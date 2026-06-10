بقائی: بازنگری در روند مذاکرات در دستور کار است

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به آخرین وضعیت مذاکرات برای خاتمه جنگ میان ایران و آمریکا گفت: با توجه به تحولات دیشب باید وضعیت جاری را بررسی کنیم. روند دیپلماتیک در خلا اتفاق نمی‌افتد و برای پیشبرد هر فرایند دیپلماتیکی، نیازمند فضای حداقلی هستید تا بتوان کار را پیش برد.

«اسماعیل بقائی» امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد در حاشیه نشست اهدای نشان پارسی‌ جان در پاسخ به اینکه روند گفت‌وگوها با آمریکا در شرایطی که آتش‌بس مدام در حال نقض است، تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد، گفت: «باید بررسی شود، دیپلماسی و میدان دو امر جدا از هم نبوده و در امتداد و عرض یکدیگر برای صیانت از منافع و امنیت ایران هستند.»



به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: «هر کجا که نیروهای مسلح لازم بدانند با اقتدار و قوت به دشمن جواب می‌دهند و اتفاق دیشب نشان داد که نیروهای مسلح شجاع ایران در دفاع از کشور درنگ نمی‌کنند. در حوزه دیپلماسی هم به همین نحو، ارکان حاکمیت کاملا هماهنگ با یکدیگر هرجا بازم باشد از ابزار دیپلماسی و هرجا اقتضا کرد از نیروی نظامی برای دفاع از کشور استفاده خواهند کرد.»

سخنگوی وزارت خارجه درباره آخرین وضعیت مذاکرات گفت: «با توجه به تحولات دیشب باید بررسی کنیم. روند دیپلماتیک در خلا اتفاق نمی‌افتد و برای پیشبرد هر فرایند دیپلماتیکی نیازمند فضای حداقلی هستید تا بتوان روند جاری را پیش برد. آمریکا هم از حیث پیام‌های متناقض و تغییر مکرر مواضع و مطالبات و نقض مکرر آتش‌بس به این روند آسیب می‌رساند و رژیم صهیونیستی هم با نقض آتش‌بس به روند موجود آسیب می‌رساند. هر روند دیپلماتیکی از توسل به زور و اقدامات غیرقانونی یکی از طرفین متزلزل می‌شود.»