید گزارش داد، جزئیات تماس‌های بین حزب‌الله و دولت آمریکا را از طریق نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، که مجرایی برای انتقال پیام‌ها است، اما همچنین بر تصمیم‌گیری تأثیر می‌گذارد، گزارش می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ مذاکرات غیرمستقیم بین حزب‌الله و آمریکا پس از آن آغاز شد که نبیه بری و حزب‌الله پس از آخرین دور مذاکرات در واشنگتن، مخالفت خود را با بیانیه مشترک بین لبنان، اسرائیل و ایالات متحده ابراز کردند، که باعث شد آمریکایی‌ها سعی کنند از طریق سفیر آمریکا، میشل عیسی، که دیدارهایی با رهبری لبنان و به ویژه بری داشت، توضیحات بیشتری در مورد این موضوع ارائه دهند.

میشل عیسی برای بری توضیح داد که پیشنهاد آمریکا درباره آتش‌بس کامل است و اجرای آن از «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان آغاز خواهد شد - مناطقی که ارتش اسرائیل از آنها عقب‌نشینی خواهد کرد و ارتش لبنان به جای آن مستقر خواهد شد، همراه با برچیدن زیرساخت‌های نظامی و جمع‌آوری سلاح‌ها.

آمریکایی‌ها مجموعه‌ای از شرایط اسرائیل را به لبنانی‌ها منتقل کردند که حزب‌الله و بری آن را رد کردند:

شرط اول، اخراج ۲۳۰۰ رزمنده حزب‌الله از منطقه جنوب لیتانی است که در فهرست افرادی هستند که اسرائیل ارائه کرده است - حزب‌الله و بری این شرط را رد کردند زیرا ادعا می‌کنند که این افراد، عامل نظامی نیستند، بلکه ساکنانی هستند که به پوشش سیاسی و اقتصادی این سازمان تعلق دارند.

شرط دوم این است که در ازای هرگونه حمله به خاک اسرائیل، اسرائیل حق پاسخ در ضاحیه را خواهد داشت.

شرط سوم این است که اسرائیل حق پاسخ به هرگونه نقض توافق توسط حزب‌الله را برای خود حفظ خواهد کرد.

و شرط چهارم این است که اسرائیل منطقه زوات (شمال لیتانی) را به عنوان اولین منطقه آزمایشی پیشنهاد داده است.

لبنان تمایل بیشتری به پذیرش منطقه جنوب لیتانی به عنوان یک منطقه آزمایشی عمومی دارد و در مرحله بعد، پایگاه‌های نظامی در ۲ کیلومتری مرز ایجاد خواهند شد.

سپس جلسه‌ای طولانی بین نمایندگان جنبش شیعه «امل» (به رهبری بری) و حزب‌الله برگزار شد تا در مورد پیشنهاد آمریکا و شرایطی که به آمریکایی‌ها ابلاغ خواهد شد، بحث شود. حزب‌الله تمایل خود را برای همکاری جهت دستیابی به توافق ابراز کرد، اما تأکید کرد که هرگونه تصمیمی باید پس از مشورت و با تمهیدات اضافی در مورد مناطق آزمایشی گرفته شود.

حزب‌الله علاقه‌مند به ایجاد یک مکانیسم هماهنگی مشابه آنچه بین ایران و آمریکا از طریق پاکستان ایجاد شده است، در مورد هرگونه تصمیم استراتژیک در مورد لبنان است.