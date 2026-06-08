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رضا سپهوند به تابناک خبر داد:

اعلام روش‌های جایگزین به جای افزایش قیمت بنزین/مشخص شدن سرنوشت کارت‌های آزاد بنزین

دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از روش های جایگزین به جای افزایش قیمت بنزین و سوخت خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۳۲
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11657 بازدید
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روش های جایگزین قیمت های بنزین و سوخت اعلام شد

رضا سپهوند در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی تابناک با اشاره به اهداف دشمن از حمله به زیرساخت‌های صنعت پتروشیمی، آثار این اقدامات بر درآمدهای ارزی کشور و صنایع وابسته را تشریح کرد.

دبیر کمیسیون انرژی و نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین، راهکارهای جایگزین برای مدیریت ناترازی تولید و مصرف سوخت، تنوع‌بخشی به سبد انرژی و ضرورت کاهش وابستگی ناوگان حمل‌ونقل کشور به بنزین را مورد بررسی قرار داد.

مشروح گفتگوی پایگاه خبری تحلیلی تابناک با رضا سپهوند را در ادامه بخوانید:

تابناک: دشمن صهیونیستی بار دیگر به پتروشیمی‌های کشور حمله کرد؛ چرا دشمن پتروشیمی‌ها را هدف قرار داده است؟

زمانی که دشمن در مقابله با نیروهای مسلح ما با آسیب و ناکامی مواجه می‌شود سراغ اهداف زیرساختی می‌رود. از آنجا که صنعت پتروشیمی یکی از نقاط قوت کشور محسوب می‌شود و نقش مهمی در تأمین درآمدهای ارزی دارد، تلاش می‌کنند پتروشیمی‌ها را از مدار تولید خارج کنند تا کشور از این درآمدهای ارزی محروم شود. همچنین بخشی از صنایع کشور به محصولات پتروشیمی وابسته هستند و آسیب به این صنعت می‌تواند صنایع کوچک را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، در طول جنگ رمضان چندین بار پتروشیمی‌های کشور هدف حملات دشمن قرار گرفته‌اند.

تابناک: با توجه به اعلام مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین، راهکار جایگزین برای جبران ناترازی تولید و مصرف سوخت چیست؟
مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت بنزین مخالف است. روز گذشته نیز در جلسه‌ وبیناری که با وزیر نفت برگزار شد، این موضوع مورد تأکید قرار گرفت. یکی از راهکارهای مطرح‌شده، اصلاح نظام سهمیه‌بندی بنزین است که در حال بررسی است. براساس این پیشنهاد، سهمیه کارت‌های آزاد به خود مردم اختصاص یابد. این روش علاوه بر کمک به جلوگیری از قاچاق سوخت، موجب می‌شود سهمیه به‌صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد که این مقدار در حال تعیین شدن است. البته مقداری بنزین نیز در کارت‌های آزاد باقی خواهد ماند، اما نسبت به شرایط فعلی کمتر خواهد بود.

روش دیگری که در حال بررسی است، انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی افراد است که در چند جایگاه به‌صورت آزمایشی اجرا شده و در حال رفع مشکلات و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای آن هستند. در مجموع آنچه برای مجلس و دولت مسلم است، این است که در شرایط فعلی برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.

تابناک: اکنون حدود ۸۵ درصد حمل‌ونقل سبک کشور به بنزین وابسته است. آیا این موضوع تهدیدی برای امنیت انرژی کشور محسوب نمی‌شود؟
باید به روش‌های غیرقیمتی نیز اشاره کنم که روز گذشته درباره آن‌ها صحبت شد و کمیسیون انرژی نیز آن‌ها را دنبال می‌کند. از جمله این اقدامات، توسعه جایگاه‌های CNG در کشور و استفاده از روش‌های تشویقی برای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت حدود ۴۵ میلیون مترمکعبی زیرساخت CNG است؛ ظرفیتی که در حال حاضر تنها حدود ۱۶ میلیون مترمکعب آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین باید خودروهای دوگانه‌سوز، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل عمومی برای استفاده بیشتر از CNG تشویق شوند. همچنین استفاده از LPG نیز می‌تواند در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد تا بخشی از مصرف فرآورده‌های نفتی و گازی مدیریت شود و امکان بهره‌گیری بیشتر از این سوخت در ناوگان جاده‌ای فراهم شود. با توجه به اینکه حدود ۸۵ درصد ناوگان حمل‌ونقل کشور به بنزین وابسته است، باید تنوع‌بخشی به سبد سوخت را در دستور کار قرار دهیم. معاونت انرژی ریاست‌جمهوری، وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس در تلاش هستند این تنوع افزایش یابد؛ به‌گونه‌ای که هم تعداد خودروهای برقی بیشتر شود و هم مصرف CNG و LPG افزایش پیدا کند. این اقدامات می‌تواند به کاهش مصرف بنزین و کاهش وابستگی حمل‌ونقل شهری به این سوخت کمک کند.

