محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در چهارمین پیام صوتی خود به مردم گفت:نقض آتش‌بس و محاصره دریایی، علت تنش‌های اخیر بود

به گزارش تابناک، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در چهارمین پیام صوتی خود خطاب به مردم ایران گفت: آنچه باعث تنش‌های اخیر شد این بود که آمریکایی‌ها هم با محاصره دریایی علیه ملت ایران و هم با نقض توافقی که درباره آتش بس لبنان شده بود، آتش بس را نقض فاحش کردند.

وی افزود: صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا درباره یادداشت تفاهم، مخالف بخش‌های توافق شده بود که نشان داد آنها نه دنبال آتش بس هستند و نه دنبال گفت وگو و باید برای دفاع از حقوق ملت ایران پاسخ قاطع می دادیم که به لطف الهی نیروهای مسلح ما با اقتدار به وظیفه خود عمل کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: من به شما مردم عزیز اطمینان می دهم که از این به بعد نیز ما با قدرت از حقوق مردم ایران دفاع می کنیم و تحت رهبری و هدایت‌های ولی فقیه زمان خود و عنایت های الهی باعث پیروزی دیگری برای ایران سربلند خواهیم شد.

میدان نظامی، میدان دیپلماسی، میدان حضور مردم و میدان خدمت به مردم تار و پود یک پیکره واحد هستند



وی در ادامه گفت: پیشرفت مذاکرات در کنار انجام عملیات های نظامی در خلیج فارس و موشکباران دیشب رژیم صهیونیستی نشان داد که ما باید درک کاملی از هندسه میدان مبارزه داشته باشیم. اگر دیپلماسی را صرفا گفت و گو در اتاق های دربسته و لبخندهای دیپلماتیک بدانیم، از همان ابتدا شکست می خوریم و اگر صرفا به عملیات های نظامی و جنگ تکیه کنیم نمی توانیم از حقوق خود به طور کامل دفاع کنیم.

قالیباف خاطرنشان کرد: ما در برابر دشمنان ایران ۴ میدان مبارزه داریم؛ میدان مبارزه نظامی، میدان مبارزه دیپلماسی، میدان حضور مقاومت مردم و میدان خدمت که ۳ میدان اول از میدان چهارم پشتیبانی می کند. این ۴ میدان نه تنها در ۴ خط موازی نیستند بلکه تار و پود یک پیکره واحد هستند که باید مثل بافتن یک لباس با هماهنگی دقیق و لحظه ای لباس موفقیت پیروزی ملت ایران را ببافند. میدان مبارزه نظامی، موتور پیشران قدرت ساز است یعنی دشمن را از رویاپردازی برای حمله دور می کند و به همان میزان میدان مبارزه دیپلماسی باید بتواند در زمان مقتضی این اقتدار عینی را به دستاوردهای ملموس و تثبیت شده حقوقی، سیاسی و اقتصادی تبدیل کند نه اینکه با حرف های کلی، مسائل حل نشده باقی بماند.

وی در ادامه افزود: نکته کلیدی در این الگوی مبارزه مهم و اساسی، اقتدار و عقلانیت است. ما نه می خواهیم با وادادگی پیش برویم و نه با شعارزدگی. ما باید با اقتدار ایران و عقلانیت ایرانی به دنبال یک پیروزی مهندسی شده و کامل باشیم.

ماجرای لبنان نشان داد که میدان دیپلماسی در کنار میدان نظامی می تواند دشمنان را کنار بزند

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از فایل صوتی یادآور شد: ماجرای لبنان نشان می‌دهد میدان دیپلماسی کنار میدان نظامی می تواند اسرائیل و دشمنان را کنار بزند. نه دیپلماسی مانع عملیات نظامی است و نه عملیات نظامی مانع دیپلماسی است. یک بار با تهدید به حمله و قطع مذاکره جلوی حمله اسرائیل به بیروت را می گیریم و بار دیگر با حمله نشان می دهیم ترسی از قطع مذاکرات نداریم و نتیجه این می شود که آنها مجبور می شوند عقب نشینی کنند و ما حق خود را تثبیت می کنیم.

