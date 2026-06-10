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داداشی در گفتگو با تابناک:

بازنشستگان در انتظار افزایش حقوق؛ گره کار کجاست؟ / بانک‌ها تسهیلات را قفل کرده‌اند

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به تأخیر در اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، یکی از دلایل اصلی این موضوع را ایراد در قانون برنامه هفتم و عدم پیش‌بینی دقیق برای تناسب‌سازی حقوق‌ها عنوان کرد و از قول مسئولان تامین اجتماعی برای صدور احکام جدید از خرداد ماه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۹۷
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8856 بازدید
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۲۵

ایراد در قانون برنامه هفتم؛ دلیل تأخیر در افزایش حقوق بازنشستگان؟ / بانک‌ها به بهانه تورم به مردم وام نمی‌دهند

ولی داداشی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در پاسخ به علت عدم اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: در این زمینه ایرادی در قانون برنامه هفتم وجود داشت، به این معنا که در بحث صدور احکام برای بازنشستگان تامین اجتماعی و موضوع افزایش و ایجاد تناسب بین کارکنان شاغل و بازنشستگان، یک بند به‌درستی اضافه نشده بود و متأسفانه جامعه هدف سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگان این سازمان را به‌طور کامل شامل نمی‌شد.

وی افزود: بحث تناسب‌سازی و بهبود معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی در قانون به‌طور کامل برای همه افراد دیده نشده بود. ما در کمیسیون اجتماعی تلاش کردیم این موضوع را اصلاح کنیم، اما متأسفانه به فضای جنگی کشور رسیدیم و این اصلاحات متوقف ماند. این یکی از دلایل تأخیر در صدور احکام بوده است.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی نیز در این مدت تلاش زیادی برای حل موضوع داشت، اما از نظر قانونی این موضوع باید در مجلس حل می‌شد که متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است. امیدواریم هرچه سریع‌تر این مسئله حل شود و بحث تناسب‌سازی و یکسان‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان به نتیجه برسد.

وی در پاسخ به اینکه آیا حقوق خرداد ماه با افزایش پرداخت می‌شود، گفت: ما هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر کار، رئیس سازمان تامین اجتماعی و مسئولان مربوطه داشتیم و در آن جلسه قول داده شد که از همین ماه صدور احکام و اعمال افزایش حقوق انجام شود و ان‌شاءالله این اتفاق خواهد افتاد.

داداشی در ادامه درباره وام اشتغال مددجویان گفت: مجلس هم پیگیر این موضوع است و این روند در حال پیگیری است تا این اتفاق به‌درستی انجام شود.

داداشی در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی یک کار ناشایستی انجام داده که به نظر من درست نیست. من این موضوع را هم در جلسه با رئیس‌جمهور، هم در جلسه با وزیر اقتصاد و هم در جلسه‌ای که با آقای دکتر عارف داشتیم مطرح کردم.

ایراد در قانون برنامه هفتم؛ دلیل تأخیر در افزایش حقوق بازنشستگان؟ / بانک‌ها به بهانه تورم به مردم وام نمی‌دهند

انتقاد از بانک مرکزی؛ بانک ها به مردم وام نمی دهند!

وی افزود: بانک‌ها الان به مردم وام نمی‌دهند. قبلاً وام‌های خرد بر اساس نرخ تورم در اختیار مردم قرار می‌گرفت، اما حدود دو سال است که بانک‌ها به مردم وام نمی‌دهند. استدلال بانک مرکزی این است که نقدینگی بالا می‌رود و تورم ایجاد می‌شود، اما این استدلال به نظر من درست نیست.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: کسی که نیاز ضروری دارد، مثل بیماری، جهیزیه یا یک مشکل خانوادگی، به وام ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی نیاز دارد. این وام‌ها چه تورمی ایجاد می‌کند؟ تورم را کسانی دامن می‌زنند که وام‌های میلیاردی می‌گیرند و در مسیر درست هزینه نمی‌کنند و آن را به بازارهای دیگر می‌برند.

وام های خرد عامل تورم نیستند برخی سوء استفاده ها تورم زا هستند

وی ادامه داد: البته همه این‌گونه نیستند، برخی تولیدکنندگان از تسهیلات استفاده درست می‌کنند، اما برخی سوءاستفاده کرده‌اند و همین موضوع باعث تورم شده است، نه وام‌های خرد مردم.

داداشی گفت: این موضوع باید رسانه‌ای شود، ما چندین بار اعتراض کرده‌ایم.

نماینده مردم آستارا در مجلس در ارتباط با دستورکارهای مهم و فعالیت این کمیسیون نیز تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی در حال حاضر بیشتر کار نظارتی دارد و بر عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان در حوزه معیشتی و اقتصادی نظارت می‌کند. هدف ما نظارت بر سازمان‌های وابسته مثل شستا، صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی است تا کارها به‌درستی انجام شود.

وی افزود: ما هر هفته جلسات نظارتی را در تهران برگزار و عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بررسی می‌کنیم.

همچنین سید حمیدرضا کاظمی عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با چرایی عدم پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: رئیس سازمان تامین اجتماعی در جلسه کمیسیون قول داد که مشکل بازنشستگان را حل کند. 

