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حملات موشکی سپاه به پایگاه نظامی الازرق اردن

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: با توجه به تداوم شرارت‌های دشمن در تکمیل عملیات مقابله به مثل، رزمندگان هوافضای سپاه توسط موشک‌های سوخت جامد دوربرد خود چهار هدف مهم از جمله آشیانه‌های جنگنده‌های F35 در پایگاه هوایی و مرکز فرمانده کنترل ارتش کودک‌کش آمریکا در الازرق اردن را مورد هدف قرار داده و منهدم کردند.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۴۱
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17553 بازدید
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حملات موشکی سپاه به پایگاه نظامی الازرق اردن

به گزارش تابناک، متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ

به دنبال عملیات موفق نیروی دریایی سپاه در اصابت قراردادن ۲۱ هدف در پایگاه‌های هوایی و دریایی آمریکا در منطقه و ساقط‌کردن یک فروند پهپاد MQ9 در آسمان شهرستان جم، با توجه به تداوم شرارت‌های دشمن در تکمیل عملیات مقابله به مثل، قوای اسلام و رزمندگان شجاع هوافضای سپاه توسط موشک‌های سوخت جامد دور برد خود چهار هدف مهم از جمله آشیانه‌های جنگنده‌های F35 در پایگاه هوایی و مرکز فرمانده کنترل ارتش کودک‌کش آمریکا در الازرق اردن را مورد هدف قرار داده و منهدم کردند.

نیروهای ما آماده پاسخ کوبنده و قاطع به هرگونه تجاوز مجدد دشمن هستند و عواقب هر تجاوز مجدد بر عهده دشمن آمریکایی می‌باشد.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم»

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سپاه حمله موشکی اطلاعیه اردن پایگاه های آمریکایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵
حیدر،حیدر،حیدر،لشکر امام علی ( ع) میاید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
6
10
پاسخ
ماشاء الله به سپاه وارتش، در مورد شورای حکام شورای امنیت،هرکشوری به قطعنامه آمریکا علیه ایران اسلامی رای مثبت داد،هیچ کشتی تجاری ونفتی وگازی اش،ازتنگه هرمز عبورنمیکند.این مطلب راترند کنید،ودراجتماعات شبانه مطرح کنید.یاعلی،
پاسخ ها
هموطن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
درود خدا بر همه رزمندگان جان برکف کاملا صحیح است تمامی کشورهایی که علیه ایرانمشارکت می کنند را در تنگه هرمز مجازات کنید و خواهشن محدودیت ساخت سلاح هسته ای را کنار بگذارید و به این سلاح مجهز شویم انشاالله
اکبر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
6
8
پاسخ
تنها راه نجات کشور ساختن بمب اتم است ولا غیر درود بر رزمندگان شجاع ایران اسلامی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
7
پاسخ
نه سازش نه تسلیم نبرد با امریکا
مرگ بر ترامپ یزید ونتانیاهو
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
4
پاسخ
ترامپ.پدر.سوخته.تر.ازاین.حرفاست
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