وی ادامه داد: حالا تصور کنید اگر ما در میدان نظامی پیروز نشده بودیم یا در میدان دیپلماسی جلو نرفته بودیم و یا میدان های نظامی و دیپلماسی با یکدیگر به درستی پاسکاری نکرده و پشتیبانِ هم نبودند و با هم هماهنگی نداشتند، آن وقت دست ما برای حمایت از لبنان و ]مقابله با[ محاصره دریایی بسته بود. در ماجرای درگیری های خلیج فارس نیز شما این را دیدید که با استفاده از همین الگو، ترتیبات ایران برای بازگشایی تنگه را تا اینجا تثبیت کردیم. موضوع فقط لبنان نیست بلکه موضوع رسیدن به حق مردم و ایجاد امنیت باثبات برای کشور است و باید هر ۴ میدان در کنار هم و هماهنگ با یکدیگر این اهداف را تأمین کنند.

هدف ما پایان جنگ و ایجاد امنیت پایدار است، نه عادی سازی روابط با آمریکا



قالیباف ضمن بیان هدف نهایی در شرایط کنونی کشور گفت: قرار نیست یا جنگ کنیم و یا مذاکره بلکه قرار است به وقت خود جنگ کنیم و به وقت خود مذاکره کنیم و اینگونه است که می توانیم دشمن را شکست دهیم و این که می گوییم مذاکره ادامه مبارزه است عینیت پیدا کند. همینجا لازم است روی یک برداشت غلط خط بطلان بکشم، برخلاف تصور برخی که فکر می کنند بین مسئولان هماهنگی نیست، هماهنگی کامل برای رسیدن به اهداف میان مسئولان وجود دارد. دست نیروهای مسلح برای اقدام همواره باز بوده و بر اساس تدبیر و برنامه ریزی درست و تصمیم تصویب شده عمل می کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: هدف ما پایان جنگ و ایجاد امنیت پایدار است و نه عادی سازی روابط با آمریکا و اعتمادی هم به طرف مقابل نداریم. البته روش ما احساسی عملیات کردن یا صرفا اعلام حقوق ملت ایران یا محکوم کردن جنایات دشمن نیست. راه روشن است و میدان مشخص است و فقط اراده ای می خواهد که میان انقلابی گری و کنش دیپلماتیک بر بستر اقتدار عقلانی حرکت کنیم. محاصره دریایی را که یک جنایت جنگی و توطئه دشمن است را با یک برنامه ریزی همه جانبه به یک شکست دیگر برای آنها تبدیل خواهیم کرد.

برخی به اسم تبعیت از رهبری در حال عمل کردن خلاف خط مشی ایشان هستند



رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از پیام صوتی خود به مردم ایران گفت: با انسجام ملی و دیپلماسی اقتدار و قدرت نظامی تحت فرمان رهبری معظم و نایب امام عصر(عج) دشمن را از تسلیم شدن مردم ایران ناامید خواهیم کرد. به برکت خون پاک شهدا و با بصیرت ملی و درایت رهبری، مجاهدت مسئولین، به سمت ایرانی مستقل، پیشرفته و قوی ان شاءالله حرکت خواهیم کرد. رهبر معظم انقلاب نقشه دشمن را افشا کردند که بر تاب آوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور متمرکز شده است.

وی ضمن اشاره به نقش کلیدی رهبر انقلاب در شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب راه مقابله با نقشه دشمن را نیز در رعایت این موارد تعیین کردند؛ ایستادگی، روشن بینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و هم صدایی نکردن با دشمن. برخی این روزها با اسم تبعیت از رهبری در حال عمل کردن خلاف خط مشی هستند اما هرکس خارج از چارچوب «ایستادگی، روشن بینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و هم صدایی نکردن با دشمن» اقدام کند؛ چه مسئول باشد، چه نخبه سیاسی و چه فعال رسانه ای، با پاسخ سخت امت حزب الله روبرو است. «ایستادگی، روشن بینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و هم صدایی نکردن با دشمن» وظیفه ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای همه ما تعیین کردند که بتوانیم با برنامه دشمن مقابله کرده و چشم انداز روشنی برای ایران آینده و سربلند رقم بزنیم؛ ان شاءالله.