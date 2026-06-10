حملات موشکی سپاه به پایگاه نظامی الازرق اردن
به گزارش تابناک، متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
«بسم الله قاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ
به دنبال عملیات موفق نیروی دریایی سپاه در اصابت قراردادن ۲۱ هدف در پایگاههای هوایی و دریایی آمریکا در منطقه و ساقطکردن یک فروند پهپاد MQ9 در آسمان شهرستان جم، با توجه به تداوم شرارتهای دشمن در تکمیل عملیات مقابله به مثل، قوای اسلام و رزمندگان شجاع هوافضای سپاه توسط موشکهای سوخت جامد دور برد خود چهار هدف مهم از جمله آشیانههای جنگندههای F35 در پایگاه هوایی و مرکز فرمانده کنترل ارتش کودککش آمریکا در الازرق اردن را مورد هدف قرار داده و منهدم کردند.
نیروهای ما آماده پاسخ کوبنده و قاطع به هرگونه تجاوز مجدد دشمن هستند و عواقب هر تجاوز مجدد بر عهده دشمن آمریکایی میباشد.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم»