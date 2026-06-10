اعلام نحوه برگزاری امتحانات مقطع کارشناسی دانشگاهها





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ «واحدی» معاون آموزشی وزارت علوم اعلام شد: پس از توقف جنگ حرکت تدریجی به سمت برگزاری کلاسهای حضوری در دانشگاه‌ها آغاز شد.



امتحانات مقطع تحصیلات تکمیلی مانند کلاسهای درس شان به صورت حضوری است. برخی دانشگاهها در حال برگزاری امتحانات مقطع تحصیلات تکمیلی هستند.



امتحانات مقطع کارشناسی مانند کلاس هایشان در تاریخ های اعلامی دانشگاه‌ها به صورت مجازی خواهد.