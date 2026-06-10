عکس: نمودار کاهش قیمت جهانی طلا در ساعات گذشته

در ساعات گذشته قیمت جهانی اونس طلا به شدت کاهش داشته است.

به گزازش تابناک، در ساعات گذشته قیمت جهانی اونس طلا به شدت کاهش داشته است. نمودار کاهش قیمت جهانی اونس طلا در ساعات گذشته را مشاهده می‌کنید.