عکس: نمودار کاهش قیمت جهانی طلا در ساعات گذشته
در ساعات گذشته قیمت جهانی اونس طلا به شدت کاهش داشته است.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۹۰| |
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به گزازش تابناک، در ساعات گذشته قیمت جهانی اونس طلا به شدت کاهش داشته است. نمودار کاهش قیمت جهانی اونس طلا در ساعات گذشته را مشاهده میکنید.
گزارش خطا
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود
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انتشار یافته: ۳
در جنگ طلا به چه دردی می خورد؟کشورهای عربی دارند طلا را می فروشند مواد غذایی می خرند. چین و هند هم باید نفت بخرند. در کل دیگه جهان برای خرید طلا
پول نداره.انس طلا تا 2500 سقوط می کند.
پول نداره.انس طلا تا 2500 سقوط می کند.
طلای جهانی با رسیدن زیر 4200 دلار سقوط کرد
علت اصلی اوضاع بد اقتصادی جهان پس از بسته شدن تنگه هرمز است.
خورده خریداران طلا در خلیج و هند و .. به دنبال فروش طلا برای بقایشان هستند
اگر چه هنوز چین بزرگترین خریدار طلا است
علت اصلی اوضاع بد اقتصادی جهان پس از بسته شدن تنگه هرمز است.
خورده خریداران طلا در خلیج و هند و .. به دنبال فروش طلا برای بقایشان هستند
اگر چه هنوز چین بزرگترین خریدار طلا است
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