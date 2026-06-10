نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به تأخیر در اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، یکی از دلایل اصلی این موضوع را ایراد در قانون برنامه هفتم و عدم پیش‌بینی دقیق برای تناسب‌سازی حقوق‌ها عنوان کرد و از قول مسئولان تامین اجتماعی برای صدور احکام جدید از خرداد ماه خبر داد.

ولی داداشی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در پاسخ به علت عدم اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: در این زمینه ایرادی در قانون برنامه هفتم وجود داشت، به این معنا که در بحث صدور احکام برای بازنشستگان تامین اجتماعی و موضوع افزایش و ایجاد تناسب بین کارکنان شاغل و بازنشستگان، یک بند به‌درستی اضافه نشده بود و متأسفانه جامعه هدف سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگان این سازمان را به‌طور کامل شامل نمی‌شد.

وی افزود: بحث تناسب‌سازی و بهبود معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی در قانون به‌طور کامل برای همه افراد دیده نشده بود. ما در کمیسیون اجتماعی تلاش کردیم این موضوع را اصلاح کنیم، اما متأسفانه به فضای جنگی کشور رسیدیم و این اصلاحات متوقف ماند. این یکی از دلایل تأخیر در صدور احکام بوده است.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی نیز در این مدت تلاش زیادی برای حل موضوع داشت، اما از نظر قانونی این موضوع باید در مجلس حل می‌شد که متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است. امیدواریم هرچه سریع‌تر این مسئله حل شود و بحث تناسب‌سازی و یکسان‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان به نتیجه برسد.

وی در پاسخ به اینکه آیا حقوق خرداد ماه با افزایش پرداخت می‌شود، گفت: ما هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر کار، رئیس سازمان تامین اجتماعی و مسئولان مربوطه داشتیم و در آن جلسه قول داده شد که از همین ماه صدور احکام و اعمال افزایش حقوق انجام شود و ان‌شاءالله این اتفاق خواهد افتاد.

داداشی در ادامه درباره وام اشتغال مددجویان گفت: مجلس هم پیگیر این موضوع است و این روند در حال پیگیری است تا این اتفاق به‌درستی انجام شود.

داداشی در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی یک کار ناشایستی انجام داده که به نظر من درست نیست. من این موضوع را هم در جلسه با رئیس‌جمهور، هم در جلسه با وزیر اقتصاد و هم در جلسه‌ای که با آقای دکتر عارف داشتیم مطرح کردم.

انتقاد از بانک مرکزی؛ بانک ها به مردم وام نمی دهند!

وی افزود: بانک‌ها الان به مردم وام نمی‌دهند. قبلاً وام‌های خرد بر اساس نرخ تورم در اختیار مردم قرار می‌گرفت، اما حدود دو سال است که بانک‌ها به مردم وام نمی‌دهند. استدلال بانک مرکزی این است که نقدینگی بالا می‌رود و تورم ایجاد می‌شود، اما این استدلال به نظر من درست نیست.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: کسی که نیاز ضروری دارد، مثل بیماری، جهیزیه یا یک مشکل خانوادگی، به وام ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی نیاز دارد. این وام‌ها چه تورمی ایجاد می‌کند؟ تورم را کسانی دامن می‌زنند که وام‌های میلیاردی می‌گیرند و در مسیر درست هزینه نمی‌کنند و آن را به بازارهای دیگر می‌برند.

وام های خرد عامل تورم نیستند برخی سوء استفاده ها تورم زا هستند

وی ادامه داد: البته همه این‌گونه نیستند، برخی تولیدکنندگان از تسهیلات استفاده درست می‌کنند، اما برخی سوءاستفاده کرده‌اند و همین موضوع باعث تورم شده است، نه وام‌های خرد مردم.

داداشی گفت: این موضوع باید رسانه‌ای شود، ما چندین بار اعتراض کرده‌ایم.

نماینده مردم آستارا در مجلس در ارتباط با دستورکارهای مهم و فعالیت این کمیسیون نیز تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی در حال حاضر بیشتر کار نظارتی دارد و بر عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان در حوزه معیشتی و اقتصادی نظارت می‌کند. هدف ما نظارت بر سازمان‌های وابسته مثل شستا، صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی است تا کارها به‌درستی انجام شود.

وی افزود: ما هر هفته جلسات نظارتی را در تهران برگزار و عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بررسی می‌کنیم.

همچنین سید حمیدرضا کاظمی عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با چرایی عدم پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: رئیس سازمان تامین اجتماعی در جلسه کمیسیون قول داد که مشکل بازنشستگان را حل کند.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس حتماً موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را پیگیری خواهند کرد و علت عدم واریز را حقوق آنها را جویا خواهند شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط خاص کشور و با توجه به حضور بازنشستگان در حمایت از کشور، هر آنچه را که در توان داریم باید در جهت خدمت به مردم و قشر بازنشسته به کار بگیریم.

کاظمی اضافه کرد: در نشست اخیری که با رئیس سازمان تامین اجتماعی داشتیم آنها قول دادند که مشکلات پرداختی و افزایش حقوق بازنشستگان را در اسرع وقت حل کنند. ما مصر هستیم که برای مردمی که پای کار نظام و انقلاب بودند، در جهت تامین خواسته‌های آنها اقدام کنیم.