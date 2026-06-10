دستگیری عامل ارسال اطلاعات به خارج از کشور
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ؛ مأمورین پلیس اطلاعات فاتب با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و رصدهای فنی مستمر، متوجه شکلگیری ارتباط غیرمتعارف بین فردی مشخص و خارج از کشور در بستر فضای مجازی شدند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بررسیهای اطلاعاتی نشان داد سوژه مورد نظر با اتخاذ شیوههای پوششی، ضمن حضور در مراکز اقتصادی، اقدام به گردآوری و دستهبندی موضوعات مرتبط با حوزههای حساس و تأثیرگذار در کشور میکند.
این فرد اطلاعات مربوط به نقاط حساس/مناطق هدف و همچنین برخی دادههای مرتبط با وضعیت اقتصادی بازار در حوزههای مختلف را جمعآوری کرده و سپس از مسیرهای ارتباطی تعیینشده، آن را به سرپل خود در کشور امارات ارسال مینماید.
بر همین اساس، پس از تکمیل ادله و مستندات و با رعایت اصول امنیتی عملیات، مأمورین پلیس در یک اقدام هماهنگ و برنامهریزیشده، نسبت به دستگیری متهم و ضبط مدارک و مستندات مرتبط با فعالیت مجرمانه وی اقدام کردند.