تابناک: تنوع‌بخشی به سبد سوخت به‌جای افزایش قیمت بنزین تا چه اندازه عملی و مؤثر است و برای اجرای آن چه برنامه‌ای وجود دارد؟
این موضوع در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده و از برنامه‌های دولت نیز به شمار می‌رود. در کنار آن باید توجه داشته باشیم که میانگین مصرف سوخت خودروهای کشور در حال حاضر بیش از ۱۱ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است؛ در حالی که این رقم در کشورهای همسایه کمتر از ۸ لیتر و در کشورهای پیشرفته کمتر از ۵ لیتر است.

علاوه بر تنوع‌بخشی به سبد سوخت، باید صنعت خودروسازی را به سمت تولید خودروهای هیبریدی، کم‌مصرف و برقی سوق دهیم. تمامی این موارد در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی که اردیبهشت‌ماه امسال تشکیل شد با همین هدف ایجاد شده تا روند اجرای این برنامه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

در شرایط فعلی، میانگین مصرف بنزین کشور باید حدود ۸۰ میلیون لیتر باشد، اما اکنون بیش از ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود که این میزان مصرف در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار بالا و قابل تأمل است.

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رضا سپهوند مجلس شورای اسلامی سی ان جی نفت سوخت انرژی کمیسیون انرژی مجلس وزیر نفت مصر پتروشیمی‌ حمل و نقل عمومی امنیت انرژی قیمت بنزین مصرف سوخت خودروهای برقی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲۰
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
3
14
پاسخ
این خرابی های پتروشیمی ها ۶ ماهه قول دادن درست بشه. جدی نبوده آسیب. متخصصان ما میتونن. پس تا ۶ ماه دیگه قینتهای مواد پترو شیمی و پالایشی بر میگرده به قبل؟ نه؟ بهانه تون چیه؟
تقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
7
7
پاسخ
باید تمام خودروها برقی بشه که مصرف سوخت صفر میشه شنیدم تو گزارشای شبکه خبر بود یا یه شبکه دیگه یه دانشمند خیلی برجسته ایرانی خودرو آب سوز هم ساخته یعنی شیلنگ آب میگیری تو باکش خیلی جالبه ها
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
برق داریم؟ تولید برق با گاز و مازوت نیست؟ کمبود اونارو نداریم؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
جالبتر اونایی هستن که باور می‌کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
26
پاسخ
باید درس بگیرید
گران کردن و تنوع بخشی به سبد سوخت عایدی ندارد
ارزش پول ملی باید بالا برود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
2
پاسخ
تالللل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
18
پاسخ
بازی با کلمات و کوچک کردن سفره مردم
همانگونه که ارز تک نرخی نشد ولی افزایش 3 برابری پیدا کرد ، این طرح هم در نهایت بسود مردم نخواهد بود
مشکل اصلی تورم هست که مسئولیت آن تنها متوجه دولت هست و الان میخواهند بار این تورم تماما بر دوش مردم بیندازند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
2
پاسخ
کل کشور لوله کشی گاز است
جایگاه cng و lpg خوب است
چرا اصرار داری فقط جایگاه درست شود
دستگاه ایمن تولید کن وصل شود به انشعاب گاز و سیلندر گاز هر وسیله موتور دار را شارژ کند البته نه در مکان های مسکونی
منظور شدنی و ارزان قیمت بودن است

چرا هر وسیله موتور دار که گازوئیل مصرف می کنند را استفاده نکنیم

همه جا حتما نباید یا بنزین مصرف شود یا برق

مثلا در روستا چرا نباید از موتورهای استفاده شود که گازوئیل مصرف می کنند تا هزینه کاهش پیدا کند

معنی تمام این موارد این است نسخه یکپارچه نپیچیم برای همه جا
مثلا یک نفر کشاورز که می خواهد برود سر زمین خود حتما باید از وسیله موتور دار گران قیمت استفاده کند که با برق شارژ میشود
یا برای جایی که دسترسی به گاز ندارد وسیله شخصی یا ... گاز سوز را اعمال کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
9
پاسخ
به دادمردم بندرعباس برسیدجناب ریس اگرفقط پنج دقیقه الان توهوای بندرعباس طاقت اوردی بدون کولر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
11
پاسخ
راهکار اصلی حل ناترازی تولید و مصرف، توقف تولید ... های از رده خارج بی کیفیت پر مصرف داخلی و آزاد کردن واردات خودروهای بروز هیبریدی بدون تعرفه های نجومی هست. ولی چون نمیخواین از سود هنگفت فروش ... داخلی بگذرین فقط به مردم فشار میارین
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
8
3
پاسخ
چرا وسیله عمومی نیست
قدیم تر خیلی از مسیرها اتوبوس و مینی بوس بود الان همه سواری بنزینی شده و جان مردم هم در خطر تر است
نباید بنزین اینقدر ارزان باشد که طرف احساس کند هر روز مسیر ۱۰۰ کیلومتری بگرا با ماشین شخصی طی کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
16
پاسخ
به جای ماشین‌های آشغال و بنجل ایران‌خودرو و سایپا و رانت‌خواری، ماشین برقی کم‌مصرف بدون تعرفه به مردم بیچاره بدید، در مصرف انرژی صرفه‌جویی بشه.
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