گفتگوی تلفنی عراقچی با وزرای خارجه ترکیه و عربستان
وزیر خارجه کشورمان با وزرای خارجه ترکیه و عربستان تلفنی گفتوگو کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۶۰| |
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به گزارش تابناک، هاکان فیدان و فیصل بن فرحان وزرای امور خارجه ترکیه و عربستان سعودی نیمه شب گذشته در تماس های تلفنی جداگانه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان آخرین وضعیت تحولات منطقه ای متعاقب حملات تجاوزکارانه امریکا به مناطقی در جنوب ایران را بررسی کردند.
وزیر خارجه کشورمان در این گفتگوها ضمن محکومیت تجاوز نظامی امریکا و نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران، بر حق ذاتی دفاع مشروع جهت پاسخ متقابل نیروهای مسلح مقتدر کشورمان تاکید کرد.
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