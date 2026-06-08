تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه ایران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کایا کالاس، مسئول سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا برای اولین بار به عنوان بخشی از تحریمهای مرتبط با آنچه او «تهدیدها علیه آزادی دریانوردی» خواند، تحریمهایی را علیه نهادها و افراد ایرانی اعمال کرد.
این تحریمهای ناروا در حالی اعمال شده است که آتشافروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در غرب آسیا با حملات متجاوزانه علیه ایران منجر به اعمال سازوکار جدید برای تردد از تنگه هرمز از سوی تهران شده است.
تهران پس از آغاز این حملات از ۹ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد که تردد از تنگه هرمز برای کشتیهای نظامی و کشورهای متخاصم ممنوع و برای کشتیهای دیگر کشورها مستلزم هماهنگی با ایران است.
کشورهای اروپایی با نادیده گرفتن تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیسی به خاک ایران و همچنین سوءاستفاده از سرزمین کشورهای دیگر علیه ایران که برخلاف موازین بینالمللی است، در رابطه با تنگه هرمز و محدودیت در تردد کشتیها و اثرات آن بر اقتصاد جهانی و انرژی، سعی بر محکوم کردن ایران در این رابطه دارند. این در حالی است که ایران در چارچوب دفاع مشروع و اعمال حق حاکمیتی و سرزمینی خود بر تنگه هرمز، از تردد کشتیهایی که در تجاوز علیه ایران دست داشتهاند، ممانعت میکند.
در عین حال، طبق موضع رسمی تهران، ایران عملا توان نامحدودی برای کنترل تنگه هرمز دارد و کشورهای اروپایی و آمریکا چارهای جز پذیرش این واقعیت ندارند.
موضع تقابلی اتحادیه اروپا علیه ایران در این زمینه در حالی اتخاذ شده است که ایران در مدت آتشبس در جنگ اخیر با بازگشایی تنگه هرمز تحت نظارت نیروهای مسلح ایران به عنوان بخشی از شروط آتشبس موافقت کرد. اما پس از آن که دولت آمریکا با بینتیجه ماندن دور اول مذاکرات تهران-واشنگتن در اسلامآباد اعلام کرد که بنادر ایران را به طور غیرقانونی محاصره میکند، تهران اعلام کرد که تردد از این آبراه به وضعیت قبل از آتشبس باز میگردد.
هنوز جزئیاتی از افراد و نهادهایی که مشمول این تحریمها شدهاند از سوی اتحادیه اروپا اعلام نشده است.
خوب چه فرقی داره ! نه اینکه تا الان هم از تحریمهای غیر قانونی آمریکا پیروی نمیکردین !!
در هر صورت اسم این کشورهای اروپایی هم به لیست سیاه عبور و مرور از تنگه هرمز اضافه شد !!