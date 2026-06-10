بیانیه وزارت خارجه درباره حملات تجاوزکارانه آمریکا به ایران
به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه در خصوص اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران در بیانیهای اعلام کرد:
رژیم آمریکا در اولین دقایق بامداد چهارشنبه به بهانهٔ سقوط یک بالگرد ارتش تروریستی این کشور بر فراز تنگهٔ هرمز حملات وحشیانهای را علیه مناطقی در جنوب کشور انجام داد که نقض فاحش منشور سازمان ملل و قاعدهٔ بنیادین «منع توسل به زور» در روابط بینالملل است و هیئت حاکمهٔ آمریکا با این اقدامات تجاوزکارانه بار دیگر ماهیت جنایتکارانه و جنگطلب خود را نشان داد.
نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا به ایران و نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورمان، پایگاهها و داراییهای آمریکا در منطقه که مبدأ این تجاوزها بود را هدف ضربهٔ شدید قرار دادند.
ما ضمن محکومکردن شدید جنایت آمریکا در تجاوز نظامی علیه ایران، بار دیگر مسئولیت قانونی و اخلاقی همهٔ کشورهای منطقه، بهویژه کشورهای حاشیهٔ جنوبی خلیج فارس، برای ممانعت از هرگونه استفاده ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی از قلمرو و امکانات آنها جهت طراحی، سازماندهی، اجرا و پشتیبانی از اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران را یادآوری میکنیم و هشدار میدهیم که ایران در اعمال حق ذاتی دفاع از خود، از جمله از طریق هدفقراردادن مبدأ حملات و پایگاهها و امکانات لجستیک مورد استفاده برای عملیاتهای تجاوزکارانه علیه ایران، درنگ نخواهد کرد.
ما همچنین بار دیگر مسئولیت سازمان ملل، خصوصاً شورای امنیت این سازمان و دبیرکل را برای صیانت از صلح و امنیت بینالمللی و پاسخگوکردن طرفهای متجاوز خاطرنشان میکنیم.