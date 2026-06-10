حملات موشکی سپاه به پایگاه نظامی الازرق اردن

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: با توجه به تداوم شرارت‌های دشمن در تکمیل عملیات مقابله به مثل، رزمندگان هوافضای سپاه توسط موشک‌های سوخت جامد دوربرد خود چهار هدف مهم از جمله آشیانه‌های جنگنده‌های F35 در پایگاه هوایی و مرکز فرمانده کنترل ارتش کودک‌کش آمریکا در الازرق اردن را مورد هدف قرار داده و منهدم کردند.

به گزارش تابناک، متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ

به دنبال عملیات موفق نیروی دریایی سپاه در اصابت قراردادن ۲۱ هدف در پایگاه‌های هوایی و دریایی آمریکا در منطقه و ساقط‌کردن یک فروند پهپاد MQ9 در آسمان شهرستان جم، با توجه به تداوم شرارت‌های دشمن در تکمیل عملیات مقابله به مثل، قوای اسلام و رزمندگان شجاع هوافضای سپاه توسط موشک‌های سوخت جامد دور برد خود چهار هدف مهم از جمله آشیانه‌های جنگنده‌های F35 در پایگاه هوایی و مرکز فرمانده کنترل ارتش کودک‌کش آمریکا در الازرق اردن را مورد هدف قرار داده و منهدم کردند.

نیروهای ما آماده پاسخ کوبنده و قاطع به هرگونه تجاوز مجدد دشمن هستند و عواقب هر تجاوز مجدد بر عهده دشمن آمریکایی می‌باشد.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم»