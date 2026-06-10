ترامپ و نتانیاهو بر سر ایران سرشاخ شدند
«دن شاپیرو» سفیر پیشین آمریکا در سرزمینهای اشغالی در گفتوگویی درباره تحولات اخیر منطقه و مذاکرات میان ایران و واشنگتن اظهار اشاره کرد که میان رژیم صهیونیستی و آمریکا در قبال ایران اختلاف قابل توجهی وجود دارد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری سما، وی با اشاره به شرایط منطقه، گفت: وقتی به آنچه در خاورمیانه میگذرد نگاه میکنم، میبینم که اوضاع همچنان آشفته است.
شاپیرو ادعا کرد: اختلاف نظر بزرگی میان اسرائیل و آمریکا وجود دارد و کاملا روشن است که دونالد ترامپ مدتهاست آماده پایان دادن به جنگ و رسیدن به نوعی توافق با ایران است.
وی در ادامه گفت توافقی که ترامپ به دنبال آن است، از نظر او توافقی «نسبتا ضعیف» خواهد بود.
این دیپلمات پیشین آمریکایی همچنین به وجود تفاوت در اولویتها و رویکردهای واشنگتن و تلآویو در قبال روند جنگ و مذاکرات با ایران اشاره کرد؛ موضوعی که به گفته او در ماههای اخیر بیش از گذشته آشکار شده است.