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس حتماً موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را پیگیری خواهند کرد و علت عدم واریز را حقوق آنها را جویا خواهند شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط خاص کشور و با توجه به حضور بازنشستگان در حمایت از کشور، هر آنچه را که در توان داریم باید در جهت خدمت به مردم و قشر بازنشسته به کار بگیریم. 

کاظمی اضافه کرد: در نشست اخیری که با رئیس سازمان تامین اجتماعی داشتیم آنها قول دادند که مشکلات پرداختی و افزایش حقوق بازنشستگان را در اسرع وقت حل کنند. ما مصر هستیم که برای مردمی که پای کار نظام و انقلاب بودند، در جهت تامین خواسته‌های آنها اقدام کنیم.

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بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق افزایش حقوق مستمری بگیران ولی داداشی کمیسیون اجتماعی مجلس دولت خبر فوری تابناک خبر فوری تابناک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
67
پاسخ
چه مزایایی:
حق مسکن ۲۷۰ هزار تومان
حق معیشت ۶۰۰ هزار تومان
خجالت بکشید بعد از سه ماه حالا همه اتان منت می گذارید که در انجام این حق قانونی چه ها که نکرده اید
مسوولین خیلی پر رو تشریف دارند و کاریش هم نمیشه کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
حق مسکن به اندازه مبلغ شارژ یه واحد آپارتمان هم نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
65
پاسخ
شکم خودشان سیراست بقیه براشون مهم نیست.
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
30
پاسخ
برای این طرح افزایش حقوق بازنشستگان یا به قول خودشان همسان سازس حقوق بازنشستگان که فکر نمی کنم هیچ کارشناس اسم و رسم داری برایش قابل دفاع و توجیه باشد ، پاداش های مدیران این طرح پرداخت شده است ما فقط تشکر می کنیم .....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
24
پاسخ
فرمول جدید محاسباتی تأمین اشتباهی اشتباه است و حق بازنشستگان را ضایع کرده است.
پاسخ ها
شهرام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
شما اگر مستندات نرخ تورم سال ماه و روز آن و برای کدام سازمان می باشد و این عدد از کجا آمده که رویش بحث کردند را بدست آوردید و مستندش را دیدید به ماهم اطلاع دهید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
با این فرمول متناسب سازی برای همه کسایی که سال ۱۴۰۴ بر بازنشسته شدن رقم متناسب سازی منفی محاسبه میشه برای اکثر بازنشسته ها هم رقم مجموع متناسب سازی سال ۱۴۰۵ از مجموع متناسب سازی دو دوره قبلی کمتر میشه
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
14
پاسخ
وقتی می خواهید قیمت دلار بگیرید هر روز بعد از ساعت 11:30 نرخ مصوب بانک مرکزی تعیین می گردد و قیمت ها مشخص می شود ، برای مسئله محاسبه تورم سازمان تامین اجتماعی از برج 10 جلسه گذاشته اند و نرخ تورم آن زمان را که نمی دانیم از مرکز آمار گرفتن یا از بانک مرکزی گرفتن یا کارشناس خودشان بدست آوردند آن عدد تا الان می برند جلسه و هیچ مستندی هم ضمیمه نیست که این عدد مستندش مال چه ماهی و چه سالی و یا کدام مدیران و کارشناسان مستند بدست آوردند و محاسبه و به امضاء رسیده است و حالا این عدد را در جلسه رویش بحث می کنند حالا لطفا لیست تعیین پاداش و مستندات آن و اسامی و امضاء های زیر و پیوست لیست ه را ملاحظه کنید آقا متوجه شدید .....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
طبق اعلام بانک مرکزی و سازمان آمار تورم فروردین و اردیبهشت ۵۰درصد بود بازنشستگان تامین هنوز. مستمری پارسال را دریافت می‌کنندق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
25
پاسخ
اسفندماه افزایش ۴۵ درصدی حقوق توسط شورای کارگری پیشنهاد شد در اردیبهشت تصویب شد این در حالی است که از اسفند تا حالا ۱۲۰ درصد تورم افزای یافته و این افزایش توهین به مردم کارگران و وجدان بشریت است
خجالت بکشید که همه خانواده ها شرمنده بچه هاشون کردید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
17
پاسخ
همسان سازی اجرا شده و دروغ می گویند برای هیچ کس تغییری ایجاد نشده
بازنشسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
11
پاسخ
حق معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی که در احکام جدید حذف شده ، حکم بدون پرداخت هم یعنی عروس بدون جهیزیه ، حالا حالا ها با ته مانده های مادرشوهر سر کنید تا جهیزیه بعدا بیاد تازه نصف جهیزیه هم نیامده لولو برده!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
9
پاسخ
جنس هست اما با توجه به سقوط ریال دیگه قابل خرید نیست
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
6
پاسخ
سلام من بازنشسته کشوری هستم که برای ما ۲۵درصد اضافه شده ونسبت به تامین اجتماعی خیلی کمتر می باشد چرا؟؟؟؟این همه تفاوت هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
افزایش ۲۰درصد بود نه ۲۵ درصد
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